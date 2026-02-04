SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
PIR-News: Research zu AT&S, RBI, Raiffeisen Top Picks nun ohne Strabag (Christine Petzwinkler)

04.02.2026, 1303 Zeichen

Die Analysten der Deutschen Bank bestätigen nach Zahlen-Bekanntgabe die Kauf-Empfehlung für AT&S und erhöhen das Kursziel von 50,0 auf 55,0 Euro.
Die Analysten von Oddo BHF vergeben der AT&S-Aktie eine Verkaufen-Empfehlung mit Kursziel 25,0 Euro.
AT&S ( Akt. Indikation:  48,55 /48,70, 4,35%)

Die Analysten von Raiffeisen Research haben in ihrer Februar-Überprüfung einige Änderungen an ihrer Top Picks-Liste vorgenommen. Strabag und Unilever wurden entfernt, Microsoft aufgenommen. Strabag wurde von der Liste genommen, da aufgrund der positiven Reaktion auf die vorgelegten Zahlen das Kursziel beinahe erreicht wurde. Die Liste besteht somit weiter aus: Amazon, AMD, Heineken, Kapsch TrafficCom, Merck, Microsoft, Mondelez, Nike, Novo Nordisk, OMV, Palfinger, Rosenbauer, SAP, Sanofi, SBO, Vonovia, Zalando.
Strabag ( Akt. Indikation:  90,20 /90,60, 0,11%)

Die Analysten von Barclays bestätigen das Equal Weight-Votum für die Raiffeisen Bank International-Aktie und heben das Kursziel von 36,0 auf 39,0 Euro an. Auch die Deutsche Bank passt das Kursziel für die RBI-Aktie nach oben an, und zwar von 32,0 auf 35,0 Euro. Das "Hold"-Rating wurde bestätigt.
RBI ( Akt. Indikation:  44,40 /44,42, 0,84%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.02.)


(04.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/11: Daniela Herneth




AT&S
Akt. Indikation:  49.10 / 49.35
Uhrzeit:  09:29:31
Veränderung zu letztem SK:  -0.76%
Letzter SK:  49.60 ( -1.78%)

RBI
Akt. Indikation:  41.66 / 41.80
Uhrzeit:  09:40:16
Veränderung zu letztem SK:  0.51%
Letzter SK:  41.52 ( -5.16%)

Strabag
Akt. Indikation:  88.90 / 89.40
Uhrzeit:  09:19:16
Veränderung zu letztem SK:  0.39%
Letzter SK:  88.80 ( -0.34%)



 

Aktien auf dem Radar:AT&S, OMV, Lenzing, Amag, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Österreichische Post, DO&CO, Josef Manner & Comp. AG, Rath AG, RBI, Semperit, Warimpex, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Agrana, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Frequentis, CPI Europe AG, Verbund, Rheinmetall, Deutsche Telekom, Fresenius Medical Care, Fresenius, Henkel, Beiersdorf, Scout24.

    Star der Stunde: Verbund 0.67%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -2.93%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Strabag(1)
    #gabb #2034
    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, OMV, Lenzing, Amag, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Österreichische Post, DO&CO, Josef Manner & Comp. AG, Rath AG, RBI, Semperit, Warimpex, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Agrana, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Frequentis, CPI Europe AG, Verbund, Rheinmetall, Deutsche Telekom, Fresenius Medical Care, Fresenius, Henkel, Beiersdorf, Scout24.

      Star der Stunde: Verbund 0.67%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -2.93%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Strabag(1)
      #gabb #2034
