» Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, RBI und Flughafen Wien gesucht

Um 11:09 liegt der ATX mit +0.89 Prozent im Plus bei 5716 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.32% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +2.36% auf 7.38 Euro, dahinter RBI mit +2.33% auf 43 Euro und Flughafen Wien mit +2.03% auf 55.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24794 (+0.29%, Ultimo 2025: 24490, 0.95% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +2.19% auf 34.755 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +1.76% auf 219.2 Euro und Rheinmetall mit +1.75% auf 1632.5 Euro.

- PIR-News: Strabag, RBI

- Diashow bisherige Number One Award Übergaben

- Unser Volumensradar sagt: AT&S

- Nachlese: Gunter Deuber, Matteo Rosoli, mumak.me, win2day

- Börsegeschichte 9.2.: Extremes zu UBM

- Österreich-Depots: Starker Wochenstart mit Rekorden

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.76% vs. last #gabb, +5.28% ytd, +126.10% seit Start 2013

Wiener Börse Party #1090: ATX stark, RBI vorne, Vorstandsangelegenheiten bei der Oberbank, Real Money von 10k auf 150k

