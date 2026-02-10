PIR-News: Research zu Porr, Polytec und DO & CO, News zu wienerberger, Verbund, VIG, Novomatic (Christine Petzwinkler)

10.02.2026, 4889 Zeichen

Die Analysten von Montega stufen die Porr-Aktie weiterhin mit Kaufen ein und erhöhen das Kursziel von 36,0 auf nunmehr 46,0 Euro. Sie begründen: "Bei Porr gehen operative Erfolge und ein positives Sentiment für den Sektor nach wie vor Hand in Hand. Nach Fortschreibung des DCF-Modells und Anhebung der TV-Marge ermitteln wir einen neuen Fair Value von 46,00 Euro für die Aktie (zuvor: 36,00 Euro). Bei Erreichen des Kursziels wäre Porr mit einem KGV 2026e von 15,4x bewertet, was auf Höhe von Strabag (Fwd.-KGV: 15,1x) und noch weit unter Peers wie Budimex (23,5x) oder Hochtief (30,8x) läge. Wir bekräftigen das Rating Kaufen." Die Analysten sind zuversichtlich, dass Porr mittelfristig auf das Margenniveau der Peergroup (Ø-EBIT-Marge: 3,7 Prozent) aufschließen und auch langfristig ein solides Margenniveau erzielen kann, wie sie im aktuellen Research-Update meinen.

Porr ( Akt. Indikation: 37,95 /38,05, 0,93%)

Die Analysten der Baader Bank nehmen die Empfehlung für die Polytec-Aktie von Buy auf Reduce zurück, das Kursziel bleibt auf 4,03 Euro. Die Analysten erwarten keine signifikante Erholung der europäischen Automobilproduktion. "Niedrigere Umsätze gehen mit anhaltend hohen Energiekosten und volatilen Rohstoffpreisen einher und belasten die Rentabilität," kommentieren die Baader Experten. Die Gewinnprognose für 2025 wird von 0,32 auf 0,07 Euro je Aktie zurückgenommen, für 2026 von 0,72 auf 0,13 Euro je Aktie.

Polytec Group ( Akt. Indikation: 3,76 /3,83, -6,76%)

Im Vorfeld der Zahlenpräsentation am 12. Februar bestätigen die Analysten der Berenberg Bank die Kauf-Empfehlung und das Kursziel von 250,0 Euro für die DO & CO-Aktien.

DO&CO ( Akt. Indikation: 191,00 /191,60, -1,39%)



Wienerberger Deutschland hat die Geschäftsführung neu ausgerichtet. Seit Februar übernimmt Johan van der Biest zusätzlich zur Funktion als COO Region West die Rolle des Geschäftsführers und Sprechers der Geschäftsführung. Er folgt damit auf Reinhard Schwabe, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. Florian Scherr und Burkhard Theuerkauf wurden ebenfalls zu Geschäftsführern berufen, Ronald Ottensammer gehört weiterhin der Geschäftsführung an, Florian Tiefenbacher (Direktor Supply Chain) und Stefanie Paufler (Director HR & Legal) komplettieren die operative Leitung.

Wienerberger ( Akt. Indikation: 30,36 /30,46, 1,91%)

Verbund präsentiert sich von 10. bis 12. Februar 2026 auf der E-World energy & water in Essen, dem zentralen Treffpunkt für Entscheider:innen aus Energie, Industrie und Kommunen. Das Unternehmen zeigt sich auf einem komplett neuen Messestand, der die Energie und Innovationskraft des Unternehmens widerspiegeln soll. „Unsere Grünstromprodukte sind weit mehr als reine Energieversorgung - sie sind ein strategisches Instrument für Unternehmen, um Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit miteinander zu verbinden. Die E-World ist für uns eine der wichtigsten Plattformen, um genau diesen ganzheitlichen Ansatz sichtbar zu machen und den offenen Austausch mit Kund:innen, Partner:innen und der Branche aktiv zu gestalten“, betont Martin Wagner, Geschäftsführer Verbund Energy4Business GmbH.

