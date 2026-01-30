Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

30.01.2026, 837 Zeichen

30.01.2004: Top 1: VIG: 16.52% - [Top 2: 16.25% (24.11.2008), Top 3: 16.14% (19.09.2008)] zum Kalender



Abs. High/Low:

30.01.2006: High - OMV: 59.86 Euro zum Kalender



Positive Serie in Tagen:

30.01.2007: CA Immo: Längste positive Serie: 13 Tage (endete am 30.01.2007) zum Kalender



Doubled:

30.01.2006: Uniqa: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Uniqa: 227 Tage von 17.06.2005 (Kurs 13,42) bis 30.01.2006 (Kurs 27,99)

Bisher gab es an einem 30. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 30.01. beträgt -0,05%. Der beste 30.01. fand im Jahr 2009 mit 1,94% statt, der schlechteste 30.01. im Jahr 2012 mit -3,02%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 30.01. so: 0,00%.

