Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Uniqa, Verbund und Porr gesucht
18.02.2026, 1251 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:15 liegt der ATX mit +1.14 Prozent im Plus bei 5766 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.26% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Uniqa mit +3.11% auf 16.6 Euro, dahinter Verbund mit +1.88% auf 59.7 Euro und Porr mit +1.76% auf 39.075 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25203 (+0.82%, Ultimo 2025: 24490, 2.08% ytd). Topperformer DAX sind Siemens mit +4.03% auf 245.25 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.93% auf 165.775 Euro und Commerzbank mit +2.39% auf 34.115 Euro.
- PIR-News: News zu wienerberger, Post, Agrana, Research zu Uniqa, FMA straft, Tauros finanziert
- #gabb Volumensradar: Do&Co
- Nachlese: Tobias Hermeling Börsepeople, Daria Heisiph
- Börsegeschichte 18.2.: Michael Buhl
- Börse Social Depot Trading Kommentar
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.57% vs. last #gabb, +5.89% ytd, +127.40% seit Start 2013
