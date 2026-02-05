Wiener Börse zu Mittag leichter: Addiko Bank und FACC gesucht
05.02.2026, 1361 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:30 liegt der ATX mit -0.79 Prozent im Minus bei 5703 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.06% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Addiko Bank mit +2.33% auf 26.3 Euro, dahinter FACC mit +1.67% auf 11.57 Euro und Agrana mit +1.54% auf 11.525 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24538 ( -0.27%, Ultimo 2025: 24490, 0.46% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +3.10% auf 172.39 Euro, dahinter Deutsche Boerse mit +3.08% auf 212.25 Euro und Siemens mit +1.70% auf 246.125 Euro.
- PIR-News: Research zu Semperit, Post eröffnet in Linz, Erste Group finanziert, Kontron-CEO kauft, neuer Grenzterminal am Flughafen Wien
- Schnellster Runder-Marken-Sprung im ATX TR finished
- #gabb Jobradar: Bawag, AT&S, UBM, CPI Europe
- Nachlese: Wolfgang Matejka
- Börsegeschichte 5.2.: Wolfgang Eder, Polytec
- Österreich-Depots: Rekord
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.22% vs. last #gabb, +4.63% ytd, +124.70% seit Start 2013
Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht
