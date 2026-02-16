Wiener Börse zu Mittag stärker: Strabag, AT&S und Porr gesucht
16.02.2026, 1334 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:15 liegt der ATX mit +0.55 Prozent im Plus bei 5654 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.15% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +4.49% auf 94.25 Euro, dahinter AT&S mit +3.73% auf 50.05 Euro und Porr mit +2.42% auf 39.075 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24914 ( -0.01%, Ultimo 2025: 24490, 1.73% ytd). Topperformer DAX sind HeidelbergCement mit +2.55% auf 193.25 Euro, dahinter Commerzbank mit +1.93% auf 32.78 Euro und Deutsche Bank mit +1.86% auf 30.15 Euro.
- News zu Post, Uniqa, ADX Energy, Frauen im Vorstand, Research zu DO & CO, Verbund, Aktienkäufe bei Kontron, FMA straft
- Unser Volumensrobot sagt: Do&Co und Polytec auffällig
- Nachlese: Rainhard Fuchs Glacier, Sinja Kraus, Börsebashing
- Börsegeschichte 16.2.: Extremes zu Palfinger und Verbund
- Österreich-Depots: Knapp unter High
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.35% vs. last #gabb, +5.56% ytd, +126.70% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Rainhard Fuchs: https://audio-cd.at/page/podcast/8418
Philipp Vorndran: https://audio-cd.at/page/podcast/8409
Christian Hromatka: https://audio-cd.at/page/podcast/8393
Matteo Rosoli: https://audio-cd.at/page/podcast/8378
Daniela Herneth: https://audio-cd.at/page/podcast/8373
Wiener Börse Party #1095: ATX stärker; Strabag, AT&S, Porr, Polytec und Do&Co schwungvoll, Bühne frei ADX Energy, oekostrom AG, Cyan
Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Deutsche Boerse, Commerzbank, Henkel, Fresenius Medical Care, E.ON , Deutsche Telekom.
Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Deutsche Boerse, Commerzbank, Henkel, Fresenius Medical Care, E.ON , Deutsche Telekom.
