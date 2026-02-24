SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Javier Milei und die österreichische Schule: Ein libertärer Präsident als Vorbild für Europa? (Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen)

24.02.2026, 1071 Zeichen

In der aktuellen Episode von „Börsepeople im Podcast" spricht Host Christian Drastil mit Philipp Bagus, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Rey Juan Carlos in Madrid und Autor des Buches „Die Ära Milei". Das Gespräch liefert tiefe Einblicke in die wirtschaftspolitische Revolution Argentiniens und deren mögliche Bedeutung für europäische Kapitalmärkte. Argentinien steht seit der Wahl von Javier Milei zum Präsidenten im Fokus internationaler Investoren. Was zunächst wie ein politisches Experiment wirkte, entwickelt sich zu einem bemerkenswerten wirtschaftlichen Turnaround. Der deutsche Ökonom Philipp Bagus kennt Milei persönlich und ordnet dessen Politik aus der Perspektive der österreichischen Schule der Nationalökonomie ein. Der Weg eines deutschen Ökonomen nach Madrid Philipp Bagus' akademischer Werdegang ist ungewöhnlich. Bereits in den 1990er Jahren entwickelte er Interesse...

Weiterlesen: https://www.boerse-express.com/news/articles/javier-milei-und-die-oesterreichische-schule-ein-libertaerer-praesident-als-vorbild-fuer-europa-867935


(24.02.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at

Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Agrana, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Amag, Rosgix, CA Immo, Wienerberger, Lenzing, Mayr-Melnhof, AT&S, Rath AG, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Josef Manner & Comp. AG, Frequentis, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Fresenius Medical Care, IBM.

