Vom Börsencrash 1987 zur ökosozialen Marktwirtschaft: Ein Banker plädiert für Österreichs Kapitalmarkt (Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
24.02.2026, 1034 Zeichen
In der aktuellen Episode von Börsepeople im Podcast S22/20 empfängt Host Christian Drastil den Wirtschafts- und Politikexperten Johannes Linhart vom Senat der Wirtschaft. Das Gespräch offenbart einen bemerkenswerten Werdegang zwischen Londoner Trading Floors, New Yorker Börsengängen und österreichischer Wirtschaftspolitik. Der Black Monday als Karrierestart Johannes Linharts Einstieg in die Finanzwelt hätte dramatischer kaum sein können. Am 19. Oktober 1987, dem berüchtigten Black Monday, erhielt er seine Jobzusage bei Philips & Drew, einem Broker, der gerade von der UBS übernommen wurde. Sein zukünftiger Chef George Gray begrüßte ihn mit den Worten: „Don't worry sunshine, we don't know what's going on, but you've got the job." Als ausgebildeter Jurist kam Linhart nach eigener Aussage völlig unbedarft in die Börsenwelt. Die grundlegendsten Konzepte...
Weiterlesen: https://www.boerse-express.com/news/articles/vom-boersencrash-1987-zur-oekosozialen-marktwirtschaft-ein-banker-plaediert-fuer-oesterreichs-kapitalmarkt-868489
Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at
Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Agrana, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Amag, Rosgix, CA Immo, Wienerberger, Lenzing, Mayr-Melnhof, AT&S, Rath AG, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Josef Manner & Comp. AG, Frequentis, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Fresenius Medical Care, IBM.
Random Partner
Erste Asset Management
Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S (Börse Geschichte) (Börs...
» Nachlese: Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert (aud...
» Verbund-Aktie zurück über 60 Euro – doch der ATX-Five-Platz wackelt (Pod...
» PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu, Personalie bei Uniqa ...
» Song mit Porr-CFO Klemens Eiter heute released (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: Addiko Bank, EVN und Verbund gesucht
» ATX-Trends: FACC, Agrana, Bajaj Mobility ...
» Vom Börsencrash 1987 zur ökosozialen Marktwirtschaft: Ein Banker plädier...
» Von der Radiomoderation zur Krisenkommunikation: Christian Hromatkas Weg...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S (...
- Nachlese: Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2....
- Verbund-Aktie zurück über 60 Euro – doch der ATX-...
- Unser Volumensrobot sagt: FACC, Agrana (#gabb Radar)
- PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu...
- Song mit Porr-CFO Klemens Eiter heute released (C...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/09: Helmut Anninger
Helmut Anninger ist Managing Partner bei Oaklins Austria, unserem Partner bei den Number One Awards. Helmut kommt aus einer Unternehmerfamilie und startete bei der KPMG Alpentreuhand, nach einer Ze...
Books josefchladek.com
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
24.02.2026, 1034 Zeichen
In der aktuellen Episode von Börsepeople im Podcast S22/20 empfängt Host Christian Drastil den Wirtschafts- und Politikexperten Johannes Linhart vom Senat der Wirtschaft. Das Gespräch offenbart einen bemerkenswerten Werdegang zwischen Londoner Trading Floors, New Yorker Börsengängen und österreichischer Wirtschaftspolitik. Der Black Monday als Karrierestart Johannes Linharts Einstieg in die Finanzwelt hätte dramatischer kaum sein können. Am 19. Oktober 1987, dem berüchtigten Black Monday, erhielt er seine Jobzusage bei Philips & Drew, einem Broker, der gerade von der UBS übernommen wurde. Sein zukünftiger Chef George Gray begrüßte ihn mit den Worten: „Don't worry sunshine, we don't know what's going on, but you've got the job." Als ausgebildeter Jurist kam Linhart nach eigener Aussage völlig unbedarft in die Börsenwelt. Die grundlegendsten Konzepte...
Weiterlesen: https://www.boerse-express.com/news/articles/vom-boersencrash-1987-zur-oekosozialen-marktwirtschaft-ein-banker-plaediert-fuer-oesterreichs-kapitalmarkt-868489
Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at
Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Agrana, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Amag, Rosgix, CA Immo, Wienerberger, Lenzing, Mayr-Melnhof, AT&S, Rath AG, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Josef Manner & Comp. AG, Frequentis, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Fresenius Medical Care, IBM.
Random Partner
Erste Asset Management
Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S (Börse Geschichte) (Börs...
» Nachlese: Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert (aud...
» Verbund-Aktie zurück über 60 Euro – doch der ATX-Five-Platz wackelt (Pod...
» PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu, Personalie bei Uniqa ...
» Song mit Porr-CFO Klemens Eiter heute released (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: Addiko Bank, EVN und Verbund gesucht
» ATX-Trends: FACC, Agrana, Bajaj Mobility ...
» Vom Börsencrash 1987 zur ökosozialen Marktwirtschaft: Ein Banker plädier...
» Von der Radiomoderation zur Krisenkommunikation: Christian Hromatkas Weg...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S (...
- Nachlese: Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2....
- Verbund-Aktie zurück über 60 Euro – doch der ATX-...
- Unser Volumensrobot sagt: FACC, Agrana (#gabb Radar)
- PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu...
- Song mit Porr-CFO Klemens Eiter heute released (C...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/09: Helmut Anninger
Helmut Anninger ist Managing Partner bei Oaklins Austria, unserem Partner bei den Number One Awards. Helmut kommt aus einer Unternehmerfamilie und startete bei der KPMG Alpentreuhand, nach einer Ze...
Books josefchladek.com
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Helmar Lerski
Köpfe des Alltags
1931
Hermann Reckendorf
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha