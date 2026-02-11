Börsegeschichte 11.2.: Extremes zu Palfinger, FACC (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
11.02.2026, 562 Zeichen
Abs. High/Low:
11.02.2003: Low - Palfinger: 2.965 Euro zum Kalender
Negative Serie in Tagen:
11.02.2021: FACC: Längste negative Serie: 7 Tage (endete am 11.02.2021)
Bisher gab es an einem 11. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 11.02. beträgt 0,15%. Der beste 11.02. fand im Jahr 2020 mit 2,00% statt, der schlechteste 11.02. im Jahr 2016 mit -2,23%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 11.02. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.02.)
Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Polytec Group, AT&S, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, voestalpine, Porr, Wienerberger, FACC, CA Immo, OMV, BKS Bank Stamm, Frequentis, Heid AG, Lenzing, Mayr-Melnhof, Palfinger, Rath AG, VIG, Zumtobel, RHI Magnesita, Agrana, Rosenbauer, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, UBM, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG.
Random Partner
Addiko Group
Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Emissionsantrag für Austria 30 Private IR heute geste...
» Börsegeschichte 11.2.: Extremes zu Palfinger, FACC (Börse Geschichte) (B...
» Nachlese: Christian Hromatka (audio cd.at)
» Zahlen von Bawag und A1 Telekom Austria, Research zu Polytec, Aktienkäuf...
» Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nac...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Bawag und Polytec gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Christian Hromatka, Zsolt Janos, Spoti...
» ATX-Trends: RBI, Bawag, Lenzing, Mayr-Melnhof, Polytec ...
» Börsepeople im Podcast S23/13: Christian Hromatka
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Emissionsantrag für Austria 30...
- Börsegeschichte 11.2.: Extremes zu Palfinger, FAC...
- Nachlese: Christian Hromatka (audio cd.at)
- #gabb Volumensradar: Polytec, AT&S (#gabb Radar)
- Zahlen von Bawag und A1 Telekom Austria, Research...
- (Christian Drastil)
Featured Partner Video
BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Anzengruber vor 10 Jahren zum ATX-25er
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...
Books josefchladek.com
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
11.02.2026, 562 Zeichen
Abs. High/Low:
11.02.2003: Low - Palfinger: 2.965 Euro zum Kalender
Negative Serie in Tagen:
11.02.2021: FACC: Längste negative Serie: 7 Tage (endete am 11.02.2021)
Bisher gab es an einem 11. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 11.02. beträgt 0,15%. Der beste 11.02. fand im Jahr 2020 mit 2,00% statt, der schlechteste 11.02. im Jahr 2016 mit -2,23%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 11.02. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.02.)
Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Polytec Group, AT&S, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, voestalpine, Porr, Wienerberger, FACC, CA Immo, OMV, BKS Bank Stamm, Frequentis, Heid AG, Lenzing, Mayr-Melnhof, Palfinger, Rath AG, VIG, Zumtobel, RHI Magnesita, Agrana, Rosenbauer, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, UBM, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG.
Random Partner
Addiko Group
Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Emissionsantrag für Austria 30 Private IR heute geste...
» Börsegeschichte 11.2.: Extremes zu Palfinger, FACC (Börse Geschichte) (B...
» Nachlese: Christian Hromatka (audio cd.at)
» Zahlen von Bawag und A1 Telekom Austria, Research zu Polytec, Aktienkäuf...
» Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nac...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Bawag und Polytec gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Christian Hromatka, Zsolt Janos, Spoti...
» ATX-Trends: RBI, Bawag, Lenzing, Mayr-Melnhof, Polytec ...
» Börsepeople im Podcast S23/13: Christian Hromatka
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Emissionsantrag für Austria 30...
- Börsegeschichte 11.2.: Extremes zu Palfinger, FAC...
- Nachlese: Christian Hromatka (audio cd.at)
- #gabb Volumensradar: Polytec, AT&S (#gabb Radar)
- Zahlen von Bawag und A1 Telekom Austria, Research...
- (Christian Drastil)
Featured Partner Video
BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Anzengruber vor 10 Jahren zum ATX-25er
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...
Books josefchladek.com
Elizabeth Alderliesten
Not Shameless
2025
Self published
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
JH Engström
Dimma Brume Mist
2025
Void