» Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, FACC und Semperit gesucht

Um 12:06 liegt der ATX mit +0.08 Prozent im Plus bei 5812 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 9.12% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.17% auf 53.65 Euro, dahinter FACC mit +3.70% auf 12.61 Euro und Semperit mit +1.15% auf 13.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25150 ( -0.44%, Ultimo 2025: 24490, 3.15% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +1.96% auf 35.165 Euro, dahinter adidas mit +1.21% auf 160.625 Euro und Deutsche Telekom mit +0.75% auf 32.965 Euro.

- PIR-News: Positives zu ATX & Co, FACC-Bewertung nicht angemessen

- Heute Abend: Presenter-Zeitslots für den 2. Österreichischen Aktientag

- #gabb Volumensradar: Strabag, Agrana

- Nachlese: Christine Catasta, mumak.me, win2day.at

- Börsegeschichte 22.2.: Extremes zu Bajaj Mobility

- Österreich-Depots: Unverändert

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.04% vs. last #gabb, +6.17% ytd, +128.00% seit Start 2013

(23.02.2026)

Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta

