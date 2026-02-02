SOCIAL

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S gesucht

Autor:
Christian Drastil
Christian Drastil
02.02.2026, 1307 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:45 liegt der ATX mit -0.12 Prozent im Minus bei 5598 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.11% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +7.81% auf 41.075 Euro, dahinter EuroTeleSites AG mit +2.47% auf 4.355 Euro und Austriacard Holdings AG mit +2.39% auf 7.495 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24665 (+0.51%, Ultimo 2025: 24490, 0.20% ytd). Topperformer DAX sind adidas mit +2.04% auf 152.2 Euro, dahinter Hannover Rück mit +1.93% auf 243.4 Euro und Deutsche Telekom mit +1.92% auf 28.71 Euro.

- PIR-News: Research zu AT&S, RBI, News von der Post
- #gabb Volumensradar: Addiko Bank, Austriacard, Polytec
- Nachlese: Helmut Anninger, Maxim Petzwinkler, Johannes Rieder, mumak.me
- Börsegeschichte 2. Februar: Bitte wieder so wie 2012
- Österreich-Depots: Gute Phase
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.05% vs. last #gabb, +3.51% ytd, +122.30% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Helmut Anninger: https://audio-cd.at/page/podcast/8355
Rene Parmantier: https://audio-cd.at/page/podcast/8347
Angela Pengl-Böhm: https://audio-cd.at/page/podcast/8341
Maximilian Clary und Aldringen: https://audio-cd.at/page/podcast/8330
Tatjana Aubram: https://audio-cd.at/page/podcast/8323


(02.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Anzengruber vor 10 Jahren zum ATX-25er




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.

Random Partner

Kontron
Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    Star der Stunde: voestalpine 1.05%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -0.68%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: AT&S(2), VIG(1), Kontron(1), RBI(1), Porr(1)
    Smeilinho zu Österreichische Post
    Smeilinho zu RBI
    Smeilinho zu AT&S
    Star der Stunde: EuroTeleSites AG 0.81%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.03%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: OMV(1)
    BSN MA-Event Telekom Austria
    Star der Stunde: voestalpine 1.12%, Rutsch der Stunde: FACC -0.54%
    Wiener Börse Party #1085: ATX unverändert in den Februar, Deutsche Bank schickt AT&S-Chart nach oben, CD Award für Hansi Hansmann

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Random Partner

      Star der Stunde: voestalpine 1.05%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -0.68%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: AT&S(2), VIG(1), Kontron(1), RBI(1), Porr(1)
      Smeilinho zu Österreichische Post
      Smeilinho zu RBI
      Smeilinho zu AT&S
      Star der Stunde: EuroTeleSites AG 0.81%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.03%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: OMV(1)
      BSN MA-Event Telekom Austria
      Star der Stunde: voestalpine 1.12%, Rutsch der Stunde: FACC -0.54%
      Wiener Börse Party #1085: ATX unverändert in den Februar, Deutsche Bank schickt AT&S-Chart nach oben, CD Award für Hansi Hansmann

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

