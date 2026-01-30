Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
30.01.2026, 837 Zeichen
Extrema:
30.01.2004: Top 1: VIG: 16.52% - [Top 2: 16.25% (24.11.2008), Top 3: 16.14% (19.09.2008)] zum Kalender
Abs. High/Low:
30.01.2006: High - OMV: 59.86 Euro zum Kalender
Positive Serie in Tagen:
30.01.2007: CA Immo: Längste positive Serie: 13 Tage (endete am 30.01.2007) zum Kalender
Doubled:
30.01.2006: Uniqa: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Uniqa: 227 Tage von 17.06.2005 (Kurs 13,42) bis 30.01.2006 (Kurs 27,99)
Bisher gab es an einem 30. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 30.01. beträgt -0,05%. Der beste 30.01. fand im Jahr 2009 mit 1,94% statt, der schlechteste 30.01. im Jahr 2012 mit -3,02%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 30.01. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.01.)
SportWoche-Podcast: Medien und Marketing im Profisport feat. Hans Huber und Hannes Roither (Maxim Petzwinkler)
Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.
Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.
