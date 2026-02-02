Nachlese: Helmut Anninger, Maxim Petzwinkler, Johannes Rieder, mumak.me (audio cd.at)

02.02.2026, 2892 Zeichen

Helmut Anninger ist Managing Partner bei Oaklins Austria, unserem Partner bei den Number One Awards. Helmut kommt aus einer Unternehmerfamilie und startete bei der KPMG Alpentreuhand, nach einer Zeit in München (Stern Stewart, Domus Homecare) folgte eine zweite, lange, Phase bei der KPMG in London, Linz und Wien, gefolgt von 10 Jahren als Country Manager der Tyrolit in Brasilien, mit der Helmut eine Neuerfindung und den Turnaround schaffte. Seit dem Q4/25 ist er als Managing Partner von Oaklins Austria zurück in Wien. Wir sprechen auch über VA Tech, Siemens, den heutigen SBO-Boss Klaus Mader, über Roland Meier, ATX-Unternehmen und das Langlaufen im Umfeld der österreichischen Spitze. Helmut hat auch privat grosses Börseinteresse.

Die heutige Folge wird nicht wie gewohnt von Christian Drastil, sondern von mir, Maxim Petzwinkler, im Rahmen meiner ABA für die Matura moderiert. Thematisch dreht sich alles um Medien und Marketing im Profisport. Der ehemalige ORF-Sportchef Hans Huber und Hannes Roither, Vice President Investor Relations & Sponsoring bei Palfinger, haben dazu spannende Einblicke geben können. Insgesamt zeigt der Podcast, welche zentrale Rolle Medien und Marketing im modernen Profisport spielen.

Diese Podcastfolge wird nicht wie gewohnt von Christian Drastil moderiert, sondern von mir, Johannes Rieder, und entstand im Rahmen meiner ABA. Inhaltlich steht das Thema Mentaltraining im Nachwuchsfußball im Fokus. Unterstützt haben mich dabei sowohl Bernhard Krumpel, Mental- und Perfomancecoach, als auch Martin Hölzl, Fußballtrainer. Die Folge zeigt, welchen immer wichtigeren Stellenwert mentale Aspekte im heutigen Nachwuchsfußball einnehmen.

Presented by mumak.me und (neu) win2day geht es nach den Australian Open wieder fix wöchentlich weiter. Und es war durchaus eine erfolgreiche Phase. Anastasia Potapova holt den ersten win2day-Moment, die erste mumak-me-High-Watermark liegt bei 5452. Und Lilli Tagger siegt ohne Satzverlust beim ITF-W100-Events in Fujairah, was auch Veränderungen in unseren kumulierten WTA/ATP-Ö-Top10 bringt. Mehrzahl deshalb, weil nicht nur Lilli Tagger aufgestiegen ist.

