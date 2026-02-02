Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
02.02.2026, 1307 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:45 liegt der ATX mit -0.12 Prozent im Minus bei 5598 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.11% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +7.81% auf 41.075 Euro, dahinter EuroTeleSites AG mit +2.47% auf 4.355 Euro und Austriacard Holdings AG mit +2.39% auf 7.495 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24665 (+0.51%, Ultimo 2025: 24490, 0.20% ytd). Topperformer DAX sind adidas mit +2.04% auf 152.2 Euro, dahinter Hannover Rück mit +1.93% auf 243.4 Euro und Deutsche Telekom mit +1.92% auf 28.71 Euro.
- PIR-News: Research zu AT&S, RBI, News von der Post
- #gabb Volumensradar: Addiko Bank, Austriacard, Polytec
- Nachlese: Helmut Anninger, Maxim Petzwinkler, Johannes Rieder, mumak.me
- Börsegeschichte 2. Februar: Bitte wieder so wie 2012
- Österreich-Depots: Gute Phase
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.05% vs. last #gabb, +3.51% ytd, +122.30% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Helmut Anninger: https://audio-cd.at/page/podcast/8355
Rene Parmantier: https://audio-cd.at/page/podcast/8347
Angela Pengl-Böhm: https://audio-cd.at/page/podcast/8341
Maximilian Clary und Aldringen: https://audio-cd.at/page/podcast/8330
Tatjana Aubram: https://audio-cd.at/page/podcast/8323
BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Anzengruber vor 10 Jahren zum ATX-25er
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.
Random Partner
Kontron
Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» PIR-News: Research zu AT&S, RBI, News von der Post (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse Party #1085: ATX unverändert in den Februar, Deutsche Bank ...
» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. win2day-Moment, SpaceX, Helmut Anninger...
» ATX-Trends: Bajaj, RBI, Porr, Erste Group ...
» Börsepeople im Podcast S23/09: Helmut Anninger
» LinkedIn-NL: Ein Podcast als Matura-Arbeit und unser erster win2day-Mome...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATX, Asta Energy, Michael Tojner, Hans ...
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (Börs...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- PIR-News: Research zu AT&S, RBI, News von der Pos...
- Wiener Börse Party #1085: ATX unverändert in den ...
- Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S gesucht
- Wiener Börse-Handelsstatistik: Umsätze im Jänner ...
- AT&S für Deutsche Bank nun ein "Buy"
- Fear of missing out und Buying the Dip bei wikifo...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1085: ATX unverändert in den Februar, Deutsche Bank schickt AT&S-Chart nach oben, CD Award für Hansi Hansmann
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Elizabeth Alderliesten
Not Shameless
2025
Self published
Helmar Lerski
Köpfe des Alltags
1931
Hermann Reckendorf
JH Engström
Dimma Brume Mist
2025
Void
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
02.02.2026, 1307 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:45 liegt der ATX mit -0.12 Prozent im Minus bei 5598 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.11% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +7.81% auf 41.075 Euro, dahinter EuroTeleSites AG mit +2.47% auf 4.355 Euro und Austriacard Holdings AG mit +2.39% auf 7.495 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24665 (+0.51%, Ultimo 2025: 24490, 0.20% ytd). Topperformer DAX sind adidas mit +2.04% auf 152.2 Euro, dahinter Hannover Rück mit +1.93% auf 243.4 Euro und Deutsche Telekom mit +1.92% auf 28.71 Euro.
- PIR-News: Research zu AT&S, RBI, News von der Post
- #gabb Volumensradar: Addiko Bank, Austriacard, Polytec
- Nachlese: Helmut Anninger, Maxim Petzwinkler, Johannes Rieder, mumak.me
- Börsegeschichte 2. Februar: Bitte wieder so wie 2012
- Österreich-Depots: Gute Phase
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.05% vs. last #gabb, +3.51% ytd, +122.30% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Helmut Anninger: https://audio-cd.at/page/podcast/8355
Rene Parmantier: https://audio-cd.at/page/podcast/8347
Angela Pengl-Böhm: https://audio-cd.at/page/podcast/8341
Maximilian Clary und Aldringen: https://audio-cd.at/page/podcast/8330
Tatjana Aubram: https://audio-cd.at/page/podcast/8323
BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Anzengruber vor 10 Jahren zum ATX-25er
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.
Random Partner
Kontron
Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» PIR-News: Research zu AT&S, RBI, News von der Post (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse Party #1085: ATX unverändert in den Februar, Deutsche Bank ...
» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. win2day-Moment, SpaceX, Helmut Anninger...
» ATX-Trends: Bajaj, RBI, Porr, Erste Group ...
» Börsepeople im Podcast S23/09: Helmut Anninger
» LinkedIn-NL: Ein Podcast als Matura-Arbeit und unser erster win2day-Mome...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATX, Asta Energy, Michael Tojner, Hans ...
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (Börs...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- PIR-News: Research zu AT&S, RBI, News von der Pos...
- Wiener Börse Party #1085: ATX unverändert in den ...
- Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S gesucht
- Wiener Börse-Handelsstatistik: Umsätze im Jänner ...
- AT&S für Deutsche Bank nun ein "Buy"
- Fear of missing out und Buying the Dip bei wikifo...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1085: ATX unverändert in den Februar, Deutsche Bank schickt AT&S-Chart nach oben, CD Award für Hansi Hansmann
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Krass Clement
Født af mørket
2025
Gyldendal
Marjolein Martinot
Riverland
2025
Stanley / Barker
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
Sasha & Cami Stone
Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
1933
Arts et Métiers Graphiques