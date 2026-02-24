Nachlese: Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert (audio cd.at)

24.02.2026, 805 Zeichen

- Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8441

- Wiener Börse startet leicht fester, aber knapp unter Rekorden in die Woche

- vor Veränderungen im ATX Five

- Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert http://www.boersentag.at

- Raiffeisen Research sieht weiteres ATX-Potenzial

- markantes Upgrade für FACC

- Carolina Burger läutet die Opening Bell für Montag. Mit der Kommunikationsmanagerin bei der Austrian Power Grid AG endet die Comeback-Season 1, danke an die Partner A1, WeMove Runningstore und Zeppelin Hotel Tech. Morgen geht es in neuem Look weiter.

- Vintage zu Bajaj Mobility

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.02.)

(24.02.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:FACC, UBM, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Palfinger, Amag, Rosgix, Bajaj Mobility AG, AT&S, Wienerberger, Lenzing, Telekom Austria, Addiko Bank, Bawag, Erste Group, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, EuroTeleSites AG, Frequentis, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund.

Random Partner IR-WORLD.com

Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation. >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S (Börse Geschichte) (Börs...

» Nachlese: Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert (aud...

» Verbund-Aktie zurück über 60 Euro – doch der ATX-Five-Platz wackelt (Pod...

» PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu, Personalie bei Uniqa ...

» Song mit Porr-CFO Klemens Eiter heute released (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Addiko Bank, EVN und Verbund gesucht

» ATX-Trends: FACC, Agrana, Bajaj Mobility ...

» Vom Börsencrash 1987 zur ökosozialen Marktwirtschaft: Ein Banker plädier...