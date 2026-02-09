Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, RBI und Flughafen Wien gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
09.02.2026, 1280 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:09 liegt der ATX mit +0.89 Prozent im Plus bei 5716 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.32% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +2.36% auf 7.38 Euro, dahinter RBI mit +2.33% auf 43 Euro und Flughafen Wien mit +2.03% auf 55.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24794 (+0.29%, Ultimo 2025: 24490, 0.95% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +2.19% auf 34.755 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +1.76% auf 219.2 Euro und Rheinmetall mit +1.75% auf 1632.5 Euro.
- PIR-News: Strabag, RBI
- Diashow bisherige Number One Award Übergaben
- Unser Volumensradar sagt: AT&S
- Nachlese: Gunter Deuber, Matteo Rosoli, mumak.me, win2day
- Börsegeschichte 9.2.: Extremes zu UBM
- Österreich-Depots: Starker Wochenstart mit Rekorden
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.76% vs. last #gabb, +5.28% ytd, +126.10% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Matteo Rosoli: https://audio-cd.at/page/podcast/8378
Daniela Herneth: https://audio-cd.at/page/podcast/8373
Laura Phillipeck-Casanova: https://audio-cd.at/page/podcast/8366
Helmut Anninger: https://audio-cd.at/page/podcast/8355
Rene Parmantier: https://audio-cd.at/page/podcast/8347
Wiener Börse Party #1090: ATX stark, RBI vorne, Vorstandsangelegenheiten bei der Oberbank, Real Money von 10k auf 150k
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Andritz, OMV, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Österreichische Post, Lenzing, CPI Europe AG, Telekom Austria, Semperit, Flughafen Wien, VIG, DO&CO, Gurktaler AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Warimpex, Addiko Bank, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Agrana, CA Immo, EVN, Zumtobel, Dow Jones, Amazon.
Random Partner
A1 Telekom Austria
Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1090: ATX stark, RBI vorne, Vorstandsangelegenheiten...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, RBI und Flughafen Wien gesucht
» ATX-Trends: DO & CO, Porr, RBI, Andritz, Mayr-Melnhof ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber Raiffeisen Research
» Börsepeople im Podcast S23/12: Matteo Rosoli
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Verbund, Bawag
» LinkedIn-NL: Die Übergaben der Number One Awards gehen weiter ... und es...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 6.2.: Wienerberger, Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGe...
» Nachlese: Daniela Herneth Superpower, Edi Berger, Stefan Maxian (audio c...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Bestätigte Kauf-Empfehlung für DO & CO
- Wiener Börse Party #1090: ATX stark, RBI vorne, V...
- Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, RBI u...
- Fear of missing out und Jumping the ship bei wiki...
- Strabag mietet in Berlin
- DAX-Frühmover: Rheinmetall, Commerzbank, Siemens ...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1085: ATX unverändert in den Februar, Deutsche Bank schickt AT&S-Chart nach oben, CD Award für Hansi Hansmann
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
JH Engström
Dimma Brume Mist
2025
Void
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
09.02.2026, 1280 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:09 liegt der ATX mit +0.89 Prozent im Plus bei 5716 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.32% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +2.36% auf 7.38 Euro, dahinter RBI mit +2.33% auf 43 Euro und Flughafen Wien mit +2.03% auf 55.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24794 (+0.29%, Ultimo 2025: 24490, 0.95% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +2.19% auf 34.755 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +1.76% auf 219.2 Euro und Rheinmetall mit +1.75% auf 1632.5 Euro.
- PIR-News: Strabag, RBI
- Diashow bisherige Number One Award Übergaben
- Unser Volumensradar sagt: AT&S
- Nachlese: Gunter Deuber, Matteo Rosoli, mumak.me, win2day
- Börsegeschichte 9.2.: Extremes zu UBM
- Österreich-Depots: Starker Wochenstart mit Rekorden
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.76% vs. last #gabb, +5.28% ytd, +126.10% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Matteo Rosoli: https://audio-cd.at/page/podcast/8378
Daniela Herneth: https://audio-cd.at/page/podcast/8373
Laura Phillipeck-Casanova: https://audio-cd.at/page/podcast/8366
Helmut Anninger: https://audio-cd.at/page/podcast/8355
Rene Parmantier: https://audio-cd.at/page/podcast/8347
Wiener Börse Party #1090: ATX stark, RBI vorne, Vorstandsangelegenheiten bei der Oberbank, Real Money von 10k auf 150k
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Andritz, OMV, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Österreichische Post, Lenzing, CPI Europe AG, Telekom Austria, Semperit, Flughafen Wien, VIG, DO&CO, Gurktaler AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Warimpex, Addiko Bank, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Agrana, CA Immo, EVN, Zumtobel, Dow Jones, Amazon.
Random Partner
A1 Telekom Austria
Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1090: ATX stark, RBI vorne, Vorstandsangelegenheiten...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, RBI und Flughafen Wien gesucht
» ATX-Trends: DO & CO, Porr, RBI, Andritz, Mayr-Melnhof ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber Raiffeisen Research
» Börsepeople im Podcast S23/12: Matteo Rosoli
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Verbund, Bawag
» LinkedIn-NL: Die Übergaben der Number One Awards gehen weiter ... und es...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 6.2.: Wienerberger, Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGe...
» Nachlese: Daniela Herneth Superpower, Edi Berger, Stefan Maxian (audio c...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Bestätigte Kauf-Empfehlung für DO & CO
- Wiener Börse Party #1090: ATX stark, RBI vorne, V...
- Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, RBI u...
- Fear of missing out und Jumping the ship bei wiki...
- Strabag mietet in Berlin
- DAX-Frühmover: Rheinmetall, Commerzbank, Siemens ...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1085: ATX unverändert in den Februar, Deutsche Bank schickt AT&S-Chart nach oben, CD Award für Hansi Hansmann
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Claudia Andujar
Genocídio do Yanomami
2025
Void