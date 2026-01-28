Wiener Börse zu Mittag leichter: Austriacard, Porr und RBI gesucht
28.01.2026, 1289 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:12 liegt der ATX mit -0.39 Prozent im Minus bei 5598 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.10% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +8.64% auf 6.975 Euro, dahinter Porr mit +1.44% auf 35.15 Euro und RBI mit +1.31% auf 41.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24841 ( -0.21%, Ultimo 2025: 24490, 1.65% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +5.46% auf 44.6325 Euro, dahinter DAIMLER TRUCK HLD... mit +1.84% auf 41.255 Euro und Siemens Energy mit +1.35% auf 144.125 Euro.
- PIR-News: Erste AM-Fonds reduzieren bei AT&S, DO & CO mit weiterem Angebot am Flughafen Wien, FMA verhängt Strafe
- Radar: Polytec
- Nachlese: Strabag-Day
- Börsegeschichte 28.1.: Extremes zu RBI
- Österreich-Depots: Rekord bei Stockpicking Österreich
- wikifolio Stockpicking Osterreich DE000LS9BHW2: +0.50% vs. last #gabb, +3.60% ytd, +122.50% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Maximilian Clary und Aldringen: https://audio-cd.at/page/podcast/8330
Tatjana Aubram: https://audio-cd.at/page/podcast/8323
Johanna Duchek: https://audio-cd.at/page/podcast/8316
Barbara Riedl-Wiesinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8307
Markus Cserna: https://audio-cd.at/page/podcast/8301
Wiener Börse Party #1082: ATX nach Rekord etwas schwächer, ATX und die Wiener Börse zu Besuch bei Stocker, Asta Energy vs. Pfisterer
