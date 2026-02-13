Börsegeschichte 13.2.: Wilhelm Hörmanseder (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at
13.02.2026
Geburtstage:
13.02.1954: Wilhelm Hörmanseder (Mayr-Melnhof)
Bisher gab es an einem 13. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 13.02. beträgt 0,35%. Der beste 13.02. fand im Jahr 2025 mit 1,56% statt, der schlechteste 13.02. im Jahr 2014 mit -1,59%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.02. so: 0,00%.
Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel
