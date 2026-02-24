SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

24.02.2026, 547 Zeichen

24.02.2022: Flop 2 RBI: -23.1385% - [Flop 1: -24.66% (15.10.2008), Flop 3: -17.81% (08.10.2008)] zum Kalender

Abs. High/Low:
24.02.2009: Low - AT&S

Bisher gab es an einem 24. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 24.02. beträgt -0,61%. Der beste 24.02. fand im Jahr 2012 mit 1,63% statt, der schlechteste 24.02. im Jahr 2022 mit -7,22%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 24.02. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.02.)


(24.02.2026)

