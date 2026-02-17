Wiener Börse zu Mittag etwas schwächer: Agrana, Telekom Austria und CPI Europe gesucht
17.02.2026, 1204 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:12 liegt der ATX mit -0.13 Prozent im Minus bei 5664 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.34% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +2.79% auf 11.975 Euro, dahinter Telekom Austria mit +2.45% auf 10.04 Euro und CPI Europe AG mit +1.94% auf 16.33 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24791 ( -0.04%, Ultimo 2025: 24490, 1.27% ytd). Topperformer DAX sind Vonovia SE mit +3.35% auf 27.305 Euro, dahinter Bayer mit +2.20% auf 46.95 Euro und Zalando mit +1.75% auf 21.51 Euro.
- PIR-News: News zu BAWAG, AT&S
- #gabb Volumensradar: Do&Co
- Nachlese: David Aichinger Liverpool
- Börsegeschichte 17.2.: Extremes zu Erste Group, VIG, UBM, Agrana
- Österreich-Depots: Etwas schwächer
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.26% vs. last #gabb, +5.28% ytd, +126.10% seit Start 2013
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Rainhard Fuchs: https://audio-cd.at/page/podcast/8418
Philipp Vorndran: https://audio-cd.at/page/podcast/8409
Christian Hromatka: https://audio-cd.at/page/podcast/8393
Matteo Rosoli: https://audio-cd.at/page/podcast/8378
Daniela Herneth: https://audio-cd.at/page/podcast/8373
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Schöner Chartrank für audio-cd.at und die andere Seite der Medaille
