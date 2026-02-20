Börsegeschichte 20.2.: Extremes zu Porr und Amag (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
20.02.2026, 551 Zeichen
Abs. High/Low:
20.02.2017: High - Porr: 41.31 Euro zum Kalender
under MA200:
20.02.2025: Amag: Am längsten unter MA200: 605 Tage (endete am: 20.02.2025)
Bisher gab es an einem 20. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 20.02. beträgt -0,14%. Der beste 20.02. fand im Jahr 2012 mit 1,59% statt, der schlechteste 20.02. im Jahr 2009 mit -3,14%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 20.02. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.02.)
Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr
