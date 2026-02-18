SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Uniqa, Verbund und Porr gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

18.02.2026, 1251 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:15 liegt der ATX mit +1.14 Prozent im Plus bei 5766 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.26% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Uniqa mit +3.11% auf 16.6 Euro, dahinter Verbund mit +1.88% auf 59.7 Euro und Porr mit +1.76% auf 39.075 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25203 (+0.82%, Ultimo 2025: 24490, 2.08% ytd). Topperformer DAX sind Siemens mit +4.03% auf 245.25 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.93% auf 165.775 Euro und Commerzbank mit +2.39% auf 34.115 Euro.

- PIR-News: News zu wienerberger, Post, Agrana, Research zu Uniqa, FMA straft, Tauros finanziert
- #gabb Volumensradar: Do&Co
- Nachlese: Tobias Hermeling Börsepeople, Daria Heisiph
- Börsegeschichte 18.2.: Michael Buhl
- Börse Social Depot Trading Kommentar
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.57% vs. last #gabb, +5.89% ytd, +127.40% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Tobias Hermeling: https://audio-cd.at/page/podcast/8425
Rainhard Fuchs: https://audio-cd.at/page/podcast/8418
Philipp Vorndran: https://audio-cd.at/page/podcast/8409
Christian Hromatka: https://audio-cd.at/page/podcast/8393
Matteo Rosoli: https://audio-cd.at/page/podcast/8378


(18.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1098: ATX nach Rekord etwas leichter, Bawag und Semperit gesucht, die dichteste News-Lage gibt es heute bei Strabag




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, EVN, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Amag, Rosgix, DO&CO, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Frequentis, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund.

Random Partner

RBI
Die Raiffeisen Bank International ist eine der führenden Corporate- und Investment-Banken Österreichs und in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas als Universalbank tätig. Darüber hinaus bietet der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel in den Bereichen Leasing, Asset Management und M&A.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Knapp unter Rekord (Depot Kommentar)

» Wiener Börse Party #1098: ATX nach Rekord etwas leichter, Bawag und Sem...

» Börsegeschichte 19.2.: Extremes zu EVN und Marinomed (Börse Geschichte) ...

» Nachlese: Es ist sich noch ein neuer ATX-Rekord ausgegangen gestern ... ...

» Wiener Börse zu Mittag nach Rekord schwächer: Bawag und Semperit gesucht

» In den News: Strabag, Semperit, Bawag, Agrana, AT&S (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» ATX-Trends: wienerberger, Uniqa, Frequentis ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. die WhatsApp-Connection und die FMA, Di...

» Österreich-Depots: High bei Stockpicking Österreich (Depot Kommentar)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
RLB NÖ-Wien trennt sich von Strabag-Aktien
BayWa, ProSiebenSat1 am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
Neue Kursziele für Strabag und Semperit
ATX TR-Frühmover: Strabag, Wienerberger, voestalpine, Bawag, AT&S, CA Immo, RBI, OMV, Andritz und Lenzing
In den News: Strabag, Semperit, Bawag, Agrana, AT&S (Christine Petzwinkler)
Österreich-Depots: Knapp unter Rekord (Depot Kommentar)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.41%, Rutsch der Stunde: Andritz -1.25%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Andritz(1)
    Star der Stunde: Porr 1.54%, Rutsch der Stunde: Bawag -0.3%
    Star der Stunde: Zumtobel 0.24%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -1.62%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: FACC(1), RBI(1), EVN(1), AT&S(1)
    Smeilinho zu AT&S
    Smeilinho zu Agrana
    Smeilinho zu Bawag
    Smeilinho zu Semperit
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/11: Daniela Herneth

    Daniela Herneth ist Leadership- und Coaching-Spezialistin. Wir sprechen über den Job als MarketerIn von u.a. Red Bull und Sony DADC, über Corporate Filme zum Start von YouTube, über die Arbeit als ...

