PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu, Personalie bei Uniqa (Christine Petzwinkler)

24.02.2026, 2678 Zeichen

wienerberger hat heute die bereits in der Vorwoche präsentierten Zahlen bestätigt und einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Zudem hat der Konzern eine Akquisition im Bereich Keramik-Fliesen bekanntgegeben. Erworben wird die Italcer Gruppe mit Produktionsstandorten in Italien und Spanien und einem Umsatz von 350 Mio. Euro in 2025. Die Finanzierung der Akquisition erfolgt aus vorhandenen liquiden Mitteln sowie über Bankdarlehen.

Zum Ausblick: Für 2026 erwartet wienerberger keine strukturelle Erholung im Wohnungsneubau und auch keine breite Marktbelebung. Es wird damit gerechnet, dass die Entwicklung im 1. Halbjahr aufgrund des kalten Winters unter der im 2. Halbjahr liegen wird. Im Conference Call betonte der Vorstand, dass die Energieinflation in 2026 30 Mio. Euro betragen werde. Vor diesem Hintergrund wird ein operatives EBITDA von rund 760 Mio. Euro erwartet (2025: 754 Mio. Euro). Laut den Analysten von Raiffeisen Research liegt der Ausblick unter den Erwartungen. Der Konsens für das operative EBITDA für das laufende Geschäftsjahr liegt bei 820 Mio. Euro. Kostenanpassungen und Effizienzsteigerungen stehen bei wienerberger nach wie vor im Mittelpunkt, ebenso das im Vorjahr gestartete Fit for Growth-Programm. Strategisch wird sich wienerberger im Jahr 2026 auf eine überdurchschnittliche Marktperformance, die Generierung von Free Cashflow sowie den Ausbau der Ertragsbasis fokussieren.

Mit dem Italcer-Kauf habe man eine attraktive Ergänzung zum Portfolio im Renovierungsmarkt, und sei ideal für den weiteren Wachstumskurs aufgestellt. Laut CEO Heimo Scheuch werde die Integration rasch erfolgen und es können in einem ersten Schritt Synergien im Wert von ca. 10 Mio. Euro gehoben werden. Inklusive Italcer werde das operative EBITDA 2026 bei ca. 810 Mio. Euro liegen.

Wienerberger ( Akt. Indikation: 28,12 /28,22, -7,76%)

Rita Wittmann, Leiterin Group Legal & Compliance, hat zusätzlich die Funktion der Generalsekretärin der Uniqa Gruppe übernommen und folgt damit auf Harald Weiser, der in den Ruhestand tritt. Das Generalsekretariat verantwortet die organisatorische und inhaltliche Unterstützung des Vorstands und des Aufsichtsrats, stellt effiziente und rechtskonforme Entscheidungsprozesse sicher und fungiert als verbindende Schnittstelle zwischen den Konzern-Gremien, Fachbereichen und dem Generalsekretariat International. Rita Wittmann ist seit 2016 im Unternehmen tätig, sie verfügt über ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften sowie der Internationalen Betriebswirtschaftslehre.

Uniqa ( Akt. Indikation: 16,62 /16,66, -0,83%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.02.)

(24.02.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter

Akt. Indikation: 16.64 / 16.66

Uhrzeit: 14:30:57

Veränderung zu letztem SK: -0.77%

Letzter SK: 16.78 ( 0.24%)

Akt. Indikation: 28.12 / 28.18

Uhrzeit: 14:31:16

Veränderung zu letztem SK: -7.83%

Letzter SK: 30.54 ( -0.13%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Agrana, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Amag, Rosgix, CA Immo, Wienerberger, Lenzing, Mayr-Melnhof, AT&S, Rath AG, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Josef Manner & Comp. AG, Frequentis, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Fresenius Medical Care, IBM.

Random Partner Agrana

Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie. >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu, Personalie bei Uniqa ...

» Song mit Porr-CFO Klemens Eiter heute released (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Addiko Bank, EVN und Verbund gesucht

» ATX-Trends: FACC, Agrana, Bajaj Mobility ...

» Vom Börsencrash 1987 zur ökosozialen Marktwirtschaft: Ein Banker plädier...

» Von der Radiomoderation zur Krisenkommunikation: Christian Hromatkas Weg...

» Javier Milei und die österreichische Schule: Ein libertärer Präsident al...

» Wiener Börse Party #1100: ATX etwas stärker, AT&S vorne, vor Changes im ...

» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)