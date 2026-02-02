» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S gesucht

02.02.2026, 1307 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:45 liegt der ATX mit -0.12 Prozent im Minus bei 5598 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.11% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +7.81% auf 41.075 Euro, dahinter EuroTeleSites AG mit +2.47% auf 4.355 Euro und Austriacard Holdings AG mit +2.39% auf 7.495 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24665 (+0.51%, Ultimo 2025: 24490, 0.20% ytd). Topperformer DAX sind adidas mit +2.04% auf 152.2 Euro, dahinter Hannover Rück mit +1.93% auf 243.4 Euro und Deutsche Telekom mit +1.92% auf 28.71 Euro.

- PIR-News: Research zu AT&S, RBI, News von der Post

- #gabb Volumensradar: Addiko Bank, Austriacard, Polytec

- Nachlese: Helmut Anninger, Maxim Petzwinkler, Johannes Rieder, mumak.me

- Börsegeschichte 2. Februar: Bitte wieder so wie 2012

- Österreich-Depots: Gute Phase

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.05% vs. last #gabb, +3.51% ytd, +122.30% seit Start 2013

(02.02.2026)

BSN Podcasts

BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Anzengruber vor 10 Jahren zum ATX-25er

Bildnachweis

1. mind the #gabb





