PIR-News: Erste AM-Fonds reduzieren bei AT&S, DO & CO mit weiterem Angebot am Flughafen Wien, FMA verhängt Strafe (Christine Petzwinkler)

Laut einer Beteiligungs-Meldung haben von der Erste Asset Management verwaltete Fonds bei AT&S reduziert. Insgesamt halten verschiedene Fonds nunmehr 4,87 Prozent der AT&S-Aktien, davor waren es 6,21 Prozent.

Mit der geplanten Inbetriebnahme der Süderweiterung im zweiten Quartal 2027 erweitert der Flughafen Wien seine Gastro- und Retailflächen um 10.000 m² und rund 30 neue Restaurants und Shops. Diese wurden kürzlich vorgestellt. Mit an Bord ist u.a. auch die börsenotierte DO & CO, die bekanntlich bereits mehrfach am Flughafen Wien präsent ist. Konkret ist DO & CO seit dem Jahr 2012 am Flughafen Wien vertreten und betreibt acht Gastronomieoutlets in den Terminals 1 und 3 mit Marken wie Henry, Demel, dem Burgerlokal Big Daddy und Juice and The Bowl. In der neuen Süderweiterung wird DO & CO auf 522m² das klassische Wiener Café Demel sowie eine DO & CO Bar und das Selbstbedienungsrestaurant Henry betreiben. Weitere Gastro-Partner in der Süderweiterung sind das Café Landtmann, Figlmüller, AIDA, Mochi, Tür 7, NENI, Barbaro, Veganista und JuiceFactory.

Strafe für Vorstand: Die FMA hat gegen den Vorstand einer Emittentin eine Geldstrafe in Höhe von 18.000 Euro verhängt. Er habe die verpflichtenden Meldungen seiner Eigengeschäfte (Directors‘ Dealing‘s-Meldungen) nicht spätestens drei Geschäftstage nach dem Datum des Geschäfts an die FMA respektive die Emittentin übermittelt, so die FMA auf der Website. Das Straferkenntnis ist laut FMA nicht rechtskräftig.

