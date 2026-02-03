Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S und Frequentis gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
03.02.2026, 1360 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:00 liegt der ATX mit +0.45 Prozent im Plus bei 5684 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.51% auf 43.475 Euro, dahinter Frequentis mit +2.06% auf 84.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24876 (+0.32%, Ultimo 2025: 24490, 1.26% ytd). Topperformer DAX sind DAIMLER TRUCK HLD... mit +3.24% auf 42.72 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.99% auf 152.375 Euro und Rheinmetall mit +2.26% auf 1768 Euro.
- Zahlen von AT&S und Frequentis, News zu VIG, Alois Wögerbauers Austro-Aktivitäten, Research zu Erste Group, Karriere bei FACC
- Unser Volumensrobot sagt: Addiko Bank, Strabag
- Nachlese: Update Zertifikate Depot, Wolfgang Anzengruber
- Börsegeschichte 3.2.: Bitte wieder so wie 2012
- Österreich-Depots: High bei Stockpicking Österreich, Vorfreude auf Austria 30 Private IR
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.63% vs. last #gabb, +4.16% ytd, +123.70% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Helmut Anninger: https://audio-cd.at/page/podcast/8355
Rene Parmantier: https://audio-cd.at/page/podcast/8347
Angela Pengl-Böhm: https://audio-cd.at/page/podcast/8341
Maximilian Clary und Aldringen: https://audio-cd.at/page/podcast/8330
Tatjana Aubram: https://audio-cd.at/page/podcast/8323
Zertifikate Party Österreich: Zufriedenes Update Zertifikate Real Money Depot bei dad.at - Bayer und RBI brachten Plus, Verlierer gibt es auch
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Strabag, SBO, Rosenbauer, Flughafen Wien, RBI, DO&CO, Lenzing, AT&S, Wolford, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Caterpillar, Walt Disney, Deutsche Telekom, Zalando, Siemens Energy, Allianz.
Random Partner
Österreichische Post
Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S und Frequentis gesucht
» Österreich-Depots: Gute Phase (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 2. Februar: Bitte wieder so wie 2012 (Börse Geschichte) ...
» Nachlese: Helmut Anninger, Maxim Petzwinkler, Johannes Rieder, mumak.me ...
» PIR-News: Research zu AT&S, RBI, News von der Post (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse Party #1085: ATX unverändert in den Februar, Deutsche Bank ...
» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. win2day-Moment, SpaceX, Helmut Anninger...
» ATX-Trends: Bajaj, RBI, Porr, Erste Group ...
» Börsepeople im Podcast S23/09: Helmut Anninger
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- SAP, Renk und Schaeffler am meisten gehandelt
- Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S und Frequenti...
- Jumping the ship und Buying the Dip bei wikifolio...
- wikifolio Champion per ..: Paul Pleus mit PPinves...
- Höheres Kursziel für Erste Group
- ATX TR-Frühmover: AT&S, RBI, Strabag, Andritz, Le...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1078: ATX schon wieder auf All-time-High-Kurs, Do&Co gesucht, Good News für AT&S, cyan und Novomatic
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Krass Clement
Født af mørket
2025
Gyldendal
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
Daniele Torriglia
Il senso della presenza
2025
Self published
Sasha & Cami Stone
Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
1933
Arts et Métiers Graphiques
03.02.2026, 1360 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:00 liegt der ATX mit +0.45 Prozent im Plus bei 5684 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.51% auf 43.475 Euro, dahinter Frequentis mit +2.06% auf 84.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24876 (+0.32%, Ultimo 2025: 24490, 1.26% ytd). Topperformer DAX sind DAIMLER TRUCK HLD... mit +3.24% auf 42.72 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.99% auf 152.375 Euro und Rheinmetall mit +2.26% auf 1768 Euro.
- Zahlen von AT&S und Frequentis, News zu VIG, Alois Wögerbauers Austro-Aktivitäten, Research zu Erste Group, Karriere bei FACC
- Unser Volumensrobot sagt: Addiko Bank, Strabag
- Nachlese: Update Zertifikate Depot, Wolfgang Anzengruber
- Börsegeschichte 3.2.: Bitte wieder so wie 2012
- Österreich-Depots: High bei Stockpicking Österreich, Vorfreude auf Austria 30 Private IR
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.63% vs. last #gabb, +4.16% ytd, +123.70% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Helmut Anninger: https://audio-cd.at/page/podcast/8355
Rene Parmantier: https://audio-cd.at/page/podcast/8347
Angela Pengl-Böhm: https://audio-cd.at/page/podcast/8341
Maximilian Clary und Aldringen: https://audio-cd.at/page/podcast/8330
Tatjana Aubram: https://audio-cd.at/page/podcast/8323
Zertifikate Party Österreich: Zufriedenes Update Zertifikate Real Money Depot bei dad.at - Bayer und RBI brachten Plus, Verlierer gibt es auch
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Strabag, SBO, Rosenbauer, Flughafen Wien, RBI, DO&CO, Lenzing, AT&S, Wolford, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Caterpillar, Walt Disney, Deutsche Telekom, Zalando, Siemens Energy, Allianz.
Random Partner
Österreichische Post
Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S und Frequentis gesucht
» Österreich-Depots: Gute Phase (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 2. Februar: Bitte wieder so wie 2012 (Börse Geschichte) ...
» Nachlese: Helmut Anninger, Maxim Petzwinkler, Johannes Rieder, mumak.me ...
» PIR-News: Research zu AT&S, RBI, News von der Post (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse Party #1085: ATX unverändert in den Februar, Deutsche Bank ...
» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. win2day-Moment, SpaceX, Helmut Anninger...
» ATX-Trends: Bajaj, RBI, Porr, Erste Group ...
» Börsepeople im Podcast S23/09: Helmut Anninger
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- SAP, Renk und Schaeffler am meisten gehandelt
- Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S und Frequenti...
- Jumping the ship und Buying the Dip bei wikifolio...
- wikifolio Champion per ..: Paul Pleus mit PPinves...
- Höheres Kursziel für Erste Group
- ATX TR-Frühmover: AT&S, RBI, Strabag, Andritz, Le...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1078: ATX schon wieder auf All-time-High-Kurs, Do&Co gesucht, Good News für AT&S, cyan und Novomatic
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Marjolein Martinot
Riverland
2025
Stanley / Barker
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag