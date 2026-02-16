Börsegeschichte 16.2.: Extremes zu Palfinger und Verbund (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
16.02.2026, 551 Zeichen
Abs. High/Low: 16.02.1989: Low - Verbund: 2.66 Euro
Positive Serie in Tagen: 16.02.2001: Palfinger: Längste positive Serie: 9 Tage (endete am 16.02.2001
Bisher gab es an einem 16. Februar 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 16.02. beträgt 0,34%. Der beste 16.02. fand im Jahr 1999 mit 2,66%statt, der schlechteste 16.02. im Jahr 2009 mit -3,86%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 16.02. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.02.)
Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Deutsche Boerse, Commerzbank, Henkel, Fresenius Medical Care, E.ON , Deutsche Telekom.
Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Deutsche Boerse, Commerzbank, Henkel, Fresenius Medical Care, E.ON , Deutsche Telekom.
