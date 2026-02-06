SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag fester: Verbund, Bawag und Do&Co gesucht

Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
06.02.2026

Heute im #gabb:

Um 13:48 liegt der ATX mit +0.30 Prozent im Plus bei 5654 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.16% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.06% auf 60.625 Euro, dahinter Bawag mit +1.44% auf 137.05 Euro und DO&CO mit +1.40% auf 195.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24619 (+0.52%, Ultimo 2025: 24490, 0.00% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +3.10% auf 1619.75 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.16% auf 149 Euro und Bayer mit +2.06% auf 45.74 Euro.

- PIR-News: In den News: Strabag, Bawag, Post, Bajaj Mobility/KTM
- Unser Volumensradar sagt: AT&S
- Nachlese: Daniela Herneth Superpower, Edi Berger, Stefan Maxian
- Börsegeschichte 6.2.: Wienerberger, Warimpex
- Österreich-Depots: Weekend Bilanz
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.13% vs. last #gabb, +4.49% ytd, +124.40% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

(06.02.2026)

Aktien auf dem Radar:AT&S, Andritz, OMV, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Österreichische Post, Lenzing, CPI Europe AG, Telekom Austria, Semperit, Flughafen Wien, VIG, DO&CO, Gurktaler AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Warimpex, Addiko Bank, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Agrana, CA Immo, EVN, Zumtobel, Dow Jones, Amazon.

