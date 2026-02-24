Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
24.02.2026, 547 Zeichen
24.02.2022: Flop 2 RBI: -23.1385% - [Flop 1: -24.66% (15.10.2008), Flop 3: -17.81% (08.10.2008)] zum Kalender
24.02.2009: Low - AT&S
Bisher gab es an einem 24. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 24.02. beträgt -0,61%. Der beste 24.02. fand im Jahr 2012 mit 1,63% statt, der schlechteste 24.02. im Jahr 2022 mit -7,22%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 24.02. so: 0,00%.
