Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag mit Korrektur: Do&Co, FACC und UBM gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
13.02.2026, 1352 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:03 liegt der ATX mit -1.45 Prozent im Minus bei 5622 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 5.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +4.35% auf 208.5 Euro, dahinter FACC mit +2.22% auf 11.53 Euro und UBM mit +0.89% auf 19.925 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24823 ( -0.12%, Ultimo 2025: 24490, 1.48% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +3.41% auf 389.95 Euro, dahinter Deutsche Boerse mit +2.83% auf 214.4 Euro und Rheinmetall mit +2.22% auf 1614.5 Euro.

- PIR-News: DO & CO hat einiges vor, dazu bullishes Research, weitere News gibt es zu Bawag 
- Wie geht es Ihnen heute bzw. wie wollen wir künftig zusammenarbeiten?
- #gabb Volumensradar: Polytec
- Nachlese: Philipp Vorndran Flossbach von Storch, Patricia Wöber
- Börsegeschichte 13.2.: Wilhelm Hörmanseder
- Österreich-Depots: Weekend Bilanz
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.48% vs. last #gabb, +5.19% ytd, +125.90% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Philipp Vorndran: https://audio-cd.at/page/podcast/8409
Christian Hromatka: https://audio-cd.at/page/podcast/8393
Matteo Rosoli: https://audio-cd.at/page/podcast/8378
Daniela Herneth: https://audio-cd.at/page/podcast/8373
Laura Phillipeck-Casanova: https://audio-cd.at/page/podcast/8366


(13.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

Do&Co
Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.

>>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(1), Amag(1)
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.64%, Rutsch der Stunde: Agrana -1.46%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Fabasoft(4), Porr(1), SBO(1)
    TheseusX zu Fabasoft
    Star der Stunde: Frequentis 2.49%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.64%
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 0.87%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.6%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(1)
    Star der Stunde: Porr 2.2%, Rutsch der Stunde: Agrana -0.84%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Strabag(1), Erste Group(1)
    Börsepeople im Podcast S23/12: Matteo Rosoli

    Matteo Rosoli ist CEO & Co-Founder von Newsrooms, ich schweife mit dem Kampfsportler zunächst in Richtung BJJ (Brazilian Jiu Jitsu), Kung Fu und Kayfabe-Wrestling ab, hergeleitet haben wir das mit ...

    Books josefchladek.com

    Helmar Lerski
    Köpfe des Alltags
    1931
    Hermann Reckendorf

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects



      Börsepeople im Podcast S23/12: Matteo Rosoli

      Matteo Rosoli ist CEO & Co-Founder von Newsrooms, ich schweife mit dem Kampfsportler zunächst in Richtung BJJ (Brazilian Jiu Jitsu), Kung Fu und Kayfabe-Wrestling ab, hergeleitet haben wir das mit ...

      Books josefchladek.com

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