    Books josefchladek.com

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void



    Autor: Christian Drastil

    18.02.2026, 1251 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 11:15 liegt der ATX mit +1.14 Prozent im Plus bei 5766 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.26% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Uniqa mit +3.11% auf 16.6 Euro, dahinter Verbund mit +1.88% auf 59.7 Euro und Porr mit +1.76% auf 39.075 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25203 (+0.82%, Ultimo 2025: 24490, 2.08% ytd). Topperformer DAX sind Siemens mit +4.03% auf 245.25 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.93% auf 165.775 Euro und Commerzbank mit +2.39% auf 34.115 Euro.

    - PIR-News: News zu wienerberger, Post, Agrana, Research zu Uniqa, FMA straft, Tauros finanziert
    - #gabb Volumensradar: Do&Co
    - Nachlese: Tobias Hermeling Börsepeople, Daria Heisiph
    - Börsegeschichte 18.2.: Michael Buhl
    - Börse Social Depot Trading Kommentar
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.57% vs. last #gabb, +5.89% ytd, +127.40% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

    Tobias Hermeling: https://audio-cd.at/page/podcast/8425
    Rainhard Fuchs: https://audio-cd.at/page/podcast/8418
    Philipp Vorndran: https://audio-cd.at/page/podcast/8409
    Christian Hromatka: https://audio-cd.at/page/podcast/8393
    Matteo Rosoli: https://audio-cd.at/page/podcast/8378


    (18.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1098: ATX nach Rekord etwas leichter, Bawag und Semperit gesucht, die dichteste News-Lage gibt es heute bei Strabag




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, EVN, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Amag, Rosgix, DO&CO, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Frequentis, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund.

    Random Partner

    RBI
    Die Raiffeisen Bank International ist eine der führenden Corporate- und Investment-Banken Österreichs und in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas als Universalbank tätig. Darüber hinaus bietet der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel in den Bereichen Leasing, Asset Management und M&A.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Knapp unter Rekord (Depot Kommentar)

    » Wiener Börse Party #1098: ATX nach Rekord etwas leichter, Bawag und Sem...

    » Börsegeschichte 19.2.: Extremes zu EVN und Marinomed (Börse Geschichte) ...

    » Nachlese: Es ist sich noch ein neuer ATX-Rekord ausgegangen gestern ... ...

    » Wiener Börse zu Mittag nach Rekord schwächer: Bawag und Semperit gesucht

    » In den News: Strabag, Semperit, Bawag, Agrana, AT&S (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » ATX-Trends: wienerberger, Uniqa, Frequentis ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. die WhatsApp-Connection und die FMA, Di...

    » Österreich-Depots: High bei Stockpicking Österreich (Depot Kommentar)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    RLB NÖ-Wien trennt sich von Strabag-Aktien
    BayWa, ProSiebenSat1 am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    Neue Kursziele für Strabag und Semperit
    ATX TR-Frühmover: Strabag, Wienerberger, voestalpine, Bawag, AT&S, CA Immo, RBI, OMV, Andritz und Lenzing
    In den News: Strabag, Semperit, Bawag, Agrana, AT&S (Christine Petzwinkler)
    Österreich-Depots: Knapp unter Rekord (Depot Kommentar)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.41%, Rutsch der Stunde: Andritz -1.25%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Andritz(1)
      Star der Stunde: Porr 1.54%, Rutsch der Stunde: Bawag -0.3%
      Star der Stunde: Zumtobel 0.24%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -1.62%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: FACC(1), RBI(1), EVN(1), AT&S(1)
      Smeilinho zu AT&S
      Smeilinho zu Agrana
      Smeilinho zu Bawag
      Smeilinho zu Semperit
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/11: Daniela Herneth

      Daniela Herneth ist Leadership- und Coaching-Spezialistin. Wir sprechen über den Job als MarketerIn von u.a. Red Bull und Sony DADC, über Corporate Filme zum Start von YouTube, über die Arbeit als ...

      Books josefchladek.com

      Helmar Lerski
      Köpfe des Alltags
      1931
      Hermann Reckendorf

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de