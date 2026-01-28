SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 28.1.: Extremes zu RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

28.01.2026, 460 Zeichen

Abs. High/Low:
28.01.2015: Low - RBI: 9.005 Euro zum Kalender

Bisher gab es an einem 28. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 28.01. beträgt 0,09%. Der beste 28.01. fand im Jahr 2009 mit 4,46% statt, der schlechteste 28.01. im Jahr 2008 mit -3,06%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 28.01. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.01.)


(28.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1082: ATX nach Rekord etwas schwächer, ATX und die Wiener Börse zu Besuch bei Stocker, Asta Energy vs. Pfisterer




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Semperit, Frequentis, CA Immo, Polytec Group, ATX, ATX Prime, ATX TR, Wienerberger, ATX NTR, Erste Group, CPI Europe AG, Österreichische Post, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Wolford, Wiener Privatbank, Mayr-Melnhof, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, Flughafen Wien, OMV, Telekom Austria.

Meistgelesen
>> mehr
Asta Energy-Aktie kommt in den global market
Flughafen Wien baut Langstreckennetz weiter aus
Erste Group und CPI Europe vereinbaren Verlängerung und Aufstockung der Bankfinanzierung
ATX TR-Frühmover: SBO, RBI, EVN, AT&S, CA Immo, OMV, DO&CO, Wienerberger, Lenzing und Bawag
Neue Bundesanleihen nur noch an der Wiener Börse gelistet
DAX-Frühmover: SAP, Siemens, Deutsche Post, Zalando, Siemens Energy, Deutsche Bank, Symrise, Brenntag, Rheinmetall und Commerzbank




