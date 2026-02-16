SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 16.2.: Extremes zu Palfinger und Verbund (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

16.02.2026, 551 Zeichen

Abs. High/Low: 16.02.1989: Low - Verbund: 2.66 Euro

Positive Serie in Tagen: 16.02.2001: Palfinger: Längste positive Serie: 9 Tage (endete am 16.02.2001

Bisher gab es an einem 16. Februar 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 16.02. beträgt 0,34%. Der beste 16.02. fand im Jahr 1999 mit 2,66%statt, der schlechteste 16.02. im Jahr 2009 mit -3,86%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 16.02. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.02.)


(16.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1095: ATX stärker; Strabag, AT&S, Porr, Polytec und Do&Co schwungvoll, Bühne frei ADX Energy, oekostrom AG, Cyan




 

