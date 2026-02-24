Javier Milei und die österreichische Schule: Ein libertärer Präsident als Vorbild für Europa? (Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen)
In der aktuellen Episode von „Börsepeople im Podcast" spricht Host Christian Drastil mit Philipp Bagus, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Rey Juan Carlos in Madrid und Autor des Buches „Die Ära Milei". Das Gespräch liefert tiefe Einblicke in die wirtschaftspolitische Revolution Argentiniens und deren mögliche Bedeutung für europäische Kapitalmärkte. Argentinien steht seit der Wahl von Javier Milei zum Präsidenten im Fokus internationaler Investoren. Was zunächst wie ein politisches Experiment wirkte, entwickelt sich zu einem bemerkenswerten wirtschaftlichen Turnaround. Der deutsche Ökonom Philipp Bagus kennt Milei persönlich und ordnet dessen Politik aus der Perspektive der österreichischen Schule der Nationalökonomie ein. Der Weg eines deutschen Ökonomen nach Madrid Philipp Bagus' akademischer Werdegang ist ungewöhnlich. Bereits in den 1990er Jahren entwickelte er Interesse...
Books josefchladek.com
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Books josefchladek.com
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co