Wiener Börse zu Mittag fester: FACC und Wienerberger gesucht

10.02.2026, 1307 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:21 liegt der ATX mit -0.24 Prozent im Minus bei 5740 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.76% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +2.64% auf 7.4 Euro, dahinter FACC mit +2.63% auf 11.7 Euro und Wienerberger mit +2.08% auf 30.46 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25009 ( -0.03%, Ultimo 2025: 24490, 2.14% ytd). Topperformer DAX sind Symrise mit +5.03% auf 75.24 Euro, dahinter BASF mit +3.76% auf 50.49 Euro und Brenntag mit +2.26% auf 56.57 Euro.

- PIR-News: Research zu Porr, Polytec und DO & CO, News zu wienerberger, Verbund, VIG, Novomatic

- Unser Volumensradar sagt: AT&S

- Nachlese: Franz Gasselsberger / Martin Seiter Oberbank

- Börsegeschichte 10.2.: Extremes zu Bawag

- Österreich-Depots: Vor Publizierungs-Antrag bei Austria 30 Private IR

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.04% vs. last #gabb, +5.23% ytd, +126.00% seit Start 2013

(10.02.2026)

Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt

Aktien auf dem Radar:Polytec Group, AT&S, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, voestalpine, Porr, Wienerberger, FACC, CA Immo, OMV, BKS Bank Stamm, Frequentis, Heid AG, Lenzing, Mayr-Melnhof, Palfinger, Rath AG, VIG, Zumtobel, RHI Magnesita, Agrana, Rosenbauer, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, UBM, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG.

