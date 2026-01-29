In den News: CPI/Erste Group, Bajaj Mobility, Uniqa, Agrana, Asta Energy, Flughafen Wien (Christine Petzwinkler)
Die Erste Group und die CPI Europe AG haben eine Verlängerung und Aufstockung einer bestehenden Bankfinanzierung für Stop.Shops um fünf Jahre vereinbart, schreibt das Budapest Business Journal (BBJ) auf seiner Website. Die Refinanzierung in Höhe von 120 Mio. Euro wird von der Erste Group Bank AG und der Erste Bank Hungary Zrt. gemeinsam bereitgestellt, die jeweils 50 Prozent der Anteile übernehmen. Das Stop.Shop-Portfolio in Ungarn umfasst 14 Fachmarktparks mit einer vermietbaren Fläche von fast 136.000 Quadratmetern.
Die Bajaj Mobility-Gruppe (vormals Pierer Mobility) mit den Marken KTM, Husqvarna und Gasgas hat vorläufige Unternehmenszahlen für 2025 veröffentlicht. Der Umsatz ist demnach um 46 Prozent auf 1.009 Mio. Euro zurückgegangen, aufgrund eines Sanierungsgewinns in Höhe von 1.193 Mio. Euro liegt das EBITDA bei 874 Mio. Euro (Vorjahr: -481 Mio. Euro) und das EBIT auf 748 Mio. Euro (Vorjahr: -1.184 Mio. Euro). Insgesamt wurden im abgelaufenen Jahr 209.704 Einheiten abgesetzt (-28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Oberstes Ziel für 2026 ist die Rückkehr zu einem deutlich positiven Cashflow (2025: -34 Mio. Euro). Zu den zentralen Maßnahmen zählen die Senkung der Fixkosten, die Straffung organisatorischer Strukturen, sowie die Fokussierung des Produkt- und Projektportfolios, wie das Unternehmen mitteilt. Zusätzlich wird 2026 durch mehrere Modellneuheiten geprägt, darunter die KTM 990 RC R, die KTM 1390 Super Adventure S Evo, neue LC4‑Modelle sowie aktualisierte Husqvarna 701‑Modelle. CEO Gottfried Neumeister dazu: „Im Jahr 2026 steht die konsequente und systematische Fortführung des eingeschlagenen Sanierungskurses im Vordergrund. Wir sind stark ins neue Jahr gestartet: Die neu vorgestellten Modelle finden großen Anklang, und unsere jüngsten Motorsporterfolge (Anm.: 29 Meistertitel in 2025) geben zusätzlichen Rückenwind – sie tragen spürbar dazu bei, die Verkaufszahlen zu steigern.“
Mavie Work, ein Unternehmen aus dem Uniqa-Gesundheitsbereich, hat die Wellbeing Polska zur Gänze übernommen und baut damit sein Angebot für körperliche, mentale und betriebliche Gesundheit in Mittel- und Osteuropa weiter aus. Wellbeing Polska mit Sitz in Warschau fokussiert sich auf körperliche Gesundheit, integrierte Bewegungs- und Präventionsprogramme sowie digitales Coaching zur Verbesserung der Mitarbeitendengesundheit.
Positive Nachrichten für Agrana: Christophe Hansen, der EU-Kommissar für Landwirtschaft und Ernährung, schlägt eine vorübergehende Aussetzung der aktiven Veredelung für Zucker vor. Anm: Die aktive Veredelung von Zucker ist ein zollrechtliches Verfahren, bei dem Rohzucker aus Nicht-EU-Staaten zollfrei in die EU eingeführt, verarbeitet und als Fertigprodukt (z.B. Süßwaren) wieder ausgeführt wird. Ernst Karpfinger, Präsident der Vereinigung "Die Rübenbauern" sieht die Ankündigung seitens der EU als dringend notwendigen und längst überfälligen Schritt. „Die zollfreien Einfuhren im Rahmen dieser Regelung haben mittlerweile ein Ausmaß erreicht, das den europäischen Zuckermarkt massiv unter Druck setzt. Die derzeitige Situation ist für Zuckerrübenanbauer und Zuckerhersteller untragbar. Die europäischen Institutionen müssen daher rasch weitere Maßnahmen ergreifen.“ Gegenüber der APA betonte Agrana-CEO Stephan Büttner Mitte Jänner die Notwendigkeit einer "deutlichen Reduktion der Produktionsmengen bei Zucker in der EU".
Heute endet die Zeichnungsfrist für die Aktien der niederösterreichischen Asta Energy. Die Preisspanne liegt wie berichtet bei 27,5 Euro bis 29,5 Euro. Die Erstnotiz im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird für den oder um den 30. Jänner 2026 erwartet, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Unmittelbar nach dem Börsengang in Fankfurt wird die Aktie auch in den global market der Wiener Börse aufgenommen. Der Hersteller von Kupferkomponenten für Hochleistungsgeneratoren und -transformatoren möchte den Bruttoemissionserlös von ca. 125 Mio. Euro aus neu ausgegebenen Aktien zur Beschleunigung des internationalen Wachstums und der Geschäftsausweitung durch Kapazitätserweiterung sowie die Stärkung der Bilanz verwenden. Der Preis wurde mit 29,5 festgesetzt.
Der Flughafen Wien baut sein Langstreckennetz weiter aus: China Eastern Airlines nimmt ab 20. April 2026 den Linienbetrieb nach Wien auf. Gleichzeitig wird Xi’an erstmals direkt ab Wien erreichbar sein. Die historische Kaiserstadt zählt zu den bedeutendsten touristischen Destinationen in China und ist vor allem durch die Terrakotta-Armee international bekannt. Geflogen wird dreimal wöchentlich und ganzjährig mit einem Airbus A330-200.
