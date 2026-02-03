SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S und Frequentis gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

03.02.2026, 1360 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:00 liegt der ATX mit +0.45 Prozent im Plus bei 5684 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.51% auf 43.475 Euro, dahinter Frequentis mit +2.06% auf 84.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24876 (+0.32%, Ultimo 2025: 24490, 1.26% ytd). Topperformer DAX sind DAIMLER TRUCK HLD... mit +3.24% auf 42.72 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.99% auf 152.375 Euro und Rheinmetall mit +2.26% auf 1768 Euro.

- Zahlen von AT&S und Frequentis, News zu VIG, Alois Wögerbauers Austro-Aktivitäten, Research zu Erste Group, Karriere bei FACC
- Unser Volumensrobot sagt: Addiko Bank, Strabag
- Nachlese: Update Zertifikate Depot, Wolfgang Anzengruber
- Börsegeschichte 3.2.: Bitte wieder so wie 2012
- Österreich-Depots: High bei Stockpicking Österreich, Vorfreude auf Austria 30 Private IR
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.63% vs. last #gabb, +4.16% ytd, +123.70% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

(03.02.2026)

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Strabag, SBO, Rosenbauer, Flughafen Wien, RBI, DO&CO, Lenzing, AT&S, Wolford, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Caterpillar, Walt Disney, Deutsche Telekom, Zalando, Siemens Energy, Allianz.

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Strabag, SBO, Rosenbauer, Flughafen Wien, RBI, DO&CO, Lenzing, AT&S, Wolford, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Caterpillar, Walt Disney, Deutsche Telekom, Zalando, Siemens Energy, Allianz.

