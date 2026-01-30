SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Bajaj Mobility und Bawag gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

30.01.2026, 1237 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:48 liegt der ATX mit +0.47 Prozent im Plus bei 5605 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.22% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +2.33% auf 35.1 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +1.85% auf 17.11 Euro und Bawag mit +1.27% auf 139.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24442 (+0.55%, Ultimo 2025: 24490, -0.74% ytd). Topperformer DAX sind adidas mit +5.40% auf 151.25 Euro, dahinter SAP mit +2.47% auf 168.69 Euro und Deutsche Bank mit +2.03% auf 33.1125 Euro.

- PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt
- Unser Volumensrobot sagt: Addiko Bank, Strabag
- Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy
- Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa
- Österreich-Depots: Etwas schwächer
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.13% vs. last #gabb, +3.46% ytd, +122.20% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Rene Parmantier: https://audio-cd.at/page/podcast/8347
Angela Pengl-Böhm: https://audio-cd.at/page/podcast/8341
Maximilian Clary und Aldringen: https://audio-cd.at/page/podcast/8330
Tatjana Aubram: https://audio-cd.at/page/podcast/8323
Johanna Duchek: https://audio-cd.at/page/podcast/8316


(30.01.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche-Podcast: Medien und Marketing im Profisport feat. Hans Huber und Hannes Roither (Maxim Petzwinkler)




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.

