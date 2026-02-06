» Wiener Börse zu Mittag fester: Verbund, Bawag und Do&Co gesucht

06.02.2026, 1248 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:48 liegt der ATX mit +0.30 Prozent im Plus bei 5654 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.16% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.06% auf 60.625 Euro, dahinter Bawag mit +1.44% auf 137.05 Euro und DO&CO mit +1.40% auf 195.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24619 (+0.52%, Ultimo 2025: 24490, 0.00% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +3.10% auf 1619.75 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.16% auf 149 Euro und Bayer mit +2.06% auf 45.74 Euro.

- PIR-News: In den News: Strabag, Bawag, Post, Bajaj Mobility/KTM

- Unser Volumensradar sagt: AT&S

- Nachlese: Daniela Herneth Superpower, Edi Berger, Stefan Maxian

- Börsegeschichte 6.2.: Wienerberger, Warimpex

- Österreich-Depots: Weekend Bilanz

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.13% vs. last #gabb, +4.49% ytd, +124.40% seit Start 2013

(06.02.2026)

