Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag fester: Bawag und Polytec gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

11.02.2026, 1281 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 10:42 liegt der ATX mit +0.33 Prozent im Plus bei 5743 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.83% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bawag mit +3.18% auf 139.4 Euro, dahinter Polytec Group mit +2.62% auf 3.91 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24893 ( -0.38%, Ultimo 2025: 24490, 2.03% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +5.23% auf 158.475 Euro, dahinter Vonovia SE mit +3.31% auf 25.92 Euro und Henkel mit +1.54% auf 81.88 Euro.

- Zahlen von Bawag und A1 Telekom Austria, Research zu Polytec, Aktienkäufe bei Kontron, Raiffeisen Karriere-News
- #gabb Volumensradar: Polytec, AT&S
- Nachlese: Christian Hromatka
- Börsegeschichte 11.2.: Extremes zu Palfinger, FACC
- Österreich-Depots: Emissionsantrag für Austria 30 Private IR heute gestellt
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last #gabb, +5.23% ytd, +126.00% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Christian Hromatka: https://audio-cd.at/page/podcast/8393
Matteo Rosoli: https://audio-cd.at/page/podcast/8378
Daniela Herneth: https://audio-cd.at/page/podcast/8373
Laura Phillipeck-Casanova: https://audio-cd.at/page/podcast/8366
Helmut Anninger: https://audio-cd.at/page/podcast/8355


(11.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel




 

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria.

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 13.2.: Wilhelm Hörmanseder (Börse Geschichte) (BörseGesc...

» Nachlese: Philipp Vorndran Flossbach von Storch, Patricia Wöber (audio c...

» Added Value zu Do&Co (basierend auf einem Key Insight des Podcasts Wiene...

» PIR-News: DO & CO hat einiges vor, dazu bullishes Research, weitere News...

» Wie geht es Ihnen heute bzw. wie wollen wir künftig zusammenarbeiten? (C...

» Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Ko...

» Wiener Börse zu Mittag mit Korrektur: Do&Co, FACC und UBM gesucht

» ATX-Trends: DO & CO, Strabag, Verbund, AT&S ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Do&Co, Philipp Vorndran, Pfisterer


Bilder Carolin Zendler
Wie DO&CO, Erste Group, Verbund, EVN, Uniqa und Strabag für Gesprächsstoff im ATX sorgten
ATX charttechnisch: Stabilisierung erwartet
Wie ThyssenKrupp, HelloFresh, Valneva, Deutsche Telekom, AT&S und Telekom Austria für Gesprächsstoff sorgten
Wie Palfinger, Agrana, Zumtobel, Reploid Group AG, Telekom Austria und FACC für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
Added Value zu Do&Co (basierend auf einem Key Insight des Podcasts Wiener Börse Party #1094)




    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Fabasoft(1), Erste Group(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(1), Amag(1)
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.64%, Rutsch der Stunde: Agrana -1.46%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Fabasoft(4), Porr(1), SBO(1)
    TheseusX zu Fabasoft
    Star der Stunde: Frequentis 2.49%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.64%
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 0.87%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.6%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(1)
    Star der Stunde: Porr 2.2%, Rutsch der Stunde: Agrana -0.84%
    Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

