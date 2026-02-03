» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S und Frequentis gesucht

03.02.2026, 1360 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:00 liegt der ATX mit +0.45 Prozent im Plus bei 5684 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.51% auf 43.475 Euro, dahinter Frequentis mit +2.06% auf 84.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24876 (+0.32%, Ultimo 2025: 24490, 1.26% ytd). Topperformer DAX sind DAIMLER TRUCK HLD... mit +3.24% auf 42.72 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.99% auf 152.375 Euro und Rheinmetall mit +2.26% auf 1768 Euro.

- Zahlen von AT&S und Frequentis, News zu VIG, Alois Wögerbauers Austro-Aktivitäten, Research zu Erste Group, Karriere bei FACC

- Unser Volumensrobot sagt: Addiko Bank, Strabag

- Nachlese: Update Zertifikate Depot, Wolfgang Anzengruber

- Börsegeschichte 3.2.: Bitte wieder so wie 2012

- Österreich-Depots: High bei Stockpicking Österreich, Vorfreude auf Austria 30 Private IR

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.63% vs. last #gabb, +4.16% ytd, +123.70% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Helmut Anninger: https://audio-cd.at/page/podcast/8355

Rene Parmantier: https://audio-cd.at/page/podcast/8347

Angela Pengl-Böhm: https://audio-cd.at/page/podcast/8341

Maximilian Clary und Aldringen: https://audio-cd.at/page/podcast/8330

Tatjana Aubram: https://audio-cd.at/page/podcast/8323

(03.02.2026)

BSN Podcasts

Zertifikate Party Österreich: Zufriedenes Update Zertifikate Real Money Depot bei dad.at - Bayer und RBI brachten Plus, Verlierer gibt es auch

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Strabag, SBO, Rosenbauer, Flughafen Wien, RBI, DO&CO, Lenzing, AT&S, Wolford, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Caterpillar, Walt Disney, Deutsche Telekom, Zalando, Siemens Energy, Allianz.

Random Partner Österreichische Post

Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern. >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S und Frequentis gesucht

» Österreich-Depots: Gute Phase (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 2. Februar: Bitte wieder so wie 2012 (Börse Geschichte) ...

» Nachlese: Helmut Anninger, Maxim Petzwinkler, Johannes Rieder, mumak.me ...

» PIR-News: Research zu AT&S, RBI, News von der Post (Christine Petzwinkler)

» Wiener Börse Party #1085: ATX unverändert in den Februar, Deutsche Bank ...

» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. win2day-Moment, SpaceX, Helmut Anninger...

» ATX-Trends: Bajaj, RBI, Porr, Erste Group ...

» Börsepeople im Podcast S23/09: Helmut Anninger