» Wiener Börse zu Mittag stärker: Strabag, AT&S und Porr gesucht

16.02.2026, 1334 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:15 liegt der ATX mit +0.55 Prozent im Plus bei 5654 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.15% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +4.49% auf 94.25 Euro, dahinter AT&S mit +3.73% auf 50.05 Euro und Porr mit +2.42% auf 39.075 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24914 ( -0.01%, Ultimo 2025: 24490, 1.73% ytd). Topperformer DAX sind HeidelbergCement mit +2.55% auf 193.25 Euro, dahinter Commerzbank mit +1.93% auf 32.78 Euro und Deutsche Bank mit +1.86% auf 30.15 Euro.

- News zu Post, Uniqa, ADX Energy, Frauen im Vorstand, Research zu DO & CO, Verbund, Aktienkäufe bei Kontron, FMA straft

- Unser Volumensrobot sagt: Do&Co und Polytec auffällig

- Nachlese: Rainhard Fuchs Glacier, Sinja Kraus, Börsebashing

- Börsegeschichte 16.2.: Extremes zu Palfinger und Verbund

- Österreich-Depots: Knapp unter High

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.35% vs. last #gabb, +5.56% ytd, +126.70% seit Start 2013

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Rainhard Fuchs: https://audio-cd.at/page/podcast/8418

Philipp Vorndran: https://audio-cd.at/page/podcast/8409

Christian Hromatka: https://audio-cd.at/page/podcast/8393

Matteo Rosoli: https://audio-cd.at/page/podcast/8378

Daniela Herneth: https://audio-cd.at/page/podcast/8373

(16.02.2026)

Wiener Börse Party #1095: ATX stärker; Strabag, AT&S, Porr, Polytec und Do&Co schwungvoll, Bühne frei ADX Energy, oekostrom AG, Cyan

