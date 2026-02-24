SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu, Personalie bei Uniqa (Christine Petzwinkler)

24.02.2026, 2678 Zeichen

wienerberger hat heute die bereits in der Vorwoche präsentierten Zahlen bestätigt und einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Zudem hat der Konzern eine Akquisition im Bereich Keramik-Fliesen bekanntgegeben. Erworben wird die Italcer Gruppe mit Produktionsstandorten in Italien und Spanien und einem Umsatz von 350 Mio. Euro in 2025. Die Finanzierung der Akquisition erfolgt aus vorhandenen liquiden Mitteln sowie über Bankdarlehen.
Zum Ausblick: Für 2026 erwartet wienerberger keine strukturelle Erholung im Wohnungsneubau und auch keine breite Marktbelebung. Es wird damit gerechnet, dass die Entwicklung im 1. Halbjahr aufgrund des kalten Winters unter der im 2. Halbjahr liegen wird. Im Conference Call betonte der Vorstand, dass die Energieinflation in 2026 30 Mio. Euro betragen werde. Vor diesem Hintergrund wird ein operatives EBITDA von rund 760 Mio. Euro erwartet (2025: 754 Mio. Euro). Laut den Analysten von Raiffeisen Research liegt der Ausblick unter den Erwartungen. Der Konsens für das operative EBITDA für das laufende Geschäftsjahr liegt bei 820 Mio. Euro. Kostenanpassungen und Effizienzsteigerungen stehen bei wienerberger nach wie vor im Mittelpunkt, ebenso das im Vorjahr gestartete Fit for Growth-Programm. Strategisch wird sich wienerberger im Jahr 2026 auf eine überdurchschnittliche Marktperformance, die Generierung von Free Cashflow sowie den Ausbau der Ertragsbasis fokussieren.
Mit dem Italcer-Kauf habe man eine attraktive Ergänzung zum Portfolio im Renovierungsmarkt, und sei ideal für den weiteren Wachstumskurs aufgestellt. Laut CEO Heimo Scheuch werde die Integration rasch erfolgen und es können in einem ersten Schritt Synergien im Wert von ca. 10 Mio. Euro gehoben werden. Inklusive Italcer werde das operative EBITDA 2026 bei ca. 810 Mio. Euro liegen.
Wienerberger ( Akt. Indikation:  28,12 /28,22, -7,76%)

Rita Wittmann, Leiterin Group Legal & Compliance, hat zusätzlich die Funktion der Generalsekretärin der Uniqa Gruppe übernommen und folgt damit auf Harald Weiser, der in den Ruhestand tritt. Das Generalsekretariat verantwortet die organisatorische und inhaltliche Unterstützung des Vorstands und des Aufsichtsrats, stellt effiziente und rechtskonforme Entscheidungsprozesse sicher und fungiert als verbindende Schnittstelle zwischen den Konzern-Gremien, Fachbereichen und dem Generalsekretariat International. Rita Wittmann ist seit 2016 im Unternehmen tätig, sie verfügt über ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften sowie der Internationalen Betriebswirtschaftslehre.
Uniqa ( Akt. Indikation:  16,62 /16,66, -0,83%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.02.)


(24.02.2026)

Uniqa
Akt. Indikation:  16.64 / 16.66
Uhrzeit:  14:30:57
Veränderung zu letztem SK:  -0.77%
Letzter SK:  16.78 ( 0.24%)

Wienerberger
Akt. Indikation:  28.12 / 28.18
Uhrzeit:  14:31:16
Veränderung zu letztem SK:  -7.83%
Letzter SK:  30.54 ( -0.13%)



 

Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Agrana, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Amag, Rosgix, CA Immo, Wienerberger, Lenzing, Mayr-Melnhof, AT&S, Rath AG, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Josef Manner & Comp. AG, Frequentis, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Fresenius Medical Care, IBM.

    Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Agrana, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Amag, Rosgix, CA Immo, Wienerberger, Lenzing, Mayr-Melnhof, AT&S, Rath AG, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Josef Manner & Comp. AG, Frequentis, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Fresenius Medical Care, IBM.

