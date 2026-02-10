Börsegeschichte 10.2.: Extremes zu Bawag (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
10.02.2026, 554 Zeichen
Doubled:
10.02.2021: Bawag: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Bawag: 329 Tage von 18.03.2020 (Kurs 20,34) bis 10.02.2021 (Kurs 41,4)
Bisher gab es an einem 10. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 10.02. beträgt -0,21%. Der beste 10.02. fand im Jahr 2015 mit 1,73% statt, der schlechteste 10.02. im Jahr 2012 mit -3,14%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 10.02. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.02.)
