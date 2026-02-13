Wiener Börse zu Mittag mit Korrektur: Do&Co, FACC und UBM gesucht
13.02.2026, 1352 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:03 liegt der ATX mit -1.45 Prozent im Minus bei 5622 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +4.35% auf 208.5 Euro, dahinter FACC mit +2.22% auf 11.53 Euro und UBM mit +0.89% auf 19.925 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24823 ( -0.12%, Ultimo 2025: 24490, 1.48% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +3.41% auf 389.95 Euro, dahinter Deutsche Boerse mit +2.83% auf 214.4 Euro und Rheinmetall mit +2.22% auf 1614.5 Euro.
- PIR-News: DO & CO hat einiges vor, dazu bullishes Research, weitere News gibt es zu Bawag
- Wie geht es Ihnen heute bzw. wie wollen wir künftig zusammenarbeiten?
- #gabb Volumensradar: Polytec
- Nachlese: Philipp Vorndran Flossbach von Storch, Patricia Wöber
- Börsegeschichte 13.2.: Wilhelm Hörmanseder
- Österreich-Depots: Weekend Bilanz
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.48% vs. last #gabb, +5.19% ytd, +125.90% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Philipp Vorndran: https://audio-cd.at/page/podcast/8409
Christian Hromatka: https://audio-cd.at/page/podcast/8393
Matteo Rosoli: https://audio-cd.at/page/podcast/8378
Daniela Herneth: https://audio-cd.at/page/podcast/8373
Laura Phillipeck-Casanova: https://audio-cd.at/page/podcast/8366
Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel
Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria.
Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria.
