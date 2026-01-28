PIR-News: Erste AM-Fonds reduzieren bei AT&S, DO & CO mit weiterem Angebot am Flughafen Wien, FMA verhängt Strafe (Christine Petzwinkler)
Autor:
Christine Petzwinkler
Redaktion Börse Social Magazine.
>> Website
28.01.2026, 1727 Zeichen
Laut einer Beteiligungs-Meldung haben von der Erste Asset Management verwaltete Fonds bei AT&S reduziert. Insgesamt halten verschiedene Fonds nunmehr 4,87 Prozent der AT&S-Aktien, davor waren es 6,21 Prozent.
AT&S ( Akt. Indikation: 40,30 /40,60, -0,49%)
Mit der geplanten Inbetriebnahme der Süderweiterung im zweiten Quartal 2027 erweitert der Flughafen Wien seine Gastro- und Retailflächen um 10.000 m² und rund 30 neue Restaurants und Shops. Diese wurden kürzlich vorgestellt. Mit an Bord ist u.a. auch die börsenotierte DO & CO, die bekanntlich bereits mehrfach am Flughafen Wien präsent ist. Konkret ist DO & CO seit dem Jahr 2012 am Flughafen Wien vertreten und betreibt acht Gastronomieoutlets in den Terminals 1 und 3 mit Marken wie Henry, Demel, dem Burgerlokal Big Daddy und Juice and The Bowl. In der neuen Süderweiterung wird DO & CO auf 522m² das klassische Wiener Café Demel sowie eine DO & CO Bar und das Selbstbedienungsrestaurant Henry betreiben. Weitere Gastro-Partner in der Süderweiterung sind das Café Landtmann, Figlmüller, AIDA, Mochi, Tür 7, NENI, Barbaro, Veganista und JuiceFactory.
Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 55,20 /55,80, 0,54%)
DO&CO ( Akt. Indikation: 198,20 /198,80, -1,73%)
Strafe für Vorstand: Die FMA hat gegen den Vorstand einer Emittentin eine Geldstrafe in Höhe von 18.000 Euro verhängt. Er habe die verpflichtenden Meldungen seiner Eigengeschäfte (Directors‘ Dealing‘s-Meldungen) nicht spätestens drei Geschäftstage nach dem Datum des Geschäfts an die FMA respektive die Emittentin übermittelt, so die FMA auf der Website. Das Straferkenntnis ist laut FMA nicht rechtskräftig.
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.01.)
Wiener Börse Party #1082: ATX nach Rekord etwas schwächer, ATX und die Wiener Börse zu Besuch bei Stocker, Asta Energy vs. Pfisterer
AT&S
Uhrzeit: 18:05:56
Veränderung zu letztem SK: 2.40%
Letzter SK: 38.55 ( -3.75%)
DO&CO
Uhrzeit: 18:05:27
Veränderung zu letztem SK: 0.43%
Letzter SK: 198.40 ( -0.20%)
Flughafen Wien
Uhrzeit: 18:06:08
Veränderung zu letztem SK: 0.00%
Letzter SK: 55.00 ( -0.36%)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Semperit, Frequentis, CA Immo, Polytec Group, ATX, ATX Prime, ATX TR, Wienerberger, ATX NTR, Erste Group, CPI Europe AG, Österreichische Post, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Wolford, Wiener Privatbank, Mayr-Melnhof, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, Flughafen Wien, OMV, Telekom Austria.
Random Partner
Societe Generale
Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX-Trends: AT&S, Erste Group, RBI, Strabag, EVN, Verbund ...
» Österreich-Depots: Rekord bei Stockpicking Österreich (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 28.1.: Extremes zu RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Strabag-Day (audio cd.at)
» PIR-News: Erste AM-Fonds reduzieren bei AT&S, DO & CO mit weiterem Angeb...
» Wiener Börse Party #1082: ATX nach Rekord etwas schwächer, ATX und die W...
» Börsepeople im Podcast S23/07: Angela Pengl-Böhm
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Austriacard, Porr und RBI gesucht
» ATX-Trends: Strabag, Post, RBI, Bawag ...
» Österreich-Depots: Stärker und ein Zuwachs für Austria 30 Private IR (De...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Asta Energy-Aktie kommt zu 29,5 Euro an die Börse
- Erste Group und CPI Europe vereinbaren Verlängeru...
- Flughafen Wien baut Langstreckennetz weiter aus
- Fear of missing out bei wikifolio 29.01.26: Merca...
- ATX TR-Frühmover: SBO, RBI, EVN, AT&S, CA Immo, O...
