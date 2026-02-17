SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag etwas schwächer: Agrana, Telekom Austria und CPI Europe gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

17.02.2026, 1204 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:12 liegt der ATX mit -0.13 Prozent im Minus bei 5664 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.34% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +2.79% auf 11.975 Euro, dahinter Telekom Austria mit +2.45% auf 10.04 Euro und CPI Europe AG mit +1.94% auf 16.33 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24791 ( -0.04%, Ultimo 2025: 24490, 1.27% ytd). Topperformer DAX sind Vonovia SE mit +3.35% auf 27.305 Euro, dahinter Bayer mit +2.20% auf 46.95 Euro und Zalando mit +1.75% auf 21.51 Euro.

- PIR-News: News zu BAWAG, AT&S
-  #gabb Volumensradar: Do&Co
- Nachlese: David Aichinger Liverpool
- Börsegeschichte 17.2.: Extremes zu Erste Group, VIG, UBM, Agrana
- Österreich-Depots: Etwas schwächer
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.26% vs. last #gabb, +5.28% ytd, +126.10% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

(17.02.2026)

Bildnachweis

1. mind the #gabb

