Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag fester: FACC und Wienerberger gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

10.02.2026, 1307 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:21 liegt der ATX mit -0.24 Prozent im Minus bei 5740 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.76% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +2.64% auf 7.4 Euro, dahinter FACC mit +2.63% auf 11.7 Euro und Wienerberger mit +2.08% auf 30.46 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25009 ( -0.03%, Ultimo 2025: 24490, 2.14% ytd). Topperformer DAX sind Symrise mit +5.03% auf 75.24 Euro, dahinter BASF mit +3.76% auf 50.49 Euro und Brenntag mit +2.26% auf 56.57 Euro.

- PIR-News: Research zu Porr, Polytec und DO & CO, News zu wienerberger, Verbund, VIG, Novomatic
- Unser Volumensradar sagt: AT&S
- Nachlese: Franz Gasselsberger / Martin Seiter Oberbank
- Börsegeschichte 10.2.: Extremes zu Bawag
- Österreich-Depots: Vor Publizierungs-Antrag bei Austria 30 Private IR
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.04% vs. last #gabb, +5.23% ytd, +126.00% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Matteo Rosoli: https://audio-cd.at/page/podcast/8378
Daniela Herneth: https://audio-cd.at/page/podcast/8373
Laura Phillipeck-Casanova: https://audio-cd.at/page/podcast/8366
Helmut Anninger: https://audio-cd.at/page/podcast/8355
Rene Parmantier: https://audio-cd.at/page/podcast/8347


(10.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Baader Bank
Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.