- Asta Energy-Aktie kommt in den global market
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1073: ATX wieder auf High, Versicherer top, auch die Amag gefällt gut (und auch dem Joe), Barbara Riedl-Wiesinger läutet
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
28.01.2026, 1727 Zeichen
Laut einer Beteiligungs-Meldung haben von der Erste Asset Management verwaltete Fonds bei AT&S reduziert. Insgesamt halten verschiedene Fonds nunmehr 4,87 Prozent der AT&S-Aktien, davor waren es 6,21 Prozent.
AT&S ( Akt. Indikation: 40,30 /40,60, -0,49%)
Mit der geplanten Inbetriebnahme der Süderweiterung im zweiten Quartal 2027 erweitert der Flughafen Wien seine Gastro- und Retailflächen um 10.000 m² und rund 30 neue Restaurants und Shops. Diese wurden kürzlich vorgestellt. Mit an Bord ist u.a. auch die börsenotierte DO & CO, die bekanntlich bereits mehrfach am Flughafen Wien präsent ist. Konkret ist DO & CO seit dem Jahr 2012 am Flughafen Wien vertreten und betreibt acht Gastronomieoutlets in den Terminals 1 und 3 mit Marken wie Henry, Demel, dem Burgerlokal Big Daddy und Juice and The Bowl. In der neuen Süderweiterung wird DO & CO auf 522m² das klassische Wiener Café Demel sowie eine DO & CO Bar und das Selbstbedienungsrestaurant Henry betreiben. Weitere Gastro-Partner in der Süderweiterung sind das Café Landtmann, Figlmüller, AIDA, Mochi, Tür 7, NENI, Barbaro, Veganista und JuiceFactory.
Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 55,20 /55,80, 0,54%)
DO&CO ( Akt. Indikation: 198,20 /198,80, -1,73%)
Strafe für Vorstand: Die FMA hat gegen den Vorstand einer Emittentin eine Geldstrafe in Höhe von 18.000 Euro verhängt. Er habe die verpflichtenden Meldungen seiner Eigengeschäfte (Directors‘ Dealing‘s-Meldungen) nicht spätestens drei Geschäftstage nach dem Datum des Geschäfts an die FMA respektive die Emittentin übermittelt, so die FMA auf der Website. Das Straferkenntnis ist laut FMA nicht rechtskräftig.
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.01.)
Wiener Börse Party #1082: ATX nach Rekord etwas schwächer, ATX und die Wiener Börse zu Besuch bei Stocker, Asta Energy vs. Pfisterer
AT&S
Uhrzeit: 18:05:56
Veränderung zu letztem SK: 2.40%
Letzter SK: 38.55 ( -3.75%)
DO&CO
Uhrzeit: 18:05:27
Veränderung zu letztem SK: 0.43%
Letzter SK: 198.40 ( -0.20%)
Flughafen Wien
Uhrzeit: 18:06:08
Veränderung zu letztem SK: 0.00%
Letzter SK: 55.00 ( -0.36%)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Semperit, Frequentis, CA Immo, Polytec Group, ATX, ATX Prime, ATX TR, Wienerberger, ATX NTR, Erste Group, CPI Europe AG, Österreichische Post, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Wolford, Wiener Privatbank, Mayr-Melnhof, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, Flughafen Wien, OMV, Telekom Austria.
Random Partner
Societe Generale
Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX-Trends: AT&S, Erste Group, RBI, Strabag, EVN, Verbund ...
» Österreich-Depots: Rekord bei Stockpicking Österreich (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 28.1.: Extremes zu RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Strabag-Day (audio cd.at)
» PIR-News: Erste AM-Fonds reduzieren bei AT&S, DO & CO mit weiterem Angeb...
» Wiener Börse Party #1082: ATX nach Rekord etwas schwächer, ATX und die W...
» Börsepeople im Podcast S23/07: Angela Pengl-Böhm
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Austriacard, Porr und RBI gesucht
» ATX-Trends: Strabag, Post, RBI, Bawag ...
» Österreich-Depots: Stärker und ein Zuwachs für Austria 30 Private IR (De...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Asta Energy-Aktie kommt zu 29,5 Euro an die Börse
- Erste Group und CPI Europe vereinbaren Verlängeru...
- Flughafen Wien baut Langstreckennetz weiter aus
- Fear of missing out bei wikifolio 29.01.26: Merca...
- ATX TR-Frühmover: SBO, RBI, EVN, AT&S, CA Immo, O...
- Asta Energy-Aktie kommt in den global market
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1073: ATX wieder auf High, Versicherer top, auch die Amag gefällt gut (und auch dem Joe), Barbara Riedl-Wiesinger läutet
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Marjolein Martinot
Riverland
2025
Stanley / Barker
Krass Clement
Født af mørket
2025
Gyldendal
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void