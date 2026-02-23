SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 22.2.: Extremes zu Bajaj Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

23.02.2026, 537 Zeichen

Umsatzextrema:
23.02.2017: Bester - Bajaj Mobility AG: 7.092.800 Euro (Doppelzählung); Preis: 49,06 Euro, Stück (Einfachzählung): 72.287

Bisher gab es an einem 23. Februar 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 23.02. beträgt -0,08%. Der beste 23.02. fand im Jahr 1999 mit 2,30% statt, der schlechteste 23.02. im Jahr 2010 mit -2,55%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 23.02. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.02.)


(23.02.2026)

