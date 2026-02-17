Börsegeschichte 17.2.: Extremes zu Erste Group, VIG, UBM, Agrana (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
17.02.2026, 866 Zeichen
Extrema:
17.02.2009: Flop 1: Erste Group: -18.13% - [Flop 2: -16.4093% (04.07.2014), Flop 3: -16.36% (30.03.2009)] zum Kalender
17.02.2009: Flop 2: VIG: -17.91% - [Flop 1: -17.9285% (17.03.2016), Flop 3: -12.87% (10.10.2008)] zum Kalender
Abs. High/Low:
17.02.2009: Low - Erste Group: 6.964 Euro zum Kalender
17.02.1998: Low - UBM: 5.46 Euro
Umsatzextrema:
17.02.2005: Bester - Agrana: 68.064.600 Euro (Doppelzählung); Preis: 19,73 Euro, Stück (Einfachzählung): 1.725.336
Bisher gab es an einem 17. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 17.02. beträgt -0,12%. Der beste 17.02. fand im Jahr 2016 mit 3,75% statt, der schlechteste 17.02. im Jahr 2009 mit -8,62%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 17.02. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.02.)
