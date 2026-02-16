SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag stärker: Strabag, AT&S und Porr gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

16.02.2026, 1334 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:15 liegt der ATX mit +0.55 Prozent im Plus bei 5654 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.15% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +4.49% auf 94.25 Euro, dahinter AT&S mit +3.73% auf 50.05 Euro und Porr mit +2.42% auf 39.075 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24914 ( -0.01%, Ultimo 2025: 24490, 1.73% ytd). Topperformer DAX sind HeidelbergCement mit +2.55% auf 193.25 Euro, dahinter Commerzbank mit +1.93% auf 32.78 Euro und Deutsche Bank mit +1.86% auf 30.15 Euro.

- News zu Post, Uniqa, ADX Energy, Frauen im Vorstand, Research zu DO & CO, Verbund, Aktienkäufe bei Kontron, FMA straft
- Unser Volumensrobot sagt: Do&Co und Polytec auffällig
- Nachlese: Rainhard Fuchs Glacier, Sinja Kraus, Börsebashing
- Börsegeschichte 16.2.: Extremes zu Palfinger und Verbund
- Österreich-Depots: Knapp unter High
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.35% vs. last #gabb, +5.56% ytd, +126.70% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Rainhard Fuchs: https://audio-cd.at/page/podcast/8418
Philipp Vorndran: https://audio-cd.at/page/podcast/8409
Christian Hromatka: https://audio-cd.at/page/podcast/8393
Matteo Rosoli: https://audio-cd.at/page/podcast/8378
Daniela Herneth: https://audio-cd.at/page/podcast/8373


(16.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1095: ATX stärker; Strabag, AT&S, Porr, Polytec und Do&Co schwungvoll, Bühne frei ADX Energy, oekostrom AG, Cyan




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Deutsche Boerse, Commerzbank, Henkel, Fresenius Medical Care, E.ON , Deutsche Telekom.

Random Partner

RBI
Die Raiffeisen Bank International ist eine der führenden Corporate- und Investment-Banken Österreichs und in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas als Universalbank tätig. Darüber hinaus bietet der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel in den Bereichen Leasing, Asset Management und M&A.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 16.2.: Extremes zu Palfinger und Verbund (Börse Geschich...

» Nachlese: Rainhard Fuchs Glacier, Sinja Kraus, Börsebashing (audio cd.at)

» News zu Post, Uniqa, ADX Energy, Frauen im Vorstand, Research zu DO & CO...

» Wiener Börse Party #1095: ATX stärker; Strabag, AT&S, Porr, Polytec und ...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Strabag, AT&S und Porr gesucht

» ATX-Trends: Erste Group, Verbund, DO & CO, Uniqa ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu Rainhard Fuchs Glacier, ESG, Olympia

» Börsepeople im Podcast S23/15: Rainhard Fuchs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Do&Co, Bawag, Nervigem und Mikrokrediten


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Kontron-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
Wiener Börse zu Mittag stärker: Strabag, AT&S und Porr gesucht
Neue Kursziele für DO & CO und Verbund
Österreichische Post nennt weitere Details zum Mobilfunkangebot
Wiener Börse Party #1095: ATX stärker; Strabag, AT&S, Porr, Polytec und Do&Co schwungvoll, Bühne frei ADX Energy, oekostrom AG, Cyan
EY Mixed Leadership Barometer: 26 der 188 Vorstandsmitglieder im WBI sind weiblich




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: voestalpine(2), Kontron(1), SBO(1)
    BSN Vola-Event AT&S
    BSN Vola-Event Porr
    Star der Stunde: Telekom Austria 1.43%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -0.7%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Verbund(1), Strabag(1)
    Star der Stunde: Polytec Group 0.63%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -2.72%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Porr(2)
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.11%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -3.45%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Bawag(3), Wienerberger(2), OMV(1)
    Featured Partner Video

    Private Investor Relations Podcast #24: Veronika Rief in der Philosophie-Viertelstunde über Nachhaltigkeitsberichterstattung im Finanzwesen

    Veronika Rief ist Spezialistin für Finanzkommunikation. Der Talk für diese Private Investor Relations Podcastfolge erfolgte spontan: "Philosophieren wir halt". Veronika hat sich das Thema "Nachhalt...

    Books josefchladek.com

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Tenmei Kanoh
    New York 1969
    2014
    Ishi Inc.

