SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 20.2.: Extremes zu Porr und Amag (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

20.02.2026, 551 Zeichen

Abs. High/Low:
20.02.2017: High - Porr: 41.31 Euro zum Kalender

under MA200:
20.02.2025: Amag: Am längsten unter MA200: 605 Tage (endete am: 20.02.2025)

Bisher gab es an einem 20. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 20.02. beträgt -0,14%. Der beste 20.02. fand im Jahr 2012 mit 1,59% statt, der schlechteste 20.02. im Jahr 2009 mit -3,14%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 20.02. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.02.)


(20.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Fresenius Medical Care, Allianz, HeidelbergCement, Deutsche Post, Scout24, Bayer.

Random Partner

AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber ...

» Österreich-Depots: All-time-High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 20.2.: Extremes zu Porr und Amag (Börse Geschichte) (Bör...

» Nachlese: Ulrike Farnik, David Aichinger, Liverpool, (audio cd.at)

» Upgrade für FACC, Austro-Roadshow in Madrid, AT&S finanziert Forschung (...

» (Christian Drastil)

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. David Aichinger Liverpool, Bawag, Sempe...

» Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik

» ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...

» SportWoche Podcast: Liverpool – Die Geschichte eines Fremden, der sich i...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wie Strabag, SBO, Porr, Uniqa, OMV und Lenzing für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Wie Manz, Wirecard, FACC, ThyssenKrupp, Drillisch und Bayer für Gesprächsstoff sorgten
Societe Generale und Commerzbank vs. Sberbank und Aareal Bank – kommentierter KW 8 Peer Group Watch Banken
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Hochtief und Rheinmetall vs. BayWa und SMA Solar – kommentierter KW 8 Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte
RWE und Verbund vs. Ballard Power Systems und SFC Energy – kommentierter KW 8 Peer Group Watch Energie




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Fresenius Medical Care
    #gabb #2045
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/07: Angela Pengl-Böhm

    Angela Pengl-Böhm ist Trainerin, Coach und Sparring-Partnerin für Führungskräfte. Wir sprechen über einen Start im ORF mit starken Facetten in der Wirtschaftsberichterstattung, über das Magazin "Sc...

    Books josefchladek.com

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    JH Engström
    Dimma Brume Mist
    2025
    Void

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void



    Autor: Börse Geschichte

    20.02.2026, 551 Zeichen

    Abs. High/Low:
    20.02.2017: High - Porr: 41.31 Euro zum Kalender

    under MA200:
    20.02.2025: Amag: Am längsten unter MA200: 605 Tage (endete am: 20.02.2025)

    Bisher gab es an einem 20. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 20.02. beträgt -0,14%. Der beste 20.02. fand im Jahr 2012 mit 1,59% statt, der schlechteste 20.02. im Jahr 2009 mit -3,14%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 20.02. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.02.)


    (20.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Fresenius Medical Care, Allianz, HeidelbergCement, Deutsche Post, Scout24, Bayer.

    Random Partner

    AT&S
    Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber ...

    » Österreich-Depots: All-time-High (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 20.2.: Extremes zu Porr und Amag (Börse Geschichte) (Bör...

    » Nachlese: Ulrike Farnik, David Aichinger, Liverpool, (audio cd.at)

    » Upgrade für FACC, Austro-Roadshow in Madrid, AT&S finanziert Forschung (...

    » (Christian Drastil)

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. David Aichinger Liverpool, Bawag, Sempe...

    » Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik

    » ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...

    » SportWoche Podcast: Liverpool – Die Geschichte eines Fremden, der sich i...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Strabag, SBO, Porr, Uniqa, OMV und Lenzing für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Wie Manz, Wirecard, FACC, ThyssenKrupp, Drillisch und Bayer für Gesprächsstoff sorgten
    Societe Generale und Commerzbank vs. Sberbank und Aareal Bank – kommentierter KW 8 Peer Group Watch Banken
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    Hochtief und Rheinmetall vs. BayWa und SMA Solar – kommentierter KW 8 Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte
    RWE und Verbund vs. Ballard Power Systems und SFC Energy – kommentierter KW 8 Peer Group Watch Energie




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Fresenius Medical Care
      #gabb #2045
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/07: Angela Pengl-Böhm

      Angela Pengl-Böhm ist Trainerin, Coach und Sparring-Partnerin für Führungskräfte. Wir sprechen über einen Start im ORF mit starken Facetten in der Wirtschaftsberichterstattung, über das Magazin "Sc...

      Books josefchladek.com

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      JH Engström
      Dimma Brume Mist
      2025
      Void

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de