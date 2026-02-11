Wiener Börse zu Mittag fester: Bawag und Polytec gesucht

11.02.2026, 1281 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 10:42 liegt der ATX mit +0.33 Prozent im Plus bei 5743 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.83% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bawag mit +3.18% auf 139.4 Euro, dahinter Polytec Group mit +2.62% auf 3.91 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24893 ( -0.38%, Ultimo 2025: 24490, 2.03% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +5.23% auf 158.475 Euro, dahinter Vonovia SE mit +3.31% auf 25.92 Euro und Henkel mit +1.54% auf 81.88 Euro.

- Zahlen von Bawag und A1 Telekom Austria, Research zu Polytec, Aktienkäufe bei Kontron, Raiffeisen Karriere-News

- #gabb Volumensradar: Polytec, AT&S

- Nachlese: Christian Hromatka

- Börsegeschichte 11.2.: Extremes zu Palfinger, FACC

- Österreich-Depots: Emissionsantrag für Austria 30 Private IR heute gestellt

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last #gabb, +5.23% ytd, +126.00% seit Start 2013

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Christian Hromatka: https://audio-cd.at/page/podcast/8393

Matteo Rosoli: https://audio-cd.at/page/podcast/8378

Daniela Herneth: https://audio-cd.at/page/podcast/8373

Laura Phillipeck-Casanova: https://audio-cd.at/page/podcast/8366

Helmut Anninger: https://audio-cd.at/page/podcast/8355

(11.02.2026)

Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria.

