LinkedIn-NL: Die Übergaben der Number One Awards gehen weiter ... und es war eine irre Woche

Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8374 - ATX nach dem stärkeren Rücksetzer gestern etwas erholt - Verbund und Bawag gesucht - In den News: Strabag, Bawag, Post, Bajaj Mobility/KTM - Daniela Herneth läutet die Opening Bell für Freitag. Ein Podcast mit der ehemaligen Marketingchefin des Austria Center Vienna ist heute live gegangen - https://audio-cd.at/page/podcast/8373/ - und am 14.3. findet dort unter http://www.boersentag.at statt - Deutsche Börse fester: Rheinmetall gesucht - Vintage zu Wienerberger und Warimpex

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8370- ATX nach weiterem Rekord heute zunächst schwächer - ATX TR komplettierte gestern 1000-Punkte-Sprung in 5 Wochen, 2000-Punkte-Sprung in 12 Wochen - Addiko Bank heute gesucht - Edi Berger läutet die Opening Bell für Donnerstag. Beim rückgerechneten ATX TR Start 1991 zu 1000 Punkten werkte der Börse Wien Fan für die Deutsche Bank, aktuell, beim erstmaligen Überschreiten der 14.000, als Vorstand der Wiener Privatbank - Research zu Semperit, Post eröffnet in Linz - Erste Group finanziert, Kontron-CEO kauft, neuer Grenzterminal am Flughafen Wien - Happy Birthday Wolfgang Eder - Vintage zu Polytec

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8367 - ATX TR schaut in der Früh 5 Wochen nach dem 13.000er erstmals über 14.000, rutscht aber dann ins Minus - auch bei RHI gibt es einen 14.000er - Andritz in 24 Jahren von 2 auf 75 - AT&S schon wieder vorne - Andreas Galuska läutet die Opening Bell für Mittwoch. Zur erstmaligen Intraday-Überschreitung von 14.000 im ATX TR hat der Boss unserer Pizzeria Billini in der Porzellangasse einen Leckerbissen vorbeigebracht - Research zu AT&S, RBI, Raiffeisen Top Picks nun ohne Strabag - Frankfurt: DAX leichter, Brenntag gesucht

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8363 - ATX und schon wieder ein Rekord - AT&S und Frequentis mächtig - warum Frequentis dividiert durch SBO aus SBO-Sicht nicht über 2,87 gehen sollte - News zu VIG, Alois Wögerbauers Austro-Aktivitäten - Hannes Roither läutet die Opening Bell für Dienstag. Der IR-Chef von Palfinger kann die neue ATX-Beobachtungsliste entspannt ansehen. Einen Monat vor Entscheidung bleibt Palfinger klarer Favorit für ein New Entry in den Leitindex - Research zu Erste Group - Karriere bei FACC - Frankfurt: DAX fester, Daimler Truck gesucht

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8366 Laura Phillipeck-Casanova ist Head of Legal & Operations bei der Hans(wo)men Group. Wir sprechen über den Start bei PHH Prochaska Havranek Rechtsanwälte, über Gruppenführungen durch das Parlament, eine Tätigkeit in der Österreichischen Botschaft und im Kulturforum Brüssel, das Oberlandesgericht Wien, eine spannende Phase bei Alma Zadic im Justizministerium, Denkstatt, die Stadt-Wien-Initiative waff, dann Viora mit Kosima Kovar und Investor Hansi Hansmann und schliesslich im September 2025 den Wechsel zu seiner Hans(wo)men Group als Head of Legal & Operations. Es geht aber auch um das Wählen, das neue Wort coolig, Liedinvestor oder Leadinvestor, fresh, global, disruptive, einen Halbmarathon und Laura non ce. https://www.linkedin.com/in/laura-casanova-1206/ https://www.linkedin.com/company/hanswomengroup/ https://www.hanswomengroup.com Hansi Hansmann Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8109/

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8373/ Daniela Herneth ist Leadership- und Coaching-Spezialistin. Wir sprechen über den Job als MarketerIn von u.a. Red Bull und Sony DADC, über Corporate Filme zum Start von YouTube, über die Arbeit als KommunikatorIn des Museum der Moderne Salzburg und Deutsche Bank Kunst, über New York, Kapstadt, München, das Austria Center Vienna und vieles mehr. Seit 2012 ist Daniela mit my-superpower.com selbstständig, auf der Homepage findet man eine beeindruckende Kundenliste, darunter auch den Börsekandidaten TTTech, den Daniela mit Superpower am besten nach Wien lotsen sollte (sag ich). Es geht aber vor allem um direkte Begegnung mit Menschen, dies als Leadership-Coach/TrainerIn, UnternehmensberaterIn im Bereich Kommunikation, People & Business DeveloperIn. Vernetzt hat uns Birgit Stöber, die vor kurzem ebenfalls in der Börsepeople-Serie zu Gast war. https://www.my-superpower.com https://www.linkedin.com/in/daniela-herneth-leadership/details/experience/ Börsepeople Birgit Stöber: https://audio-cd.at/page/podcast/8128 http://www.boersentag.at im Austria Center Vienna

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8369 Stefan Maxian, damals Head of Research RCB. vor 10 Jahren zum ATX 25er.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8368 Wolfgang Matejka, damals wie heute Asset Manager Matejka & Partner, vor 10 Jahren zum ATX 25er

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8364 Harald Hagenauer, damals wie heute IR Österreichische Post., vor 10 Jahren zum 25er des ATX

