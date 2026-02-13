SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 13.2.: Wilhelm Hörmanseder (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

13.02.2026, 459 Zeichen

Geburtstage:
13.02.1954: Wilhelm Hörmanseder (Mayr-Melnhof)

Bisher gab es an einem 13. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 13.02. beträgt 0,35%. Der beste 13.02. fand im Jahr 2025 mit 1,56% statt, der schlechteste 13.02. im Jahr 2014 mit -1,59%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.02. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.02.)


(13.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

Porr
Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 13.2.: Wilhelm Hörmanseder (Börse Geschichte) (BörseGesc...

» Nachlese: Philipp Vorndran Flossbach von Storch, Patricia Wöber (audio c...

» Added Value zu Do&Co (basierend auf einem Key Insight des Podcasts Wiene...

» PIR-News: DO & CO hat einiges vor, dazu bullishes Research, weitere News...

» Wie geht es Ihnen heute bzw. wie wollen wir künftig zusammenarbeiten? (C...

» Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Ko...

» Wiener Börse zu Mittag mit Korrektur: Do&Co, FACC und UBM gesucht

» ATX-Trends: DO & CO, Strabag, Verbund, AT&S ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Do&Co, Philipp Vorndran, Pfisterer


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Bilder Carolin Zendler
Interview Alexander van der Bellen
Added Value zu Do&Co (basierend auf einem Key Insight des Podcasts Wiener Börse Party #1094)
ATX-Trends: DO & CO, Strabag, Verbund, AT&S ...
Bestätigtes "Buy" für Bawag
Neues Kursziel für Verbund-Aktie




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(1), Amag(1)
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.64%, Rutsch der Stunde: Agrana -1.46%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Fabasoft(4), Porr(1), SBO(1)
    TheseusX zu Fabasoft
    Star der Stunde: Frequentis 2.49%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.64%
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 0.87%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.6%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(1)
    Star der Stunde: Porr 2.2%, Rutsch der Stunde: Agrana -0.84%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Strabag(1), Erste Group(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1091: ATX nach weiterem Rekord etwas schwächer, FACC und Wienerberger gesucht, Christian Hromatka läutet die Bell

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void



    Autor: Börse Geschichte

    13.02.2026, 459 Zeichen

    Geburtstage:
    13.02.1954: Wilhelm Hörmanseder (Mayr-Melnhof)

    Bisher gab es an einem 13. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 13.02. beträgt 0,35%. Der beste 13.02. fand im Jahr 2025 mit 1,56% statt, der schlechteste 13.02. im Jahr 2014 mit -1,59%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.02. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.02.)


    (13.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    Porr
    Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 13.2.: Wilhelm Hörmanseder (Börse Geschichte) (BörseGesc...

    » Nachlese: Philipp Vorndran Flossbach von Storch, Patricia Wöber (audio c...

    » Added Value zu Do&Co (basierend auf einem Key Insight des Podcasts Wiene...

    » PIR-News: DO & CO hat einiges vor, dazu bullishes Research, weitere News...

    » Wie geht es Ihnen heute bzw. wie wollen wir künftig zusammenarbeiten? (C...

    » Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Ko...

    » Wiener Börse zu Mittag mit Korrektur: Do&Co, FACC und UBM gesucht

    » ATX-Trends: DO & CO, Strabag, Verbund, AT&S ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Do&Co, Philipp Vorndran, Pfisterer


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Bilder Carolin Zendler
    Interview Alexander van der Bellen
    Added Value zu Do&Co (basierend auf einem Key Insight des Podcasts Wiener Börse Party #1094)
    ATX-Trends: DO & CO, Strabag, Verbund, AT&S ...
    Bestätigtes "Buy" für Bawag
    Neues Kursziel für Verbund-Aktie




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(1), Amag(1)
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.64%, Rutsch der Stunde: Agrana -1.46%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Fabasoft(4), Porr(1), SBO(1)
      TheseusX zu Fabasoft
      Star der Stunde: Frequentis 2.49%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.64%
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 0.87%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.6%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(1)
      Star der Stunde: Porr 2.2%, Rutsch der Stunde: Agrana -0.84%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Strabag(1), Erste Group(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1091: ATX nach weiterem Rekord etwas schwächer, FACC und Wienerberger gesucht, Christian Hromatka läutet die Bell

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de