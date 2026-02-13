SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wie geht es Ihnen heute bzw. wie wollen wir künftig zusammenarbeiten? (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
13.02.2026, 865 Zeichen

Um 12:03 liegt der ATX mit -1.45 Prozent im Minus bei 5622 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +4.35% auf 208.5 Euro, dahinter FACC mit +2.22% auf 11.53 Euro und UBM mit +0.89% auf 19.925 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24823 ( -0.12%, Ultimo 2025: 24490, 1.48% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +3.41% auf 389.95 Euro, dahinter Deutsche Boerse mit +2.83% auf 214.4 Euro und Rheinmetall mit +2.22% auf 1614.5 Euro.

Dinge, die aufpoppen:

- Wie geht es Ihnen heute? Oder: Jetzt wird es auch schon auf LinkedIn ungemütlich. https://audio-cd.at/page/podcast/8410
- Tja, wie wollen wir künftig zusammenarbeiten? Nicht mehr antworten, wird zum (schlechten) Ton, ausser man braucht selbst was. https://audio-cd.at/page/podcast/8407

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.02.)


(13.02.2026)

Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria.

