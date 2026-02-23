Börsegeschichte 22.2.: Extremes zu Bajaj Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
23.02.2026, 537 Zeichen
Umsatzextrema:
23.02.2017: Bester - Bajaj Mobility AG: 7.092.800 Euro (Doppelzählung); Preis: 49,06 Euro, Stück (Einfachzählung): 72.287
Bisher gab es an einem 23. Februar 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 23.02. beträgt -0,08%. Der beste 23.02. fand im Jahr 1999 mit 2,30% statt, der schlechteste 23.02. im Jahr 2010 mit -2,55%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 23.02. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.02.)
Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Fresenius Medical Care, Allianz, HeidelbergCement, Deutsche Post, Scout24, Bayer.
Random Partner
wikifolio
wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 22.2.: Extremes zu Bajaj Mobility (Börse Geschichte) (Bö...
» Nachlese: Christine Catasta, mumak.me, win2day.at (audio cd.at)
» PIR-News: Positives zu ATX & Co, FACC-Bewertung nicht angemessen (Christ...
» Heute Abend: Presenter-Zeitslots für den 2. Österreichischen Aktientag (...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, FACC und Semperit gesucht
» ATX-Trends: Porr, Strabag, FACC
» Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta
» Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber ...
» Österreich-Depots: All-time-High (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 22.2.: Extremes zu Bajaj Mobility...
- Nachlese: Christine Catasta, mumak.me, win2day.at...
- #gabb Volumensradar: Strabag, Agrana (#gabb Radar)
- PIR-News: Positives zu ATX & Co, FACC-Bewertung n...
- Heute Abend: Presenter-Zeitslots für den 2. Öster...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Neue Nr. 1, Sinja Kraus auf Karriere-Hoch und die Herren geraten positionsmässig etwas unter Druck
Presented by mumak.me und win2day. Wir haben eine neue Nr.1 im gemischten Ranking, dazu ein Karrierehoch von Sinja Kraus, nachdem sie das Finale des ITF-W75-Challengers in Prag erreicht hat. Insges...
Books josefchladek.com
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
23.02.2026, 537 Zeichen
Umsatzextrema:
23.02.2017: Bester - Bajaj Mobility AG: 7.092.800 Euro (Doppelzählung); Preis: 49,06 Euro, Stück (Einfachzählung): 72.287
Bisher gab es an einem 23. Februar 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 23.02. beträgt -0,08%. Der beste 23.02. fand im Jahr 1999 mit 2,30% statt, der schlechteste 23.02. im Jahr 2010 mit -2,55%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 23.02. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.02.)
Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Fresenius Medical Care, Allianz, HeidelbergCement, Deutsche Post, Scout24, Bayer.
Random Partner
wikifolio
wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 22.2.: Extremes zu Bajaj Mobility (Börse Geschichte) (Bö...
» Nachlese: Christine Catasta, mumak.me, win2day.at (audio cd.at)
» PIR-News: Positives zu ATX & Co, FACC-Bewertung nicht angemessen (Christ...
» Heute Abend: Presenter-Zeitslots für den 2. Österreichischen Aktientag (...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, FACC und Semperit gesucht
» ATX-Trends: Porr, Strabag, FACC
» Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta
» Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber ...
» Österreich-Depots: All-time-High (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 22.2.: Extremes zu Bajaj Mobility...
- Nachlese: Christine Catasta, mumak.me, win2day.at...
- #gabb Volumensradar: Strabag, Agrana (#gabb Radar)
- PIR-News: Positives zu ATX & Co, FACC-Bewertung n...
- Heute Abend: Presenter-Zeitslots für den 2. Öster...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Neue Nr. 1, Sinja Kraus auf Karriere-Hoch und die Herren geraten positionsmässig etwas unter Druck
Presented by mumak.me und win2day. Wir haben eine neue Nr.1 im gemischten Ranking, dazu ein Karrierehoch von Sinja Kraus, nachdem sie das Finale des ITF-W75-Challengers in Prag erreicht hat. Insges...
Books josefchladek.com
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
JH Engström
Dimma Brume Mist
2025
Void