Wiener Börse zu Mittag fester: Bawag und Polytec gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
11.02.2026, 1281 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 10:42 liegt der ATX mit +0.33 Prozent im Plus bei 5743 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.83% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bawag mit +3.18% auf 139.4 Euro, dahinter Polytec Group mit +2.62% auf 3.91 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24893 ( -0.38%, Ultimo 2025: 24490, 2.03% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +5.23% auf 158.475 Euro, dahinter Vonovia SE mit +3.31% auf 25.92 Euro und Henkel mit +1.54% auf 81.88 Euro.
- Zahlen von Bawag und A1 Telekom Austria, Research zu Polytec, Aktienkäufe bei Kontron, Raiffeisen Karriere-News
- #gabb Volumensradar: Polytec, AT&S
- Nachlese: Christian Hromatka
- Börsegeschichte 11.2.: Extremes zu Palfinger, FACC
- Österreich-Depots: Emissionsantrag für Austria 30 Private IR heute gestellt
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last #gabb, +5.23% ytd, +126.00% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Christian Hromatka: https://audio-cd.at/page/podcast/8393
Matteo Rosoli: https://audio-cd.at/page/podcast/8378
Daniela Herneth: https://audio-cd.at/page/podcast/8373
Laura Phillipeck-Casanova: https://audio-cd.at/page/podcast/8366
Helmut Anninger: https://audio-cd.at/page/podcast/8355
Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 13.2.: Wilhelm Hörmanseder (Börse Geschichte) (BörseGesc...
» Nachlese: Philipp Vorndran Flossbach von Storch, Patricia Wöber (audio c...
» Added Value zu Do&Co (basierend auf einem Key Insight des Podcasts Wiene...
» PIR-News: DO & CO hat einiges vor, dazu bullishes Research, weitere News...
» Wie geht es Ihnen heute bzw. wie wollen wir künftig zusammenarbeiten? (C...
» Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Ko...
» Wiener Börse zu Mittag mit Korrektur: Do&Co, FACC und UBM gesucht
» ATX-Trends: DO & CO, Strabag, Verbund, AT&S ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Do&Co, Philipp Vorndran, Pfisterer
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX charttechnisch: Stabilisierung erwartet
- Fazits zu DO & CO, Strabag, Bawag, Telekom Austri...
- Wiener Börse: ATX geht 1,44 Prozent tiefer aus de...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Palfinger legt 3,2...
- Wie Palfinger, Agrana, Zumtobel, Reploid Group AG...
- Wie DO&CO, Erste Group, Verbund, EVN, Uniqa und S...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
Elizabeth Alderliesten
Not Shameless
2025
Self published
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
11.02.2026, 1281 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 10:42 liegt der ATX mit +0.33 Prozent im Plus bei 5743 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.83% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bawag mit +3.18% auf 139.4 Euro, dahinter Polytec Group mit +2.62% auf 3.91 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24893 ( -0.38%, Ultimo 2025: 24490, 2.03% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +5.23% auf 158.475 Euro, dahinter Vonovia SE mit +3.31% auf 25.92 Euro und Henkel mit +1.54% auf 81.88 Euro.
- Zahlen von Bawag und A1 Telekom Austria, Research zu Polytec, Aktienkäufe bei Kontron, Raiffeisen Karriere-News
- #gabb Volumensradar: Polytec, AT&S
- Nachlese: Christian Hromatka
- Börsegeschichte 11.2.: Extremes zu Palfinger, FACC
- Österreich-Depots: Emissionsantrag für Austria 30 Private IR heute gestellt
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last #gabb, +5.23% ytd, +126.00% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Christian Hromatka: https://audio-cd.at/page/podcast/8393
Matteo Rosoli: https://audio-cd.at/page/podcast/8378
Daniela Herneth: https://audio-cd.at/page/podcast/8373
Laura Phillipeck-Casanova: https://audio-cd.at/page/podcast/8366
Helmut Anninger: https://audio-cd.at/page/podcast/8355
Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 13.2.: Wilhelm Hörmanseder (Börse Geschichte) (BörseGesc...
» Nachlese: Philipp Vorndran Flossbach von Storch, Patricia Wöber (audio c...
» Added Value zu Do&Co (basierend auf einem Key Insight des Podcasts Wiene...
» PIR-News: DO & CO hat einiges vor, dazu bullishes Research, weitere News...
» Wie geht es Ihnen heute bzw. wie wollen wir künftig zusammenarbeiten? (C...
» Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Ko...
» Wiener Börse zu Mittag mit Korrektur: Do&Co, FACC und UBM gesucht
» ATX-Trends: DO & CO, Strabag, Verbund, AT&S ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Do&Co, Philipp Vorndran, Pfisterer
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX charttechnisch: Stabilisierung erwartet
- Fazits zu DO & CO, Strabag, Bawag, Telekom Austri...
- Wiener Börse: ATX geht 1,44 Prozent tiefer aus de...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Palfinger legt 3,2...
- Wie Palfinger, Agrana, Zumtobel, Reploid Group AG...
- Wie DO&CO, Erste Group, Verbund, EVN, Uniqa und S...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll