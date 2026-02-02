Börsegeschichte 2. Februar: Bitte wieder so wie 2012 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Börse Geschichte
02.02.2026
Bisher gab es an einem 2. Februar 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 02.02. beträgt -0,10%. Der beste 02.02. fand im Jahr 2012 mit 1,52% statt, der schlechteste 02.02. im Jahr 2009 mit -3,67%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 02.02. so: 0,00%.
BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Anzengruber vor 10 Jahren zum ATX-25er
BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Anzengruber vor 10 Jahren zum ATX-25er
