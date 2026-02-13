Nachlese: Philipp Vorndran Flossbach von Storch, Patricia Wöber (audio cd.at)

13.02.2026, 1632 Zeichen

Philipp Vorndran ist Partner bei Flossbach von Storch und einer der bekanntesten Kapitalmarktstrategen der DACH-Region. Wir starten bei Julius Baer, sprechen über das Management des weltgrössten Derivatefonds, die Tätigkeit als globaler Chefstratege bei Credit Suisse Asset Management sowie als Chief Executive Officer bei Credit Suisse Asset Management Deutschland. Und natürlich jetzt seit Jahren bei Flossbach von Storch. Eher selten in der Börsepeople-Reihe werden aufsehenerregende Trades aus der Investmentvergangenheit meiner Gäste besprochen - anders bei Philipp, da geht es um schöne gewonnene Wetten in Deutschland aber auch in Österreich. Und dann spreche ich mit dem "Lehrer" (das wird aufgelöst) auch noch über Roland Sinkovits, Julia Kistner, Armin Wolf, Madrid und die Österreichische Schule der Nationalökonomie.

- ATX nach weiteren Rekorden heute mit kleiner Korrektur

- Do&Co mehr als 8 Prozent im Plus

- In den News: Do&Co, Strabag, Flughafen Wien, A1 Telekom Austria, Bawag, Reploid, Novomatic

- Patricia Wöber läutet die Opening Bell für Donnerstag. Als Financial Controllerin bei Do & Co. wird sie es mit Anerkennung mitnehmen, dass die Aktie heute nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen Top-Performer im ATX ist

- Börse Frankfurt: DAX in Richtung Rekord unterwegs, Siemens sehr stark

- mehr dazu im Podcast

