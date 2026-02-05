SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag leichter: Addiko Bank und FACC gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

05.02.2026, 1361 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:30 liegt der ATX mit -0.79 Prozent im Minus bei 5703 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.06% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Addiko Bank mit +2.33% auf 26.3 Euro, dahinter FACC mit +1.67% auf 11.57 Euro und Agrana mit +1.54% auf 11.525 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24538 ( -0.27%, Ultimo 2025: 24490, 0.46% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +3.10% auf 172.39 Euro, dahinter Deutsche Boerse mit +3.08% auf 212.25 Euro und Siemens mit +1.70% auf 246.125 Euro.

- PIR-News: Research zu Semperit, Post eröffnet in Linz, Erste Group finanziert, Kontron-CEO kauft, neuer Grenzterminal am Flughafen Wien
- Schnellster Runder-Marken-Sprung im ATX TR finished
- #gabb Jobradar: Bawag, AT&S, UBM, CPI Europe
- Nachlese: Wolfgang Matejka
- Börsegeschichte 5.2.: Wolfgang Eder, Polytec
- Österreich-Depots: Rekord
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.22% vs. last #gabb, +4.63% ytd, +124.70% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Laura Phillipeck-Casanova: https://audio-cd.at/page/podcast/8366
Helmut Anninger: https://audio-cd.at/page/podcast/8355
Rene Parmantier: https://audio-cd.at/page/podcast/8347
Angela Pengl-Böhm: https://audio-cd.at/page/podcast/8341
Maximilian Clary und Aldringen: https://audio-cd.at/page/podcast/8330


(05.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht




 

Aktien auf dem Radar:AT&S, Andritz, OMV, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Österreichische Post, Lenzing, CPI Europe AG, Telekom Austria, Semperit, Flughafen Wien, VIG, DO&CO, Gurktaler AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Warimpex, Addiko Bank, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Agrana, CA Immo, EVN, Zumtobel, Dow Jones, Amazon.

