Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 2. Februar: Bitte wieder so wie 2012 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

02.02.2026, 401 Zeichen

Bisher gab es an einem 2. Februar 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 02.02. beträgt -0,10%. Der beste 02.02. fand im Jahr 2012 mit 1,52% statt, der schlechteste 02.02. im Jahr 2009 mit -3,67%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 02.02. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.02.)


(02.02.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Anzengruber vor 10 Jahren zum ATX-25er




 

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.

