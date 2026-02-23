SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Heute Abend: Presenter-Zeitslots für den 2. Österreichischen Aktientag (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

23.02.2026, 688 Zeichen

Um 12:03 liegt der ATX mit +0.06 Prozent im Plus bei 5811 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 9.10% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.17% auf 53.65 Euro, dahinter FACC mit +3.70% auf 12.61 Euro und Semperit mit +1.15% auf 13.15 Euro. Die Wener Börse Party erscheint heute erst nach Marktschluss, dafür mit den Zeitslots für den 2. Österreichischen Aktientag am 14. März. Zum Vergleich der DAX: 25145 ( -0.46%, Ultimo 2025: 24490, 3.15% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +1.96% auf 35.165 Euro, dahinter adidas mit +1.24% auf 160.675 Euro und Münchener Rück mit +0.76% auf 546.1 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.02.)


(23.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta




 

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Fresenius Medical Care, Allianz, HeidelbergCement, Deutsche Post, Scout24, Bayer.

    Um 12:03 liegt der ATX mit +0.06 Prozent im Plus bei 5811 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 9.10% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.17% auf 53.65 Euro, dahinter FACC mit +3.70% auf 12.61 Euro und Semperit mit +1.15% auf 13.15 Euro. Die Wener Börse Party erscheint heute erst nach Marktschluss, dafür mit den Zeitslots für den 2. Österreichischen Aktientag am 14. März. Zum Vergleich der DAX: 25145 ( -0.46%, Ultimo 2025: 24490, 3.15% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +1.96% auf 35.165 Euro, dahinter adidas mit +1.24% auf 160.675 Euro und Münchener Rück mit +0.76% auf 546.1 Euro.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.02.)


    (23.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta




     

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Fresenius Medical Care, Allianz, HeidelbergCement, Deutsche Post, Scout24, Bayer.

