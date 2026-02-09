Börsegeschichte 9.2.: Extremes zu UBM (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
09.02.2026, 511 Zeichen
Positive Serie in Performance:
09.02.2015: UBM: Beste Performance Serie: 48.38% (10 Tage - endete am 09.02.2015)
Bisher gab es an einem 9. Februar 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 09.02. beträgt 0,25%. Der beste 09.02. fand im Jahr 2022 mit 2,69% statt, der schlechteste 09.02. im Jahr 2016 mit -2,68%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 09.02. so: 0,00%.
Wiener Börse Party #1090: ATX stark, RBI vorne, Vorstandsangelegenheiten bei der Oberbank, Real Money von 10k auf 150k
Wiener Börse Party #1090: ATX stark, RBI vorne, Vorstandsangelegenheiten bei der Oberbank, Real Money von 10k auf 150k
