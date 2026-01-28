» Wiener Börse zu Mittag leichter: Austriacard, Porr und RBI gesucht

28.01.2026, 1289 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:12 liegt der ATX mit -0.39 Prozent im Minus bei 5598 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.10% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +8.64% auf 6.975 Euro, dahinter Porr mit +1.44% auf 35.15 Euro und RBI mit +1.31% auf 41.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24841 ( -0.21%, Ultimo 2025: 24490, 1.65% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +5.46% auf 44.6325 Euro, dahinter DAIMLER TRUCK HLD... mit +1.84% auf 41.255 Euro und Siemens Energy mit +1.35% auf 144.125 Euro.

- PIR-News: Erste AM-Fonds reduzieren bei AT&S, DO & CO mit weiterem Angebot am Flughafen Wien, FMA verhängt Strafe

- Radar: Polytec

- Nachlese: Strabag-Day

- Börsegeschichte 28.1.: Extremes zu RBI

- Österreich-Depots: Rekord bei Stockpicking Österreich

- wikifolio Stockpicking Oster­reich DE000LS9BHW2: +0.50% vs. last #gabb, +3.60% ytd, +122.50% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Maximilian Clary und Aldringen: https://audio-cd.at/page/podcast/8330

Tatjana Aubram: https://audio-cd.at/page/podcast/8323

Johanna Duchek: https://audio-cd.at/page/podcast/8316

Barbara Riedl-Wiesinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8307

Markus Cserna: https://audio-cd.at/page/podcast/8301

(28.01.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1082: ATX nach Rekord etwas schwächer, ATX und die Wiener Börse zu Besuch bei Stocker, Asta Energy vs. Pfisterer

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Semperit, Frequentis, CA Immo, Polytec Group, ATX, ATX Prime, ATX TR, Wienerberger, ATX NTR, Erste Group, CPI Europe AG, Österreichische Post, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Wolford, Wiener Privatbank, Mayr-Melnhof, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, Flughafen Wien, OMV, Telekom Austria.

Random Partner Erste Group

Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt. >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX-Trends: AT&S, Erste Group, RBI, Strabag, EVN, Verbund ...

» Österreich-Depots: Rekord bei Stockpicking Österreich (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 28.1.: Extremes zu RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Strabag-Day (audio cd.at)

» PIR-News: Erste AM-Fonds reduzieren bei AT&S, DO & CO mit weiterem Angeb...

» Wiener Börse Party #1082: ATX nach Rekord etwas schwächer, ATX und die W...

» Börsepeople im Podcast S23/07: Angela Pengl-Böhm

» Wiener Börse zu Mittag leichter: Austriacard, Porr und RBI gesucht

» ATX-Trends: Strabag, Post, RBI, Bawag ...

» Österreich-Depots: Stärker und ein Zuwachs für Austria 30 Private IR (De...