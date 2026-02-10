Wiener Börse zu Mittag fester: FACC und Wienerberger gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
10.02.2026, 1307 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:21 liegt der ATX mit -0.24 Prozent im Minus bei 5740 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.76% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +2.64% auf 7.4 Euro, dahinter FACC mit +2.63% auf 11.7 Euro und Wienerberger mit +2.08% auf 30.46 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25009 ( -0.03%, Ultimo 2025: 24490, 2.14% ytd). Topperformer DAX sind Symrise mit +5.03% auf 75.24 Euro, dahinter BASF mit +3.76% auf 50.49 Euro und Brenntag mit +2.26% auf 56.57 Euro.
- PIR-News: Research zu Porr, Polytec und DO & CO, News zu wienerberger, Verbund, VIG, Novomatic
- Unser Volumensradar sagt: AT&S
- Nachlese: Franz Gasselsberger / Martin Seiter Oberbank
- Börsegeschichte 10.2.: Extremes zu Bawag
- Österreich-Depots: Vor Publizierungs-Antrag bei Austria 30 Private IR
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.04% vs. last #gabb, +5.23% ytd, +126.00% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Matteo Rosoli: https://audio-cd.at/page/podcast/8378
Daniela Herneth: https://audio-cd.at/page/podcast/8373
Laura Phillipeck-Casanova: https://audio-cd.at/page/podcast/8366
Helmut Anninger: https://audio-cd.at/page/podcast/8355
Rene Parmantier: https://audio-cd.at/page/podcast/8347
Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Polytec Group, AT&S, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, voestalpine, Porr, Wienerberger, FACC, CA Immo, OMV, BKS Bank Stamm, Frequentis, Heid AG, Lenzing, Mayr-Melnhof, Palfinger, Rath AG, VIG, Zumtobel, RHI Magnesita, Agrana, Rosenbauer, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, UBM, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG.
Random Partner
Baader Bank
Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nac...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Bawag und Polytec gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Christian Hromatka, Zsolt Janos, Spoti...
» ATX-Trends: RBI, Bawag, Lenzing, Mayr-Melnhof, Polytec ...
» Börsepeople im Podcast S23/13: Christian Hromatka
» Österreich-Depots: Vor Publizierungs-Antrag bei Austria 30 Private IR (D...
» Börsegeschichte 10.2.: Extremes zu Bawag (Börse Geschichte) (BörseGeschi...
» Nachlese: Franz Gasselsberger / Martin Seiter Oberbank (audio cd.at)
» PIR-News: Research zu Porr, Polytec und DO & CO, News zu wienerberger, V...
» Wiener Börse Party #1091: ATX nach weiterem Rekord etwas schwächer, FACC...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Reploid bestellt Director of Fertilizer
- Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach...
- Fear of missing out, Jumping the ship und Taking ...
- Wiener Börse zu Mittag fester: Bawag und Polytec ...
- Analysten ad Polytec - Weniger Autos, dafür mehr ...
- wikifolio Champion per ..: Paul Pleus mit PPinves...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Elizabeth Alderliesten
Not Shameless
2025
Self published
Claudia Andujar
Genocídio do Yanomami
2025
Void
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
10.02.2026, 1307 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:21 liegt der ATX mit -0.24 Prozent im Minus bei 5740 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.76% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +2.64% auf 7.4 Euro, dahinter FACC mit +2.63% auf 11.7 Euro und Wienerberger mit +2.08% auf 30.46 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25009 ( -0.03%, Ultimo 2025: 24490, 2.14% ytd). Topperformer DAX sind Symrise mit +5.03% auf 75.24 Euro, dahinter BASF mit +3.76% auf 50.49 Euro und Brenntag mit +2.26% auf 56.57 Euro.
- PIR-News: Research zu Porr, Polytec und DO & CO, News zu wienerberger, Verbund, VIG, Novomatic
- Unser Volumensradar sagt: AT&S
- Nachlese: Franz Gasselsberger / Martin Seiter Oberbank
- Börsegeschichte 10.2.: Extremes zu Bawag
- Österreich-Depots: Vor Publizierungs-Antrag bei Austria 30 Private IR
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.04% vs. last #gabb, +5.23% ytd, +126.00% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Matteo Rosoli: https://audio-cd.at/page/podcast/8378
Daniela Herneth: https://audio-cd.at/page/podcast/8373
Laura Phillipeck-Casanova: https://audio-cd.at/page/podcast/8366
Helmut Anninger: https://audio-cd.at/page/podcast/8355
Rene Parmantier: https://audio-cd.at/page/podcast/8347
Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Polytec Group, AT&S, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, voestalpine, Porr, Wienerberger, FACC, CA Immo, OMV, BKS Bank Stamm, Frequentis, Heid AG, Lenzing, Mayr-Melnhof, Palfinger, Rath AG, VIG, Zumtobel, RHI Magnesita, Agrana, Rosenbauer, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, UBM, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG.
Random Partner
Baader Bank
Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nac...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Bawag und Polytec gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Christian Hromatka, Zsolt Janos, Spoti...
» ATX-Trends: RBI, Bawag, Lenzing, Mayr-Melnhof, Polytec ...
» Börsepeople im Podcast S23/13: Christian Hromatka
» Österreich-Depots: Vor Publizierungs-Antrag bei Austria 30 Private IR (D...
» Börsegeschichte 10.2.: Extremes zu Bawag (Börse Geschichte) (BörseGeschi...
» Nachlese: Franz Gasselsberger / Martin Seiter Oberbank (audio cd.at)
» PIR-News: Research zu Porr, Polytec und DO & CO, News zu wienerberger, V...
» Wiener Börse Party #1091: ATX nach weiterem Rekord etwas schwächer, FACC...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Reploid bestellt Director of Fertilizer
- Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach...
- Fear of missing out, Jumping the ship und Taking ...
- Wiener Börse zu Mittag fester: Bawag und Polytec ...
- Analysten ad Polytec - Weniger Autos, dafür mehr ...
- wikifolio Champion per ..: Paul Pleus mit PPinves...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie