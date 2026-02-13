SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Philipp Vorndran Flossbach von Storch, Patricia Wöber (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

13.02.2026, 1632 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8409/
Philipp Vorndran ist Partner bei Flossbach von Storch und einer der bekanntesten Kapitalmarktstrategen der DACH-Region. Wir starten bei Julius Baer, sprechen über das Management des weltgrössten Derivatefonds, die Tätigkeit als globaler Chefstratege bei Credit Suisse Asset Management sowie als Chief Executive Officer bei Credit Suisse Asset Management Deutschland. Und natürlich jetzt seit Jahren bei Flossbach von Storch. Eher selten in der Börsepeople-Reihe werden aufsehenerregende Trades aus der Investmentvergangenheit meiner Gäste besprochen - anders bei Philipp, da geht es um schöne gewonnene Wetten in Deutschland aber auch in Österreich. Und dann spreche ich mit dem "Lehrer" (das wird aufgelöst) auch noch über Roland Sinkovits, Julia Kistner, Armin Wolf, Madrid und die Österreichische Schule der Nationalökonomie.
https://www.flossbachvonstorch.at/
Börsepeople Roland Sinkovits: https://audio-cd.at/page/podcast/8254

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8408
- ATX nach weiteren Rekorden heute mit kleiner Korrektur
- Do&Co mehr als 8 Prozent im Plus
- In den News: Do&Co, Strabag, Flughafen Wien, A1 Telekom Austria, Bawag, Reploid, Novomatic
- Patricia Wöber läutet die Opening Bell für Donnerstag. Als Financial Controllerin bei Do & Co. wird sie es mit Anerkennung mitnehmen, dass die Aktie heute nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen Top-Performer im ATX ist
- Börse Frankfurt: DAX in Richtung Rekord unterwegs, Siemens sehr stark
- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.02.)


(13.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 13.2.: Wilhelm Hörmanseder (Börse Geschichte) (BörseGesc...

» Nachlese: Philipp Vorndran Flossbach von Storch, Patricia Wöber (audio c...

» Added Value zu Do&Co (basierend auf einem Key Insight des Podcasts Wiene...

» PIR-News: DO & CO hat einiges vor, dazu bullishes Research, weitere News...

» Wie geht es Ihnen heute bzw. wie wollen wir künftig zusammenarbeiten? (C...

» Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Ko...

» Wiener Börse zu Mittag mit Korrektur: Do&Co, FACC und UBM gesucht

» ATX-Trends: DO & CO, Strabag, Verbund, AT&S ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Do&Co, Philipp Vorndran, Pfisterer


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Bilder Carolin Zendler
Interview Alexander van der Bellen
Added Value zu Do&Co (basierend auf einem Key Insight des Podcasts Wiener Börse Party #1094)
ATX-Trends: DO & CO, Strabag, Verbund, AT&S ...
Bestätigtes "Buy" für Bawag
Neues Kursziel für Verbund-Aktie




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(1), Amag(1)
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.64%, Rutsch der Stunde: Agrana -1.46%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Fabasoft(4), Porr(1), SBO(1)
    TheseusX zu Fabasoft
    Star der Stunde: Frequentis 2.49%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.64%
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 0.87%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.6%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(1)
    Star der Stunde: Porr 2.2%, Rutsch der Stunde: Agrana -0.84%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Strabag(1), Erste Group(1)
    Featured Partner Video

    BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Matejka vor 10 Jahren zum ATX-25er

    Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...

    Books josefchladek.com

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo



    Autor: Christian Drastil

    13.02.2026, 1632 Zeichen

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8409/
    Philipp Vorndran ist Partner bei Flossbach von Storch und einer der bekanntesten Kapitalmarktstrategen der DACH-Region. Wir starten bei Julius Baer, sprechen über das Management des weltgrössten Derivatefonds, die Tätigkeit als globaler Chefstratege bei Credit Suisse Asset Management sowie als Chief Executive Officer bei Credit Suisse Asset Management Deutschland. Und natürlich jetzt seit Jahren bei Flossbach von Storch. Eher selten in der Börsepeople-Reihe werden aufsehenerregende Trades aus der Investmentvergangenheit meiner Gäste besprochen - anders bei Philipp, da geht es um schöne gewonnene Wetten in Deutschland aber auch in Österreich. Und dann spreche ich mit dem "Lehrer" (das wird aufgelöst) auch noch über Roland Sinkovits, Julia Kistner, Armin Wolf, Madrid und die Österreichische Schule der Nationalökonomie.
    https://www.flossbachvonstorch.at/
    Börsepeople Roland Sinkovits: https://audio-cd.at/page/podcast/8254

    Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8408
    - ATX nach weiteren Rekorden heute mit kleiner Korrektur
    - Do&Co mehr als 8 Prozent im Plus
    - In den News: Do&Co, Strabag, Flughafen Wien, A1 Telekom Austria, Bawag, Reploid, Novomatic
    - Patricia Wöber läutet die Opening Bell für Donnerstag. Als Financial Controllerin bei Do & Co. wird sie es mit Anerkennung mitnehmen, dass die Aktie heute nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen Top-Performer im ATX ist
    - Börse Frankfurt: DAX in Richtung Rekord unterwegs, Siemens sehr stark
    - mehr dazu im Podcast

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.02.)


    (13.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    FACC
    Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 13.2.: Wilhelm Hörmanseder (Börse Geschichte) (BörseGesc...

    » Nachlese: Philipp Vorndran Flossbach von Storch, Patricia Wöber (audio c...

    » Added Value zu Do&Co (basierend auf einem Key Insight des Podcasts Wiene...

    » PIR-News: DO & CO hat einiges vor, dazu bullishes Research, weitere News...

    » Wie geht es Ihnen heute bzw. wie wollen wir künftig zusammenarbeiten? (C...

    » Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Ko...

    » Wiener Börse zu Mittag mit Korrektur: Do&Co, FACC und UBM gesucht

    » ATX-Trends: DO & CO, Strabag, Verbund, AT&S ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Do&Co, Philipp Vorndran, Pfisterer


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Bilder Carolin Zendler
    Interview Alexander van der Bellen
    Added Value zu Do&Co (basierend auf einem Key Insight des Podcasts Wiener Börse Party #1094)
    ATX-Trends: DO & CO, Strabag, Verbund, AT&S ...
    Bestätigtes "Buy" für Bawag
    Neues Kursziel für Verbund-Aktie




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(1), Amag(1)
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.64%, Rutsch der Stunde: Agrana -1.46%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Fabasoft(4), Porr(1), SBO(1)
      TheseusX zu Fabasoft
      Star der Stunde: Frequentis 2.49%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.64%
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 0.87%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.6%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(1)
      Star der Stunde: Porr 2.2%, Rutsch der Stunde: Agrana -0.84%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Strabag(1), Erste Group(1)
      Featured Partner Video

      BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Matejka vor 10 Jahren zum ATX-25er

      Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...

      Books josefchladek.com

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      Tenmei Kanoh
      New York 1969
      2014
      Ishi Inc.

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de