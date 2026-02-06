Wiener Börse zu Mittag fester: Verbund, Bawag und Do&Co gesucht
06.02.2026, 1248 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:48 liegt der ATX mit +0.30 Prozent im Plus bei 5654 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.16% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.06% auf 60.625 Euro, dahinter Bawag mit +1.44% auf 137.05 Euro und DO&CO mit +1.40% auf 195.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24619 (+0.52%, Ultimo 2025: 24490, 0.00% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +3.10% auf 1619.75 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.16% auf 149 Euro und Bayer mit +2.06% auf 45.74 Euro.
- PIR-News: In den News: Strabag, Bawag, Post, Bajaj Mobility/KTM
- Unser Volumensradar sagt: AT&S
- Nachlese: Daniela Herneth Superpower, Edi Berger, Stefan Maxian
- Börsegeschichte 6.2.: Wienerberger, Warimpex
- Österreich-Depots: Weekend Bilanz
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.13% vs. last #gabb, +4.49% ytd, +124.40% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Daniela Herneth: https://audio-cd.at/page/podcast/8373
Laura Phillipeck-Casanova: https://audio-cd.at/page/podcast/8366
Helmut Anninger: https://audio-cd.at/page/podcast/8355
Rene Parmantier: https://audio-cd.at/page/podcast/8347
Angela Pengl-Böhm: https://audio-cd.at/page/podcast/8341
Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht
Aktien auf dem Radar:AT&S, Andritz, OMV, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Österreichische Post, Lenzing, CPI Europe AG, Telekom Austria, Semperit, Flughafen Wien, VIG, DO&CO, Gurktaler AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Warimpex, Addiko Bank, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Agrana, CA Immo, EVN, Zumtobel, Dow Jones, Amazon.
