Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag fester: Addiko Bank Strabag und Bajaj Mobility gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

27.01.2026, 1317 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:48 liegt der ATX mit +0.97 Prozent im Plus bei 5579 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 4.74% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Addiko Bank mit +6.56% auf 26 Euro, dahinter Strabag mit +3.85% auf 83.7 Euro und Pierer Mobility mit +2.42% auf 16.94 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24958 (+0.10%, Ultimo 2025: 24490, 1.81% ytd). Topperformer DAX sind Fresenius mit +1.57% auf 48.825 Euro, dahinter Commerzbank mit +1.36% auf 35.345 Euro und Münchener Rück mit +1.12% auf 512.5 Euro.

- Strabag mit höherer Marge, News zu Post, RBI, Austro-Roadshow in Zürich...
- Unser Volumensrobot sagt: Porr
- Nachlese: Vor spannendem Bookbuilding bei Asta Energy
- Börsegeschichte 27.1.: Boris Nemsic, UBM, Wienerberger
- Österreich-Depots: Stärker und ein Zuwachs für Austria 30 Private IR
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.50% vs. last #gabb, +3.09% ytd, +121.40% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Maximilian Clary und Aldringen: https://audio-cd.at/page/podcast/8330
Tatjana Aubram: https://audio-cd.at/page/podcast/8323
Johanna Duchek: https://audio-cd.at/page/podcast/8316
Barbara Riedl-Wiesinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8307
Markus Cserna: https://audio-cd.at/page/podcast/8301


(27.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1081: ATX deutlich über den alten Rekorden, Big Day für Strabag und auch Addiko Bank, 25.000 bei Boris Nemsic




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Zumtobel, Agrana, CA Immo, Polytec Group, voestalpine, Addiko Bank, DO&CO, Bajaj Mobility AG, RBI, Strabag, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Amag, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund.

Random Partner

EVN
Die EVN ist ein internationales, börsennotiertes Energie- und Umweltdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Niederösterreich und bietet in ihrem Heimmarkt auf Basis modernster Infrastruktur Strom, Gas, Wärme, Trinkwasserver- sowie Abwasserentsorgung und thermische Abfallverwertung „aus einer Hand“. Das Energiegeschäft im Ausland umfasst den Stromverkauf an Endkund*innen in Deutschland, Bulgarien und Nordmazedonien, den Gasverkauf an Endkund*innen in Kroatien, sowie die Stromproduktion in Nordmazedonien, Bulgarien, Albanien und Deutschland.

>>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


Wie Strabag, RBI, DO&CO, Lenzing, Andritz und voestalpine für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Wiener Börse: ATX mit starkem Handelstag
Höheres Kursziel für RBI-Aktie
Wie Rocket Internet, BB Biotech, Nemetschek, Valneva, Bayer und SMA Solar für Gesprächsstoff sorgten
Roadshow: Agrana, FACC, Strabag, Post, Semperit u.a. bei Investoren in Zürich
Strabag mit höherer Marge, News zu Post, RBI, Austro-Roadshow in Zürich... (Christine Petzwinkler)




    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Kontron(1)
    CorpoFin zu Bawag
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Uniqa(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Strabag(2), Verbund(1), Wienerberger(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Strabag(2)
    Scheid zu Wienerberger
    Scheid zu Flughafen Wien
    Star der Stunde: EVN 2.03%, Rutsch der Stunde: Strabag -0.73%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2), Andritz(1), Wienerberger(1), Porr(1), Strabag(1)
    Börsepeople im Podcast S22/22: Aferdita Bogdanovic

    Aferdita Bogdanovic ist Business Developerin und Corporate Fitness Trainerin. Wir starten mit einer Abschlussarbeit als Betriebswirtin über das Glückspiel & Sportwetten bis hin zu Maria Theresia, s...

