Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Die Homebase
österreichischer Aktien
PIR-News: Erste AM-Fonds reduzieren bei AT&S, DO & CO mit weiterem Angebot am Flughafen Wien, FMA verhängt Strafe (Christine Petzwinkler)

28.01.2026, 1727 Zeichen

Laut einer Beteiligungs-Meldung haben von der Erste Asset Management verwaltete Fonds bei AT&S reduziert. Insgesamt halten verschiedene Fonds nunmehr 4,87 Prozent der AT&S-Aktien, davor waren es 6,21 Prozent.
AT&S ( Akt. Indikation:  40,30 /40,60, -0,49%)

Mit der geplanten Inbetriebnahme der Süderweiterung im zweiten Quartal 2027 erweitert der Flughafen Wien seine Gastro- und Retailflächen um 10.000 m² und rund 30 neue Restaurants und Shops. Diese wurden kürzlich vorgestellt. Mit an Bord ist u.a. auch die börsenotierte DO & CO, die bekanntlich bereits mehrfach am Flughafen Wien präsent ist. Konkret ist DO & CO seit dem Jahr 2012 am Flughafen Wien vertreten und betreibt acht Gastronomieoutlets in den Terminals 1 und 3 mit Marken wie Henry, Demel, dem Burgerlokal Big Daddy und Juice and The Bowl. In der neuen Süderweiterung wird DO & CO auf 522m² das klassische Wiener Café Demel sowie eine DO & CO Bar und das Selbstbedienungsrestaurant Henry betreiben. Weitere Gastro-Partner in der Süderweiterung sind das Café Landtmann, Figlmüller, AIDA, Mochi, Tür 7, NENI, Barbaro, Veganista und JuiceFactory.
Flughafen Wien ( Akt. Indikation:  55,20 /55,80, 0,54%)
DO&CO ( Akt. Indikation:  198,20 /198,80, -1,73%)

Strafe für Vorstand: Die FMA hat gegen den Vorstand einer Emittentin eine Geldstrafe in Höhe von 18.000 Euro verhängt. Er habe die verpflichtenden Meldungen seiner Eigengeschäfte (Directors‘ Dealing‘s-Meldungen) nicht spätestens drei Geschäftstage nach dem Datum des Geschäfts an die FMA respektive die Emittentin übermittelt, so die FMA auf der Website. Das Straferkenntnis ist laut FMA nicht rechtskräftig.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.01.)


(28.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1082: ATX nach Rekord etwas schwächer, ATX und die Wiener Börse zu Besuch bei Stocker, Asta Energy vs. Pfisterer




AT&S
Akt. Indikation:  39.25 / 39.70
Uhrzeit:  18:05:56
Veränderung zu letztem SK:  2.40%
Letzter SK:  38.55 ( -3.75%)

DO&CO
Akt. Indikation:  198.00 / 200.50
Uhrzeit:  18:05:27
Veränderung zu letztem SK:  0.43%
Letzter SK:  198.40 ( -0.20%)

Flughafen Wien
Akt. Indikation:  54.80 / 55.20
Uhrzeit:  18:06:08
Veränderung zu letztem SK:  0.00%
Letzter SK:  55.00 ( -0.36%)



 

