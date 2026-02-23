Heute Abend: Presenter-Zeitslots für den 2. Österreichischen Aktientag (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
23.02.2026
Um 12:03 liegt der ATX mit +0.06 Prozent im Plus bei 5811 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 9.10% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.17% auf 53.65 Euro, dahinter FACC mit +3.70% auf 12.61 Euro und Semperit mit +1.15% auf 13.15 Euro. Die Wener Börse Party erscheint heute erst nach Marktschluss, dafür mit den Zeitslots für den 2. Österreichischen Aktientag am 14. März. Zum Vergleich der DAX: 25145 ( -0.46%, Ultimo 2025: 24490, 3.15% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +1.96% auf 35.165 Euro, dahinter adidas mit +1.24% auf 160.675 Euro und Münchener Rück mit +0.76% auf 546.1 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.02.)
Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta
