Wiener Börse zu Mittag fester: Addiko Bank Strabag und Bajaj Mobility gesucht

27.01.2026, 1317 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:48 liegt der ATX mit +0.97 Prozent im Plus bei 5579 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 4.74% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Addiko Bank mit +6.56% auf 26 Euro, dahinter Strabag mit +3.85% auf 83.7 Euro und Pierer Mobility mit +2.42% auf 16.94 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24958 (+0.10%, Ultimo 2025: 24490, 1.81% ytd). Topperformer DAX sind Fresenius mit +1.57% auf 48.825 Euro, dahinter Commerzbank mit +1.36% auf 35.345 Euro und Münchener Rück mit +1.12% auf 512.5 Euro.

- Strabag mit höherer Marge, News zu Post, RBI, Austro-Roadshow in Zürich...

- Unser Volumensrobot sagt: Porr

- Nachlese: Vor spannendem Bookbuilding bei Asta Energy

- Börsegeschichte 27.1.: Boris Nemsic, UBM, Wienerberger

- Österreich-Depots: Stärker und ein Zuwachs für Austria 30 Private IR

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.50% vs. last #gabb, +3.09% ytd, +121.40% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Maximilian Clary und Aldringen: https://audio-cd.at/page/podcast/8330

Tatjana Aubram: https://audio-cd.at/page/podcast/8323

Johanna Duchek: https://audio-cd.at/page/podcast/8316

Barbara Riedl-Wiesinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8307

Markus Cserna: https://audio-cd.at/page/podcast/8301

(27.01.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1081: ATX deutlich über den alten Rekorden, Big Day für Strabag und auch Addiko Bank, 25.000 bei Boris Nemsic

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Zumtobel, Agrana, CA Immo, Polytec Group, voestalpine, Addiko Bank, DO&CO, Bajaj Mobility AG, RBI, Strabag, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Amag, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund.

Random Partner EVN

Die EVN ist ein internationales, börsennotiertes Energie- und Umweltdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Niederösterreich und bietet in ihrem Heimmarkt auf Basis modernster Infrastruktur Strom, Gas, Wärme, Trinkwasserver- sowie Abwasserentsorgung und thermische Abfallverwertung „aus einer Hand“. Das Energiegeschäft im Ausland umfasst den Stromverkauf an Endkund*innen in Deutschland, Bulgarien und Nordmazedonien, den Gasverkauf an Endkund*innen in Kroatien, sowie die Stromproduktion in Nordmazedonien, Bulgarien, Albanien und Deutschland. >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Stärker und ein Zuwachs für Austria 30 Private IR (De...

» Börsegeschichte 27.1.: Boris Nemsic, UBM, Wienerberger (Börse Geschichte...

» Nachlese: Vor spannendem Bookbuilding bei Asta Energy (audio cd.at)

» Wiener Börse Party #1081: ATX deutlich über den alten Rekorden, Big Day ...

» Strabag mit höherer Marge, News zu Post, RBI, Austro-Roadshow in Zürich....

» Wiener Börse zu Mittag fester: Addiko Bank Strabag und Bajaj Mobility ge...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. BNP Paribas, Warmpex, Asta Energy, Spac...

» ATX-Trends: wienerberger, RBI, OMV ...

» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR wächst (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 26.1.: Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)