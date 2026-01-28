SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag leichter: Austriacard, Porr und RBI gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

28.01.2026, 1289 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:12 liegt der ATX mit -0.39 Prozent im Minus bei 5598 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.10% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +8.64% auf 6.975 Euro, dahinter Porr mit +1.44% auf 35.15 Euro und RBI mit +1.31% auf 41.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24841 ( -0.21%, Ultimo 2025: 24490, 1.65% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +5.46% auf 44.6325 Euro, dahinter DAIMLER TRUCK HLD... mit +1.84% auf 41.255 Euro und Siemens Energy mit +1.35% auf 144.125 Euro.

- PIR-News: Erste AM-Fonds reduzieren bei AT&S, DO & CO mit weiterem Angebot am Flughafen Wien, FMA verhängt Strafe
- Radar: Polytec
- Nachlese: Strabag-Day
- Börsegeschichte 28.1.: Extremes zu RBI
- Österreich-Depots: Rekord bei Stockpicking Österreich
- wikifolio Stockpicking Oster­reich DE000LS9BHW2: +0.50% vs. last #gabb, +3.60% ytd, +122.50% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Maximilian Clary und Aldringen: https://audio-cd.at/page/podcast/8330
Tatjana Aubram: https://audio-cd.at/page/podcast/8323
Johanna Duchek: https://audio-cd.at/page/podcast/8316
Barbara Riedl-Wiesinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8307
Markus Cserna: https://audio-cd.at/page/podcast/8301


(28.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1082: ATX nach Rekord etwas schwächer, ATX und die Wiener Börse zu Besuch bei Stocker, Asta Energy vs. Pfisterer




 

Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Semperit, Frequentis, CA Immo, Polytec Group, ATX, ATX Prime, ATX TR, Wienerberger, ATX NTR, Erste Group, CPI Europe AG, Österreichische Post, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Wolford, Wiener Privatbank, Mayr-Melnhof, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, Flughafen Wien, OMV, Telekom Austria.

Erste Group
Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.

    Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Semperit, Frequentis, CA Immo, Polytec Group, ATX, ATX Prime, ATX TR, Wienerberger, ATX NTR, Erste Group, CPI Europe AG, Österreichische Post, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Wolford, Wiener Privatbank, Mayr-Melnhof, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, Flughafen Wien, OMV, Telekom Austria.

    Erste Group
    Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.

