Upgrade für FACC, Austro-Roadshow in Madrid, AT&S finanziert Forschung (Christine Petzwinkler)
Christine Petzwinkler
Redaktion Börse Social Magazine.
20.02.2026, 1257 Zeichen
Research: Die Analysten von Oddo BHF stufen die FACC-Aktie von "Neutral" auf "Outperform" hoch und heben das Kursziel von 10,0 auf 15,5 Euro an.
FACC ( Akt. Indikation: 11,98 /12,06, 5,25%)
Roadshow: Die Wiener Börse und Krakauer Management veranstalten am 24. Februar 2026 eine Investorenkonferenz unter dem Motto „Austrian Companies meet Investors – Madrid Edition“. Sieben prime market Emittenten (FACC, Frequentis, Post, Palfinger, Polytec, Porr, VIG) treffen auf über zehn spanische institutionelle Investoren.
AT&S finanziert an der TU Graz den Aufbau einer neuen Forschungsgruppe im Bereich Mikroelektronik mit Fokus auf IC‑Substrate und Advanced-Packaging‑Technologien. Der neue Forschungsbereich vereint Expertise aus drei Instituten der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der TU Graz. „Diese Forschungsinitiative ist eine gezielte Investition in unsere technologische Zukunft. Da Halbleiter-Chips allein nicht mehr den rasanten Fortschritt ermöglichen können, muss Mikroelektronik heute als Gesamtsystem gedacht werden.", sagt Peter Griehsnig, Chief Technology Officer (CTO) von AT&S.
AT&S ( Akt. Indikation: 49,45 /49,60, -2,70%)
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.02.)
