PIR-News: DO & CO hat einiges vor, dazu bullishes Research, weitere News gibt es zu Bawag  (Christine Petzwinkler)

Wie berichtet, stellte DO & CO in einer Pressemitteilung zu den Q3-Zahlen am gestrigen Donnerstag ein „starkes Wachstum“ in Aussicht. Im Conference Call am Nachmittag ging DO & CO-CEO Attila Dogudan genauer darauf ein, woher dieses Wachstum kommen wird. Man sei derzeit mit Vollgas unterwegs, investiere in Personal und Innovationen und spüre eine gute Nachfrage nach den DO & CO Premium-Produkten in allen Segmenten. Es wird aber auch an der weiteren Expansion gearbeitet: Unter anderem plant das Unternehmen neue Gourmetküchen und Outlets. Konkret sollen in den nächsten Jahren ca. sieben neue Gourmetküchen (in den USA, Europa und Mittlerer Osten) eröffnet werden, dazu zwölf Demel Cafés, zwölf Henry Gourmet Shops und drei neue DO & CO Restaurants. Starkes Wachstum ist auch in der Türkei zu erwarten. Turkish Airline plant die Flotte in den nächsten zehn Jahren zu verdopplen. Das verlangt zusätzliche Verpflegungs-Kapazitäten. Eine neue DO & CO-Küche in Istanbul wird auf eine Fläche von 150.000 qm kommen und die Kapazität auf ca. 500.000 Mahlzeiten pro Tag steigern (aktuell 250.000 bis 300.00 pro Tag). Die Küche wird derzeit errichtet und soll Ende 2027/Anfang 2028 eröffnet werden. Das Investitionsvolumen (Capex) wird sich durch die geplanten Maßnahmen erhöhen. Während im laufenden Jahr von ca. 60 Mio. Euro ausgegangen werden kann, sollen es im kommenden Geschäftsjahr ca 100 Mio. Euro sein, wie CFO Johannes Echeverria im Conference Call meinte. Auch bei den Ausschreibungen verbucht das Unternehmen Erfolge. Es wurde an 73 Ausschreibungen im Jahr 2025 teilgenommen, die Erfolgsquote liegt bei ca. 60 Prozent, wie Dogudan betont. Davon sind 17 Neuverträge und der Rest Vertragsverlängerungen. Apropos Verträge: Auch bei der diesjährigen FIFA Fußball-WM sei man wieder im Spiel. Eine Entscheidung wird in den nächsten Wochen erwartet, wie Dogudan meinte.

Research: Die Analysten von NuWays stufen die DO & CO-Aktie weiter mit Buy und Kursziel 266,0 Euro ein. Sie begründen: "DO & CO profitiert weiterhin vom langfristigen Wachstum im Flugverkehr, einer differenzierten Premium-Positionierung (bestätigt durch die Skytrax 2025-Auszeichnung für Bordcatering von Turkish Airlines) und einer soliden Vertragssicherheit."

Die Analysten der Deutschen Bank haben ihre "Buy"-Empfehlung für die Bawag-Aktien und auch das Kursziel in Höhe von 151,00 Euro bestätigt.

Nachgefragt: Die Bawag hat diese Woche Zahlen präsentiert und im Zuge dessen auch mitgeteilt, dass man sich im Q4/25 von einer Minderheitsbeteiligung getrennt habe und diese in der ersten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden soll. Auf Anfrage hieß es, dass man Details zum Verkauf dieser Minderheitsbeteiligung zum aktuellen Zeitpunkt nicht nennen könne.

