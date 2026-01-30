Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Bajaj Mobility und Bawag gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
30.01.2026, 1237 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:48 liegt der ATX mit +0.47 Prozent im Plus bei 5605 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.22% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +2.33% auf 35.1 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +1.85% auf 17.11 Euro und Bawag mit +1.27% auf 139.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24442 (+0.55%, Ultimo 2025: 24490, -0.74% ytd). Topperformer DAX sind adidas mit +5.40% auf 151.25 Euro, dahinter SAP mit +2.47% auf 168.69 Euro und Deutsche Bank mit +2.03% auf 33.1125 Euro.
- PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt
- Unser Volumensrobot sagt: Addiko Bank, Strabag
- Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy
- Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa
- Österreich-Depots: Etwas schwächer
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.13% vs. last #gabb, +3.46% ytd, +122.20% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Rene Parmantier: https://audio-cd.at/page/podcast/8347
Angela Pengl-Böhm: https://audio-cd.at/page/podcast/8341
Maximilian Clary und Aldringen: https://audio-cd.at/page/podcast/8330
Tatjana Aubram: https://audio-cd.at/page/podcast/8323
Johanna Duchek: https://audio-cd.at/page/podcast/8316
SportWoche-Podcast: Medien und Marketing im Profisport feat. Hans Huber und Hannes Roither (Maxim Petzwinkler)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.
Random Partner
Warimpex
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (Börs...
» Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy (audio cd.at)
» PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und G...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Bajaj Mobility und Bawag gesucht
» Börsepeople im Podcast S23/08: Rene Parmantier
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. RBI, Gold, Verbund, René Parmantier
» ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, Erste Group, Austriacard ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Polytec Group und Andritz vs. RHI und Palfinger –...
- VIG und Generali Assicuraz. vs. Swiss Re und Zuri...
- AT&T und Orange vs. O2 und Tele Columbus – kommen...
- ArcelorMittal und ThyssenKrupp vs. Salzgitter und...
- Puma und adidas vs. World Wrestling Entertainment...
- Silver Standard Resources und Klondike Gold vs. G...
Featured Partner Video
BörseGeschichte Podcast: Heiko Thieme vor 10 Jahren zum ATX-25er
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...
Books josefchladek.com
Elizabeth Alderliesten
Not Shameless
2025
Self published
Marjolein Martinot
Riverland
2025
Stanley / Barker
Albert Renger-Patzsch
Die Welt ist schön. Einhundert photographische Aufnahmen.
1931
Kurt Wolff
Jan Holkup
Posedy / Hunting Stands
2025
PositiF
30.01.2026, 1237 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:48 liegt der ATX mit +0.47 Prozent im Plus bei 5605 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.22% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +2.33% auf 35.1 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +1.85% auf 17.11 Euro und Bawag mit +1.27% auf 139.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24442 (+0.55%, Ultimo 2025: 24490, -0.74% ytd). Topperformer DAX sind adidas mit +5.40% auf 151.25 Euro, dahinter SAP mit +2.47% auf 168.69 Euro und Deutsche Bank mit +2.03% auf 33.1125 Euro.
- PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt
- Unser Volumensrobot sagt: Addiko Bank, Strabag
- Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy
- Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa
- Österreich-Depots: Etwas schwächer
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.13% vs. last #gabb, +3.46% ytd, +122.20% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Rene Parmantier: https://audio-cd.at/page/podcast/8347
Angela Pengl-Böhm: https://audio-cd.at/page/podcast/8341
Maximilian Clary und Aldringen: https://audio-cd.at/page/podcast/8330
Tatjana Aubram: https://audio-cd.at/page/podcast/8323
Johanna Duchek: https://audio-cd.at/page/podcast/8316
SportWoche-Podcast: Medien und Marketing im Profisport feat. Hans Huber und Hannes Roither (Maxim Petzwinkler)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.
Random Partner
Warimpex
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (Börs...
» Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy (audio cd.at)
» PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und G...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Bajaj Mobility und Bawag gesucht
» Börsepeople im Podcast S23/08: Rene Parmantier
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. RBI, Gold, Verbund, René Parmantier
» ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, Erste Group, Austriacard ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Polytec Group und Andritz vs. RHI und Palfinger –...
- VIG und Generali Assicuraz. vs. Swiss Re und Zuri...
- AT&T und Orange vs. O2 und Tele Columbus – kommen...
- ArcelorMittal und ThyssenKrupp vs. Salzgitter und...
- Puma und adidas vs. World Wrestling Entertainment...
- Silver Standard Resources und Klondike Gold vs. G...
Featured Partner Video
BörseGeschichte Podcast: Heiko Thieme vor 10 Jahren zum ATX-25er
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...
Books josefchladek.com
Jan Holkup
Posedy / Hunting Stands
2025
PositiF
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
Sasha & Cami Stone
Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
1933
Arts et Métiers Graphiques