Wiener Börse zu Mittag etwas schwächer: Agrana, Telekom Austria und CPI Europe gesucht

Heute im #gabb:

Um 12:12 liegt der ATX mit -0.13 Prozent im Minus bei 5664 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.34% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +2.79% auf 11.975 Euro, dahinter Telekom Austria mit +2.45% auf 10.04 Euro und CPI Europe AG mit +1.94% auf 16.33 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24791 ( -0.04%, Ultimo 2025: 24490, 1.27% ytd). Topperformer DAX sind Vonovia SE mit +3.35% auf 27.305 Euro, dahinter Bayer mit +2.20% auf 46.95 Euro und Zalando mit +1.75% auf 21.51 Euro.

- PIR-News: News zu BAWAG, AT&S

- #gabb Volumensradar: Do&Co

- Nachlese: David Aichinger Liverpool

- Börsegeschichte 17.2.: Extremes zu Erste Group, VIG, UBM, Agrana

- Österreich-Depots: Etwas schwächer

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.26% vs. last #gabb, +5.28% ytd, +126.10% seit Start 2013

