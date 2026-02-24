Nachlese: Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
24.02.2026, 805 Zeichen
- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8441
- Wiener Börse startet leicht fester, aber knapp unter Rekorden in die Woche
- vor Veränderungen im ATX Five
- Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert http://www.boersentag.at
- Raiffeisen Research sieht weiteres ATX-Potenzial
- markantes Upgrade für FACC
- Carolina Burger läutet die Opening Bell für Montag. Mit der Kommunikationsmanagerin bei der Austrian Power Grid AG endet die Comeback-Season 1, danke an die Partner A1, WeMove Runningstore und Zeppelin Hotel Tech. Morgen geht es in neuem Look weiter.
- Vintage zu Bajaj Mobility
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.02.)
Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, UBM, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Palfinger, Amag, Rosgix, Bajaj Mobility AG, AT&S, Wienerberger, Lenzing, Telekom Austria, Addiko Bank, Bawag, Erste Group, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, EuroTeleSites AG, Frequentis, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund.
Random Partner
IR-WORLD.com
Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S (Börse Geschichte) (Börs...
» Nachlese: Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert (aud...
» Verbund-Aktie zurück über 60 Euro – doch der ATX-Five-Platz wackelt (Pod...
» PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu, Personalie bei Uniqa ...
» Song mit Porr-CFO Klemens Eiter heute released (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: Addiko Bank, EVN und Verbund gesucht
» ATX-Trends: FACC, Agrana, Bajaj Mobility ...
» Vom Börsencrash 1987 zur ökosozialen Marktwirtschaft: Ein Banker plädier...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX büßt am Dienstag 1,87 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Gurktaler steigt m...
- Wie Heid AG, Gurktaler AG Stamm, Addiko Bank, Sta...
- Wie Wienerberger, Erste Group, Bawag, AT&S, EVN u...
- Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S (...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1083: ATX nach Rekorden mit Korrektur, RBI steigt weiter, Asta Energy kommt am oberen Ende und zudem nach Wien
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
24.02.2026, 805 Zeichen
- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8441
- Wiener Börse startet leicht fester, aber knapp unter Rekorden in die Woche
- vor Veränderungen im ATX Five
- Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert http://www.boersentag.at
- Raiffeisen Research sieht weiteres ATX-Potenzial
- markantes Upgrade für FACC
- Carolina Burger läutet die Opening Bell für Montag. Mit der Kommunikationsmanagerin bei der Austrian Power Grid AG endet die Comeback-Season 1, danke an die Partner A1, WeMove Runningstore und Zeppelin Hotel Tech. Morgen geht es in neuem Look weiter.
- Vintage zu Bajaj Mobility
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.02.)
Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, UBM, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Palfinger, Amag, Rosgix, Bajaj Mobility AG, AT&S, Wienerberger, Lenzing, Telekom Austria, Addiko Bank, Bawag, Erste Group, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, EuroTeleSites AG, Frequentis, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund.
Random Partner
IR-WORLD.com
Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S (Börse Geschichte) (Börs...
» Nachlese: Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert (aud...
» Verbund-Aktie zurück über 60 Euro – doch der ATX-Five-Platz wackelt (Pod...
» PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu, Personalie bei Uniqa ...
» Song mit Porr-CFO Klemens Eiter heute released (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: Addiko Bank, EVN und Verbund gesucht
» ATX-Trends: FACC, Agrana, Bajaj Mobility ...
» Vom Börsencrash 1987 zur ökosozialen Marktwirtschaft: Ein Banker plädier...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX büßt am Dienstag 1,87 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Gurktaler steigt m...
- Wie Heid AG, Gurktaler AG Stamm, Addiko Bank, Sta...
- Wie Wienerberger, Erste Group, Bawag, AT&S, EVN u...
- Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S (...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1083: ATX nach Rekorden mit Korrektur, RBI steigt weiter, Asta Energy kommt am oberen Ende und zudem nach Wien
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co