Verbund ( Akt. Indikation: 61,00 /61,15, 0,78%)

Kniazha Vienna Insurance Group (Kniazha VIG), eine der ukrainischen Versicherungsgesellschaften der Vienna Insurance Group (VIG), hat einen Rückversicherungsvertrag mit der U.S. International Development Finance Corporation (DFC) abgeschlossen und führt damit eine umfassende Lösung zum Schutz von Sachwerten von Versicherungsnehmern gegen Kriegsrisiken ein. Der Vertrag wurde in Zusammenarbeit mit Aon geschlossen, einem weltweit führenden Unternehmen für professionelle Dienstleistungen, das bereits zuvor mit DFC an einer neuartigen Rückversicherungsfazilität zur Unterstützung von Kriegsrisikopolizzen für Unternehmen in der Ukraine gearbeitet hatte. Konkret schliessen Kniazha VIG und Aon einen Rückversicherungsvertrags mit der DFC über 25 Mio. US-Dollar ab, der am 1. Februar 2026 in Kraft getreten ist. Die Vereinbarung, die eine Rückversicherungsdeckung durch die DFC für ein Portfolio von Kriegsrisiko-Polizzen in der Höhe von bis zu 100 Mio. US-Dollar vorsieht, ermöglicht Kniazha VIG, umfassende und innovative Versicherungslösungen für Kriegsrisiken für KMU und Privatpersonen in der gesamten Ukraine anzubieten.

VIG ( Akt. Indikation: 66,50 /66,70, -2,35%)

Islands älteste Lotterie, jene der Universität von Island (UIL), hat das Casino-Managementsystem des Gamingtechnologie-Konzerns Novomatic, Novovision, im Rahmen einer internationalen Ausschreibung als neue technologische Basis ausgewählt. Die Einführung des Systems an allen 19 Standorten der UIL erfolgte während des laufenden Betriebs und mit minimalen Beeinträchtigungen für die Spielgäste.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.02.)

(10.02.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1093: ATX verschnauft, Do&Co gschmackige 8 Prozent im Plus und auch die Strabag kann punkten

Akt. Indikation: 201.50 / 203.00

Uhrzeit: 21:42:46

Veränderung zu letztem SK: 1.23%

Letzter SK: 199.80 ( 5.83%)

Akt. Indikation: 3.91 / 4.02

Uhrzeit: 21:43:47

Veränderung zu letztem SK: -0.13%

Letzter SK: 3.97 ( 1.02%)

Akt. Indikation: 37.85 / 38.05

Uhrzeit: 21:43:53

Veränderung zu letztem SK: 0.53%

Letzter SK: 37.75 ( -2.20%)

Akt. Indikation: 60.15 / 60.25

Uhrzeit: 21:40:43

Veränderung zu letztem SK: -0.33%

Letzter SK: 60.40 ( -3.13%)

Akt. Indikation: 62.10 / 62.30

Uhrzeit: 21:42:30

Veränderung zu letztem SK: -1.11%

Letzter SK: 62.90 ( -3.08%)

Akt. Indikation: 30.14 / 30.28

Uhrzeit: 21:44:10

Veränderung zu letztem SK: -0.95%

Letzter SK: 30.50 ( -0.39%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Rosenbauer, Erste Group, voestalpine, SBO, Rosgix, Frequentis, VIG, Uniqa, Agrana, AT&S, Bawag, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Rath AG, RBI, Strabag, Telekom Austria, Verbund, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG.

Random Partner Erste Asset Management

Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten. >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.2.: EuroTeleSites (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Wiener Börse Party #1093: ATX verschnauft, Do&Co gschmackige 8 Prozent i...

» Nachlese: Ritschy Dobetsberger zu Umschichtungen in der Umbrella-Strateg...

» In den News: DO & CO, Strabag, Flughafen Wien, A1 Telekom Austria, Replo...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Richard Dobetsberger Käufe Deutsche Pos...

» ATX-Trends: Bawag, Telekom Austria, voestalpine, OMV ...

» Österreich-Depots: Emissionsantrag für Austria 30 Private IR heute geste...

» Börsegeschichte 11.2.: Extremes zu Palfinger, FACC (Börse Geschichte) (B...

» Nachlese: Christian Hromatka (audio cd.at)