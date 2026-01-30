» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Bajaj Mobility und Bawag gesucht

30.01.2026, 1237 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:48 liegt der ATX mit +0.47 Prozent im Plus bei 5605 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.22% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +2.33% auf 35.1 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +1.85% auf 17.11 Euro und Bawag mit +1.27% auf 139.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24442 (+0.55%, Ultimo 2025: 24490, -0.74% ytd). Topperformer DAX sind adidas mit +5.40% auf 151.25 Euro, dahinter SAP mit +2.47% auf 168.69 Euro und Deutsche Bank mit +2.03% auf 33.1125 Euro.

- PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt

- Unser Volumensrobot sagt: Addiko Bank, Strabag

- Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy

- Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa

- Österreich-Depots: Etwas schwächer

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.13% vs. last #gabb, +3.46% ytd, +122.20% seit Start 2013

(30.01.2026)

