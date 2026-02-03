SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 3.2.: Bitte wieder so wie 2012 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

03.02.2026, 401 Zeichen

Bisher gab es an einem 3. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 03.02. beträgt -0,01%. Der beste 03.02. fand im Jahr 2012 mit 2,07% statt, der schlechteste 03.02. im Jahr 2025 mit -1,89%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 03.02. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.02.)


(03.02.2026)

Aktien auf dem Radar:AT&S, Austriacard Holdings AG, OMV, Amag, Semperit, SBO, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Palfinger, Wienerberger, Andritz, Mayr-Melnhof, Uniqa, Österreichische Post, DO&CO, Addiko Bank, Lenzing, Marinomed Biotech, Polytec Group, Stadlauer Malzfabrik AG, Telekom Austria, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN.