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Helmar Lerski
    Köpfe des Alltags
    1931
    Hermann Reckendorf



    Autor: Christian Drastil

    16.02.2026, 1334 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 12:15 liegt der ATX mit +0.55 Prozent im Plus bei 5654 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.15% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +4.49% auf 94.25 Euro, dahinter AT&S mit +3.73% auf 50.05 Euro und Porr mit +2.42% auf 39.075 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24914 ( -0.01%, Ultimo 2025: 24490, 1.73% ytd). Topperformer DAX sind HeidelbergCement mit +2.55% auf 193.25 Euro, dahinter Commerzbank mit +1.93% auf 32.78 Euro und Deutsche Bank mit +1.86% auf 30.15 Euro.

    - News zu Post, Uniqa, ADX Energy, Frauen im Vorstand, Research zu DO & CO, Verbund, Aktienkäufe bei Kontron, FMA straft
    - Unser Volumensrobot sagt: Do&Co und Polytec auffällig
    - Nachlese: Rainhard Fuchs Glacier, Sinja Kraus, Börsebashing
    - Börsegeschichte 16.2.: Extremes zu Palfinger und Verbund
    - Österreich-Depots: Knapp unter High
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.35% vs. last #gabb, +5.56% ytd, +126.70% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

    Rainhard Fuchs: https://audio-cd.at/page/podcast/8418
    Philipp Vorndran: https://audio-cd.at/page/podcast/8409
    Christian Hromatka: https://audio-cd.at/page/podcast/8393
    Matteo Rosoli: https://audio-cd.at/page/podcast/8378
    Daniela Herneth: https://audio-cd.at/page/podcast/8373


    (16.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1095: ATX stärker; Strabag, AT&S, Porr, Polytec und Do&Co schwungvoll, Bühne frei ADX Energy, oekostrom AG, Cyan




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Deutsche Boerse, Commerzbank, Henkel, Fresenius Medical Care, E.ON , Deutsche Telekom.

    Random Partner

    RBI
    Die Raiffeisen Bank International ist eine der führenden Corporate- und Investment-Banken Österreichs und in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas als Universalbank tätig. Darüber hinaus bietet der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel in den Bereichen Leasing, Asset Management und M&A.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 16.2.: Extremes zu Palfinger und Verbund (Börse Geschich...

    » Nachlese: Rainhard Fuchs Glacier, Sinja Kraus, Börsebashing (audio cd.at)

    » News zu Post, Uniqa, ADX Energy, Frauen im Vorstand, Research zu DO & CO...

    » Wiener Börse Party #1095: ATX stärker; Strabag, AT&S, Porr, Polytec und ...

    » Wiener Börse zu Mittag stärker: Strabag, AT&S und Porr gesucht

    » ATX-Trends: Erste Group, Verbund, DO & CO, Uniqa ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu Rainhard Fuchs Glacier, ESG, Olympia

    » Börsepeople im Podcast S23/15: Rainhard Fuchs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Do&Co, Bawag, Nervigem und Mikrokrediten


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Kontron-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
    Wiener Börse zu Mittag stärker: Strabag, AT&S und Porr gesucht
    Neue Kursziele für DO & CO und Verbund
    Österreichische Post nennt weitere Details zum Mobilfunkangebot
    Wiener Börse Party #1095: ATX stärker; Strabag, AT&S, Porr, Polytec und Do&Co schwungvoll, Bühne frei ADX Energy, oekostrom AG, Cyan
    EY Mixed Leadership Barometer: 26 der 188 Vorstandsmitglieder im WBI sind weiblich




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: voestalpine(2), Kontron(1), SBO(1)
      BSN Vola-Event AT&S
      BSN Vola-Event Porr
      Star der Stunde: Telekom Austria 1.43%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -0.7%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Verbund(1), Strabag(1)
      Star der Stunde: Polytec Group 0.63%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -2.72%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Porr(2)
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.11%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -3.45%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Bawag(3), Wienerberger(2), OMV(1)
      Featured Partner Video

      Private Investor Relations Podcast #24: Veronika Rief in der Philosophie-Viertelstunde über Nachhaltigkeitsberichterstattung im Finanzwesen

      Veronika Rief ist Spezialistin für Finanzkommunikation. Der Talk für diese Private Investor Relations Podcastfolge erfolgte spontan: "Philosophieren wir halt". Veronika hat sich das Thema "Nachhalt...

      Books josefchladek.com

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de