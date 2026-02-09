SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, RBI und Flughafen Wien gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

09.02.2026, 1280 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:09 liegt der ATX mit +0.89 Prozent im Plus bei 5716 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.32% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +2.36% auf 7.38 Euro, dahinter RBI mit +2.33% auf 43 Euro und Flughafen Wien mit +2.03% auf 55.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24794 (+0.29%, Ultimo 2025: 24490, 0.95% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +2.19% auf 34.755 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +1.76% auf 219.2 Euro und Rheinmetall mit +1.75% auf 1632.5 Euro.

- PIR-News: Strabag, RBI
- Diashow bisherige Number One Award Übergaben
- Unser Volumensradar sagt: AT&S
- Nachlese: Gunter Deuber, Matteo Rosoli, mumak.me, win2day
- Börsegeschichte 9.2.: Extremes zu UBM
- Österreich-Depots: Starker Wochenstart mit Rekorden
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.76% vs. last #gabb, +5.28% ytd, +126.10% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Matteo Rosoli: https://audio-cd.at/page/podcast/8378
Daniela Herneth: https://audio-cd.at/page/podcast/8373
Laura Phillipeck-Casanova: https://audio-cd.at/page/podcast/8366
Helmut Anninger: https://audio-cd.at/page/podcast/8355
Rene Parmantier: https://audio-cd.at/page/podcast/8347


(09.02.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1090: ATX stark, RBI vorne, Vorstandsangelegenheiten bei der Oberbank, Real Money von 10k auf 150k




 

Aktien auf dem Radar:AT&S, Andritz, OMV, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Österreichische Post, Lenzing, CPI Europe AG, Telekom Austria, Semperit, Flughafen Wien, VIG, DO&CO, Gurktaler AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Warimpex, Addiko Bank, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Agrana, CA Immo, EVN, Zumtobel, Dow Jones, Amazon.

