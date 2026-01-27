Wiener Börse zu Mittag fester: Addiko Bank Strabag und Bajaj Mobility gesucht
27.01.2026, 1317 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:48 liegt der ATX mit +0.97 Prozent im Plus bei 5579 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 4.74% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Addiko Bank mit +6.56% auf 26 Euro, dahinter Strabag mit +3.85% auf 83.7 Euro und Pierer Mobility mit +2.42% auf 16.94 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24958 (+0.10%, Ultimo 2025: 24490, 1.81% ytd). Topperformer DAX sind Fresenius mit +1.57% auf 48.825 Euro, dahinter Commerzbank mit +1.36% auf 35.345 Euro und Münchener Rück mit +1.12% auf 512.5 Euro.
- Strabag mit höherer Marge, News zu Post, RBI, Austro-Roadshow in Zürich...
- Unser Volumensrobot sagt: Porr
- Nachlese: Vor spannendem Bookbuilding bei Asta Energy
- Börsegeschichte 27.1.: Boris Nemsic, UBM, Wienerberger
- Österreich-Depots: Stärker und ein Zuwachs für Austria 30 Private IR
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.50% vs. last #gabb, +3.09% ytd, +121.40% seit Start 2013
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Maximilian Clary und Aldringen: https://audio-cd.at/page/podcast/8330
Tatjana Aubram: https://audio-cd.at/page/podcast/8323
Johanna Duchek: https://audio-cd.at/page/podcast/8316
Barbara Riedl-Wiesinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8307
Markus Cserna: https://audio-cd.at/page/podcast/8301
Wiener Börse Party #1081: ATX deutlich über den alten Rekorden, Big Day für Strabag und auch Addiko Bank, 25.000 bei Boris Nemsic
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Zumtobel, Agrana, CA Immo, Polytec Group, voestalpine, Addiko Bank, DO&CO, Bajaj Mobility AG, RBI, Strabag, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Amag, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund.
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Zumtobel, Agrana, CA Immo, Polytec Group, voestalpine, Addiko Bank, DO&CO, Bajaj Mobility AG, RBI, Strabag, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Amag, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund.
