Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
LinkedIn-NL: Die Übergaben der Number One Awards gehen weiter ... und es war eine irre Woche

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

06.02.2026, 5834 Zeichen
February 6, 2026

Number One Award für die Besten der Besten am Wiener Kapitalmarkt 2025. Dies auf Basis von Hard Facts und dem Presenting Partner Oaklins. „Oaklins Austria ist im Jahr 2025 sehr gerne bei der Verleihung der Number One Awards als Award-Sponsor dabei. Als Capital Market Coach an der Wiener Börse freuen wir uns mit den Award-Gewinnern, und wollen dabei unser Engagement für erfolgreiche Performance in den unterschiedlichen Kategorien unterstreichen. Ein lebendiger und attraktiver Kapitalmarkt ist für den Finanzplatz Wien und alle darin tätigen Unternehmen von enormer Bedeutung. Da sind wir gerne dabei und unterstützen alle Marktteilnehmer,“ sagen Helmut Anninger, Christoph Haimberger, Thomas Jungreithmeir, Roland Meier. Diashow der bisherigen Übergaben: https://www.photaq.com/page/index/4192 Kategorien ab Seite 15 unter https://boerse-social.com/pdf/magazines/bsm_107

Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8374 - ATX nach dem stärkeren Rücksetzer gestern etwas erholt - Verbund und Bawag gesucht - In den News: Strabag, Bawag, Post, Bajaj Mobility/KTM - Daniela Herneth läutet die Opening Bell für Freitag. Ein Podcast mit der ehemaligen Marketingchefin des Austria Center Vienna ist heute live gegangen - https://audio-cd.at/page/podcast/8373/ - und am 14.3. findet dort unter http://www.boersentag.at statt - Deutsche Börse fester: Rheinmetall gesucht - Vintage zu Wienerberger und Warimpex

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8370- ATX nach weiterem Rekord heute zunächst schwächer - ATX TR komplettierte gestern 1000-Punkte-Sprung in 5 Wochen, 2000-Punkte-Sprung in 12 Wochen - Addiko Bank heute gesucht - Edi Berger läutet die Opening Bell für Donnerstag. Beim rückgerechneten ATX TR Start 1991 zu 1000 Punkten werkte der Börse Wien Fan für die Deutsche Bank, aktuell, beim erstmaligen Überschreiten der 14.000, als Vorstand der Wiener Privatbank - Research zu Semperit, Post eröffnet in Linz - Erste Group finanziert, Kontron-CEO kauft, neuer Grenzterminal am Flughafen Wien - Happy Birthday Wolfgang Eder - Vintage zu Polytec

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8367 - ATX TR schaut in der Früh 5 Wochen nach dem 13.000er erstmals über 14.000, rutscht aber dann ins Minus - auch bei RHI gibt es einen 14.000er - Andritz in 24 Jahren von 2 auf 75 - AT&S schon wieder vorne - Andreas Galuska läutet die Opening Bell für Mittwoch. Zur erstmaligen Intraday-Überschreitung von 14.000 im ATX TR hat der Boss unserer Pizzeria Billini in der Porzellangasse einen Leckerbissen vorbeigebracht - Research zu AT&S, RBI, Raiffeisen Top Picks nun ohne Strabag - Frankfurt: DAX leichter, Brenntag gesucht

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8363 - ATX und schon wieder ein Rekord - AT&S und Frequentis mächtig - warum Frequentis dividiert durch SBO aus SBO-Sicht nicht über 2,87 gehen sollte - News zu VIG, Alois Wögerbauers Austro-Aktivitäten - Hannes Roither läutet die Opening Bell für Dienstag. Der IR-Chef von Palfinger kann die neue ATX-Beobachtungsliste entspannt ansehen. Einen Monat vor Entscheidung bleibt Palfinger klarer Favorit für ein New Entry in den Leitindex - Research zu Erste Group - Karriere bei FACC - Frankfurt: DAX fester, Daimler Truck gesucht

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8366 Laura Phillipeck-Casanova ist Head of Legal & Operations bei der Hans(wo)men Group. Wir sprechen über den Start bei PHH Prochaska Havranek Rechtsanwälte, über Gruppenführungen durch das Parlament, eine Tätigkeit in der Österreichischen Botschaft und im Kulturforum Brüssel, das Oberlandesgericht Wien, eine spannende Phase bei Alma Zadic im Justizministerium, Denkstatt, die Stadt-Wien-Initiative waff, dann Viora mit Kosima Kovar und Investor Hansi Hansmann und schliesslich im September 2025 den Wechsel zu seiner Hans(wo)men Group als Head of Legal & Operations. Es geht aber auch um das Wählen, das neue Wort coolig, Liedinvestor oder Leadinvestor, fresh, global, disruptive, einen Halbmarathon und Laura non ce. https://www.linkedin.com/in/laura-casanova-1206/ https://www.linkedin.com/company/hanswomengroup/ https://www.hanswomengroup.com Hansi Hansmann Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8109/

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8373/ Daniela Herneth ist Leadership- und Coaching-Spezialistin. Wir sprechen über den Job als MarketerIn von u.a. Red Bull und Sony DADC, über Corporate Filme zum Start von YouTube, über die Arbeit als KommunikatorIn des Museum der Moderne Salzburg und Deutsche Bank Kunst, über New York, Kapstadt, München, das Austria Center Vienna und vieles mehr. Seit 2012 ist Daniela mit my-superpower.com selbstständig, auf der Homepage findet man eine beeindruckende Kundenliste, darunter auch den Börsekandidaten TTTech, den Daniela mit Superpower am besten nach Wien lotsen sollte (sag ich). Es geht aber vor allem um direkte Begegnung mit Menschen, dies als Leadership-Coach/TrainerIn, UnternehmensberaterIn im Bereich Kommunikation, People & Business DeveloperIn. Vernetzt hat uns Birgit Stöber, die vor kurzem ebenfalls in der Börsepeople-Serie zu Gast war. https://www.my-superpower.com https://www.linkedin.com/in/daniela-herneth-leadership/details/experience/ Börsepeople Birgit Stöber: https://audio-cd.at/page/podcast/8128 http://www.boersentag.at im Austria Center Vienna

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8369 Stefan Maxian, damals Head of Research RCB. vor 10 Jahren zum ATX 25er.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8368 Wolfgang Matejka, damals wie heute Asset Manager Matejka & Partner, vor 10 Jahren zum ATX 25er

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8364 Harald Hagenauer, damals wie heute IR Österreichische Post., vor 10 Jahren zum 25er des ATX

Danke fürs Reinhören!

christian.drastil@audio-cd.at

 


(06.02.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht




 

1. Award für EAM als Number One Institutioneller: Gabriela Tinti (EAM) , Christian Drastil (BSN)   >> Öffnen auf photaq.com

Aktien auf dem Radar:AT&S, Andritz, OMV, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Österreichische Post, Lenzing, CPI Europe AG, Telekom Austria, Semperit, Flughafen Wien, VIG, DO&CO, Gurktaler AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Warimpex, Addiko Bank, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Agrana, CA Immo, EVN, Zumtobel, Dow Jones, Amazon.

