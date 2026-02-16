News zu Post, Uniqa, ADX Energy, Frauen im Vorstand, Research zu DO & CO, Verbund, Aktienkäufe bei Kontron, FMA straft (Christine Petzwinkler)

16.02.2026, 3973 Zeichen

Die Österreichische Post baut, wie berichtet, ihr Service-Angebot weiter aus. Gemäß der Strategie "More than Post" startet das Unternehmen, neben den Bank-Dienstleistungen, im Frühjahr auch ein Mobilfunkangebot. Nun wurden weitere Details dazu veröffentlicht: Das neue Mobilfunkangebot namens Yelllow startet am 1. April mit der Vorwahl 0693. Eine kostenlose Rufnummernmitnahme wird möglich sein, so die Post. Unter www.YELLLOW.at kann man sich für den Newsletter anmelden, um gleich zum Start am 1. April die Launchangebote zu erhalten.

Uniqa übersiedelt in Budapest: Uniqa hat mit dem Immobilien-Entwickler GTC einen Mietvertrag über mehr als 6.000 m² Bürofläche im neu errichtetem Centerpoint 3 im Budapester Geschäftsviertel abgeschlossen. Die ungarische Uniqa-Tochter Uniqa Biztosító Zrt. wird die neuen Büroräume im Centerpoint 3 voraussichtlich im 4 Quartal 2026 beziehen.

Mit Stichtag 1. Jänner 2026 sind 26 der insgesamt 188 Vorstandsmitglieder der im Wiener Börse Index (WBI) gelisteten Unternehmen weiblich. Das entspricht einem Anteil von 13,8 Prozent – unverändert gegenüber August 2025. Seit dem Start des EY Mixed Leadership Barometers im Jahr 2015 hat sich der Anteil damit zwar mehr als verdreifacht, bleibt aber dennoch gering. Weitere Erkenntnisse aus dem EY Mixed Leadership Barometer: 31 der 54 WBI-Unternehmen verfügen weiterhin über keinen einzigen weiblichen Vorstand – das entspricht 57 Prozent. Nur drei Unternehmen (BKS Bank, Marinomed Biotech und Oberbank) haben mehr als eine Frau im Vorstand. Wie bereits bei der letzten Erhebung im August 2025 steht zudem keine Frau – und damit keine weibliche CEO – an der Spitze eines börsennotierten Unternehmens. Zehn der 26 Frauen verantworten das Finanzressort als CFO, neun sind für operative Bereiche zuständig – darunter zwei als COO. Zwei weitere Frauen bekleiden die Funktion einer Chief Risk Officer.

Research: Die Analysten der Berenberg Bank erhöhen das Kursziel für die DO & CO-Aktie von 250,0 auf 260,0 Euro und bestätigen die Kauf-Empfehlung.

Die Deutsche Bank kürzt das Kursziel für die Verbund-Aktie von 58,0 auf 55,0 Euro und bekäftigt das Sell-Rating.

Kontron-Aufsichtsrat Fu-Chuan Chu hat weitere Aktien-Zukäufe gemeldet, und zwar 75.000 Stück zu je 23,47 Euro, wie aus einer Meldung hervorgeht. Die Käufe wurden am 12. Februar mit der ihm zuzurechnenden Ennoconn International Investment getätigt. Erst wenige Tage davor hat er ebenso Käufe gemeldet.

ADX Energy hat die im Jänner des Vorjahrs unterbrochenen Testarbeiten an der Erkundungsbohrung Welchau-1 in der oberösterreichischen Gemeinde Molln wieder aufgenommen. Geprüft werden soll die Fließeigenschaft der obersten Reifling-Formation direkt über dem Trias-Steinalm Reservoir, wo Kondensate nachgewiesen wurden. Laut neuester Interpretation könnte sich oberhalb der Welchau Bohrung Leichtöl befinden. Die Tests waren im Jänner 2025 aufgrund anhaltender Einwände von Umweltorganisationen (NGOs) gegen die Bohr- und Testgenehmigung unterbrochen worden. Im September 2025 entschied der Oberösterreichische Landesverwaltungsgerichtshof, dass ADX die Testaktivitäten an der Bohrung Welchau-1 wieder aufnehmen darf.

FMA straft: Erneut gibt es eine Strafe seitens der FMA wegen verspäteter Meldungen. Diesmal betrifft es die Biogena Invest. Die FMA hat gegen die Biogena Group Invest AG eine Geldstrafe iHv 27.600 Euro wegen zweier Verstöße gegen die Marktmissbrauchsverordnung (MAR, Verordnung (EU) Nr. 596/2914) verhängt. Die Biogena Group Invest AG hat zwei Meldungen von Eigengeschäften von Führungspersonen (Directors´Dealings) nicht innerhalb der gesetzlichen Frist veröffentlicht, teitl die FMA auf der Website mit.

