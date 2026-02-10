SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 10.2.: Extremes zu Bawag (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

10.02.2026, 554 Zeichen

Doubled:
10.02.2021: Bawag: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Bawag: 329 Tage von 18.03.2020 (Kurs 20,34) bis 10.02.2021 (Kurs 41,4)

Bisher gab es an einem 10. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 10.02. beträgt -0,21%. Der beste 10.02. fand im Jahr 2015 mit 1,73% statt, der schlechteste 10.02. im Jahr 2012 mit -3,14%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 10.02. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.02.)


(10.02.2026)

Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Rosenbauer, Erste Group, voestalpine, SBO, Rosgix, Frequentis, VIG, Uniqa, Agrana, AT&S, Bawag, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Rath AG, RBI, Strabag, Telekom Austria, Verbund, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG.

    Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Rosenbauer, Erste Group, voestalpine, SBO, Rosgix, Frequentis, VIG, Uniqa, Agrana, AT&S, Bawag, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Rath AG, RBI, Strabag, Telekom Austria, Verbund, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG.

