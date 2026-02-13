Wie geht es Ihnen heute bzw. wie wollen wir künftig zusammenarbeiten? (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
13.02.2026, 865 Zeichen
Um 12:03 liegt der ATX mit -1.45 Prozent im Minus bei 5622 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +4.35% auf 208.5 Euro, dahinter FACC mit +2.22% auf 11.53 Euro und UBM mit +0.89% auf 19.925 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24823 ( -0.12%, Ultimo 2025: 24490, 1.48% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +3.41% auf 389.95 Euro, dahinter Deutsche Boerse mit +2.83% auf 214.4 Euro und Rheinmetall mit +2.22% auf 1614.5 Euro.
Dinge, die aufpoppen:
- Wie geht es Ihnen heute? Oder: Jetzt wird es auch schon auf LinkedIn ungemütlich. https://audio-cd.at/page/podcast/8410
- Tja, wie wollen wir künftig zusammenarbeiten? Nicht mehr antworten, wird zum (schlechten) Ton, ausser man braucht selbst was. https://audio-cd.at/page/podcast/8407
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.02.)
Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Cleen Energy AG
Die Cleen Energy AG ist im Bereich nachhaltige Stromerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen und energieeffiziente LED-Lichtlösungen für Gemeinden, Gewerbe und Industrie, einem wichtigen internationalen Zukunfts- und Wachstumsmarkt, tätig. Ein Fokusbereich ist das Umrüsten auf nachhaltige Gesamtlösungen. Zusätzlich baut CLEEN Energy den Bereich Leasing und Contracting von Licht- und Photovoltaikanlagen aus, der einen wachsenden Anteil am Umsatz ausmacht.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 13.2.: Wilhelm Hörmanseder (Börse Geschichte) (BörseGesc...
» Nachlese: Philipp Vorndran Flossbach von Storch, Patricia Wöber (audio c...
» Added Value zu Do&Co (basierend auf einem Key Insight des Podcasts Wiene...
» PIR-News: DO & CO hat einiges vor, dazu bullishes Research, weitere News...
» Wie geht es Ihnen heute bzw. wie wollen wir künftig zusammenarbeiten? (C...
» Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Ko...
» Wiener Börse zu Mittag mit Korrektur: Do&Co, FACC und UBM gesucht
» ATX-Trends: DO & CO, Strabag, Verbund, AT&S ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Do&Co, Philipp Vorndran, Pfisterer
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX charttechnisch: Stabilisierung erwartet
- Fazits zu DO & CO, Strabag, Bawag, Telekom Austri...
- Wiener Börse: ATX geht 1,44 Prozent tiefer aus de...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Palfinger legt 3,2...
- Wie Palfinger, Agrana, Zumtobel, Reploid Group AG...
- Wie DO&CO, Erste Group, Verbund, EVN, Uniqa und S...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1078: ATX schon wieder auf All-time-High-Kurs, Do&Co gesucht, Good News für AT&S, cyan und Novomatic
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Claudia Andujar
Genocídio do Yanomami
2025
Void
Helmar Lerski
Köpfe des Alltags
1931
Hermann Reckendorf
13.02.2026, 865 Zeichen
Um 12:03 liegt der ATX mit -1.45 Prozent im Minus bei 5622 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +4.35% auf 208.5 Euro, dahinter FACC mit +2.22% auf 11.53 Euro und UBM mit +0.89% auf 19.925 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24823 ( -0.12%, Ultimo 2025: 24490, 1.48% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +3.41% auf 389.95 Euro, dahinter Deutsche Boerse mit +2.83% auf 214.4 Euro und Rheinmetall mit +2.22% auf 1614.5 Euro.
Dinge, die aufpoppen:
- Wie geht es Ihnen heute? Oder: Jetzt wird es auch schon auf LinkedIn ungemütlich. https://audio-cd.at/page/podcast/8410
- Tja, wie wollen wir künftig zusammenarbeiten? Nicht mehr antworten, wird zum (schlechten) Ton, ausser man braucht selbst was. https://audio-cd.at/page/podcast/8407
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.02.)
Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Cleen Energy AG
Die Cleen Energy AG ist im Bereich nachhaltige Stromerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen und energieeffiziente LED-Lichtlösungen für Gemeinden, Gewerbe und Industrie, einem wichtigen internationalen Zukunfts- und Wachstumsmarkt, tätig. Ein Fokusbereich ist das Umrüsten auf nachhaltige Gesamtlösungen. Zusätzlich baut CLEEN Energy den Bereich Leasing und Contracting von Licht- und Photovoltaikanlagen aus, der einen wachsenden Anteil am Umsatz ausmacht.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 13.2.: Wilhelm Hörmanseder (Börse Geschichte) (BörseGesc...
» Nachlese: Philipp Vorndran Flossbach von Storch, Patricia Wöber (audio c...
» Added Value zu Do&Co (basierend auf einem Key Insight des Podcasts Wiene...
» PIR-News: DO & CO hat einiges vor, dazu bullishes Research, weitere News...
» Wie geht es Ihnen heute bzw. wie wollen wir künftig zusammenarbeiten? (C...
» Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Ko...
» Wiener Börse zu Mittag mit Korrektur: Do&Co, FACC und UBM gesucht
» ATX-Trends: DO & CO, Strabag, Verbund, AT&S ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Do&Co, Philipp Vorndran, Pfisterer
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX charttechnisch: Stabilisierung erwartet
- Fazits zu DO & CO, Strabag, Bawag, Telekom Austri...
- Wiener Börse: ATX geht 1,44 Prozent tiefer aus de...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Palfinger legt 3,2...
- Wie Palfinger, Agrana, Zumtobel, Reploid Group AG...
- Wie DO&CO, Erste Group, Verbund, EVN, Uniqa und S...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1078: ATX schon wieder auf All-time-High-Kurs, Do&Co gesucht, Good News für AT&S, cyan und Novomatic
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Helmar Lerski
Köpfe des Alltags
1931
Hermann Reckendorf
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag