Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Helmut Anninger, Maxim Petzwinkler, Johannes Rieder, mumak.me (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

02.02.2026, 2892 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8355
Helmut Anninger ist Managing Partner bei Oaklins Austria, unserem Partner bei den Number One Awards. Helmut kommt aus einer Unternehmerfamilie und startete bei der KPMG Alpentreuhand, nach einer Zeit in München (Stern Stewart, Domus Homecare) folgte eine zweite, lange, Phase bei der KPMG in London, Linz und Wien, gefolgt von 10 Jahren als Country Manager der Tyrolit in Brasilien, mit der Helmut eine Neuerfindung und den Turnaround schaffte. Seit dem Q4/25 ist er als Managing Partner von Oaklins Austria zurück in Wien. Wir sprechen auch über VA Tech, Siemens, den heutigen SBO-Boss Klaus Mader, über Roland Meier, ATX-Unternehmen und das Langlaufen im Umfeld der österreichischen Spitze. Helmut hat auch privat grosses Börseinteresse.
https://www.oaklins.com/at/de/
Roland Meier Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8203/

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8350
Die heutige Folge wird nicht wie gewohnt von Christian Drastil, sondern von mir, Maxim Petzwinkler, im Rahmen meiner ABA für die Matura moderiert. Thematisch dreht sich alles um Medien und Marketing im Profisport. Der ehemalige ORF-Sportchef Hans Huber und Hannes Roither, Vice President Investor Relations & Sponsoring bei Palfinger, haben dazu spannende Einblicke geben können. Insgesamt zeigt der Podcast, welche zentrale Rolle Medien und Marketing im modernen Profisport spielen.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8354
Diese Podcastfolge wird nicht wie gewohnt von Christian Drastil moderiert, sondern von mir, Johannes Rieder, und entstand im Rahmen meiner ABA. Inhaltlich steht das Thema Mentaltraining im Nachwuchsfußball im Fokus. Unterstützt haben mich dabei sowohl Bernhard Krumpel, Mental- und Perfomancecoach, als auch Martin Hölzl, Fußballtrainer. Die Folge zeigt, welchen immer wichtigeren Stellenwert mentale Aspekte im heutigen Nachwuchsfußball einnehmen.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8352
Presented by mumak.me und (neu) win2day geht es nach den Australian Open wieder fix wöchentlich weiter. Und es war durchaus eine erfolgreiche Phase. Anastasia Potapova holt den ersten win2day-Moment, die erste mumak-me-High-Watermark liegt bei 5452. Und Lilli Tagger siegt ohne Satzverlust beim ITF-W100-Events in Fujairah, was auch Veränderungen in unseren kumulierten WTA/ATP-Ö-Top10 bringt. Mehrzahl deshalb, weil nicht nur Lilli Tagger aufgestiegen ist.
https://mumak.me https://www.win2day.at

Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8348
- ATX zum Ultimo Halbzeit fester
- Porr, Bajaj und erneut Bawag gesucht
- Asta Energy mit Top-Start an der Börse, ein kleines Signal von Michael Tojner wäre top gewesen
- Update Presenter-Liste am boersentag.at
- Frankfurt: DAX fester, auch SAP macht ein klein wenig gut
- Vintage zu u.a. OMV, Uniqa, VIG

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.02.)


(02.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Anzengruber vor 10 Jahren zum ATX-25er




 

Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.

FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

    Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.

    FACC
    Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

