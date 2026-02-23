SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, FACC und Semperit gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

23.02.2026, 1309 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:06 liegt der ATX mit +0.08 Prozent im Plus bei 5812 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 9.12% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.17% auf 53.65 Euro, dahinter FACC mit +3.70% auf 12.61 Euro und Semperit mit +1.15% auf 13.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25150 ( -0.44%, Ultimo 2025: 24490, 3.15% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +1.96% auf 35.165 Euro, dahinter adidas mit +1.21% auf 160.625 Euro und Deutsche Telekom mit +0.75% auf 32.965 Euro.

- PIR-News: Positives zu ATX & Co, FACC-Bewertung nicht angemessen
- Heute Abend: Presenter-Zeitslots für den 2. Österreichischen Aktientag
- #gabb Volumensradar: Strabag, Agrana
- Nachlese: Christine Catasta, mumak.me, win2day.at
- Börsegeschichte 22.2.: Extremes zu Bajaj Mobility
- Österreich-Depots: Unverändert
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.04% vs. last #gabb, +6.17% ytd, +128.00% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Christine Catasta: https://audio-cd.at/page/podcast/8438
Ulrike Farnik: https://audio-cd.at/page/podcast/8432
Tobias Hermeling: https://audio-cd.at/page/podcast/8425
Rainhard Fuchs: https://audio-cd.at/page/podcast/8418
Philipp Vorndran: https://audio-cd.at/page/podcast/8409


(23.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Fresenius Medical Care, Allianz, HeidelbergCement, Deutsche Post, Scout24, Bayer.

Random Partner

WKO
Die Wirtschaftskammer Österreich ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Sie koordiniert die Tätigkeit der Landeskammern, der gesetzlichen Interessensvertretungen der gewerblichen Wirtschaftstreibenden.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, FACC und Semperit gesucht

» ATX-Trends: Porr, Strabag, FACC

» Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta

» Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber ...

» Österreich-Depots: All-time-High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 20.2.: Extremes zu Porr und Amag (Börse Geschichte) (Bör...

» Nachlese: Ulrike Farnik, David Aichinger, Liverpool, (audio cd.at)

» Upgrade für FACC, Austro-Roadshow in Madrid, AT&S finanziert Forschung (...

» (Christian Drastil)

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. David Aichinger Liverpool, Bawag, Sempe...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Guten Morgen mit Airbus, Enel, Novo Nordisk
Raiffeisen Analysten bleiben zuversichtlich für ATX, DAX & Co
ATX-Trends: Porr, Strabag, FACC
Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta
Research-Fazits zu Commerzbank, voestalpine, ThyssenKrupp ...
ATX TR-Frühmover: AT&S, Porr, Andritz, Erste Group, Lenzing, RBI, Uniqa, voestalpine, DO&CO und Bawag




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Smeilinho zu FACC
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: FACC(1), Mayr-Melnhof(1), Porr(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.67%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.42%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: FACC(2), voestalpine(1), Telekom Austria(1), Mayr-Melnhof(1)
    Star der Stunde: AT&S 3.24%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -2.46%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(5), FACC(3), Porr(2), AT&S(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1), RBI(1)
    BSN Vola-Event AT&S
    Star der Stunde: AT&S 2.04%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.39%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: voestalpine(5), Porr(3), Strabag(2), VIG(2), Telekom Austria(2), FACC(1), Kontron(1), Agrana(1)
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Lilli Tagger steigt weiter auf, die Zahl 5452 und der erste win2day-Moment in diesem Podcast

    Presented by mumak.me und (neu) win2day geht es nach den Australian Open wieder fix wöchentlich weiter. Und es war durchaus eine erfolgreiche Phase. Anastasia Potapova holt den ersten win2day-Momen...

    Books josefchladek.com

    Helmar Lerski
    Köpfe des Alltags
    1931
    Hermann Reckendorf

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published



    Autor: Christian Drastil

    23.02.2026, 1309 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 12:06 liegt der ATX mit +0.08 Prozent im Plus bei 5812 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 9.12% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.17% auf 53.65 Euro, dahinter FACC mit +3.70% auf 12.61 Euro und Semperit mit +1.15% auf 13.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25150 ( -0.44%, Ultimo 2025: 24490, 3.15% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +1.96% auf 35.165 Euro, dahinter adidas mit +1.21% auf 160.625 Euro und Deutsche Telekom mit +0.75% auf 32.965 Euro.

    - PIR-News: Positives zu ATX & Co, FACC-Bewertung nicht angemessen
    - Heute Abend: Presenter-Zeitslots für den 2. Österreichischen Aktientag
    - #gabb Volumensradar: Strabag, Agrana
    - Nachlese: Christine Catasta, mumak.me, win2day.at
    - Börsegeschichte 22.2.: Extremes zu Bajaj Mobility
    - Österreich-Depots: Unverändert
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.04% vs. last #gabb, +6.17% ytd, +128.00% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

    Christine Catasta: https://audio-cd.at/page/podcast/8438
    Ulrike Farnik: https://audio-cd.at/page/podcast/8432
    Tobias Hermeling: https://audio-cd.at/page/podcast/8425
    Rainhard Fuchs: https://audio-cd.at/page/podcast/8418
    Philipp Vorndran: https://audio-cd.at/page/podcast/8409


    (23.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Fresenius Medical Care, Allianz, HeidelbergCement, Deutsche Post, Scout24, Bayer.

    Random Partner

    WKO
    Die Wirtschaftskammer Österreich ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Sie koordiniert die Tätigkeit der Landeskammern, der gesetzlichen Interessensvertretungen der gewerblichen Wirtschaftstreibenden.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, FACC und Semperit gesucht

    » ATX-Trends: Porr, Strabag, FACC

    » Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta

    » Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber ...

    » Österreich-Depots: All-time-High (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 20.2.: Extremes zu Porr und Amag (Börse Geschichte) (Bör...

    » Nachlese: Ulrike Farnik, David Aichinger, Liverpool, (audio cd.at)

    » Upgrade für FACC, Austro-Roadshow in Madrid, AT&S finanziert Forschung (...

    » (Christian Drastil)

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. David Aichinger Liverpool, Bawag, Sempe...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Guten Morgen mit Airbus, Enel, Novo Nordisk
    Raiffeisen Analysten bleiben zuversichtlich für ATX, DAX & Co
    ATX-Trends: Porr, Strabag, FACC
    Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta
    Research-Fazits zu Commerzbank, voestalpine, ThyssenKrupp ...
    ATX TR-Frühmover: AT&S, Porr, Andritz, Erste Group, Lenzing, RBI, Uniqa, voestalpine, DO&CO und Bawag




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Smeilinho zu FACC
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: FACC(1), Mayr-Melnhof(1), Porr(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.67%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.42%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: FACC(2), voestalpine(1), Telekom Austria(1), Mayr-Melnhof(1)
      Star der Stunde: AT&S 3.24%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -2.46%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(5), FACC(3), Porr(2), AT&S(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1), RBI(1)
      BSN Vola-Event AT&S
      Star der Stunde: AT&S 2.04%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.39%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: voestalpine(5), Porr(3), Strabag(2), VIG(2), Telekom Austria(2), FACC(1), Kontron(1), Agrana(1)
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Lilli Tagger steigt weiter auf, die Zahl 5452 und der erste win2day-Moment in diesem Podcast

      Presented by mumak.me und (neu) win2day geht es nach den Australian Open wieder fix wöchentlich weiter. Und es war durchaus eine erfolgreiche Phase. Anastasia Potapova holt den ersten win2day-Momen...

      Books josefchladek.com

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de