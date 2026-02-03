Börsegeschichte 3.2.: Bitte wieder so wie 2012 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Börse Geschichte
03.02.2026
Bisher gab es an einem 3. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 03.02. beträgt -0,01%. Der beste 03.02. fand im Jahr 2012 mit 2,07% statt, der schlechteste 03.02. im Jahr 2025 mit -1,89%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 03.02. so: 0,00%.
Bisher gab es an einem 3. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 03.02. beträgt -0,01%. Der beste 03.02. fand im Jahr 2012 mit 2,07% statt, der schlechteste 03.02. im Jahr 2025 mit -1,89%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 03.02. so: 0,00%.
