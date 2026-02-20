SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Upgrade für FACC, Austro-Roadshow in Madrid, AT&S finanziert Forschung (Christine Petzwinkler)

20.02.2026, 1257 Zeichen

Research: Die Analysten von Oddo BHF stufen die FACC-Aktie von "Neutral" auf "Outperform" hoch und heben das Kursziel von 10,0 auf 15,5 Euro an.
FACC ( Akt. Indikation:  11,98 /12,06, 5,25%)

Roadshow: Die Wiener Börse und Krakauer Management veranstalten am 24. Februar 2026 eine Investorenkonferenz unter dem Motto „Austrian Companies meet Investors – Madrid Edition“. Sieben prime market Emittenten (FACC, Frequentis, Post, Palfinger, Polytec, Porr, VIG) treffen auf über zehn spanische institutionelle Investoren.

AT&S finanziert an der TU Graz den Aufbau einer neuen Forschungsgruppe im Bereich Mikroelektronik mit Fokus auf IC‑Substrate und Advanced-Packaging‑Technologien. Der neue Forschungsbereich vereint Expertise aus drei Instituten der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der TU Graz. „Diese Forschungsinitiative ist eine gezielte Investition in unsere technologische Zukunft. Da Halbleiter-Chips allein nicht mehr den rasanten Fortschritt ermöglichen können, muss Mikroelektronik heute als Gesamtsystem gedacht werden.", sagt Peter Griehsnig, Chief Technology Officer (CTO) von AT&S.
AT&S ( Akt. Indikation:  49,45 /49,60, -2,70%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.02.)


(20.02.2026)

AT&S
Akt. Indikation:  50.70 / 51.00
Uhrzeit:  22:58:27
Veränderung zu letztem SK:  -1.26%
Letzter SK:  51.50 ( 1.18%)

FACC
Akt. Indikation:  12.22 / 12.34
Uhrzeit:  23:00:03
Veränderung zu letztem SK:  0.99%
Letzter SK:  12.16 ( 6.48%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund.

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund.

