Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Vom Börsencrash 1987 zur ökosozialen Marktwirtschaft: Ein Banker plädiert für Österreichs Kapitalmarkt (Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen)

24.02.2026, 1034 Zeichen

In der aktuellen Episode von Börsepeople im Podcast S22/20 empfängt Host Christian Drastil den Wirtschafts- und Politikexperten Johannes Linhart vom Senat der Wirtschaft. Das Gespräch offenbart einen bemerkenswerten Werdegang zwischen Londoner Trading Floors, New Yorker Börsengängen und österreichischer Wirtschaftspolitik. Der Black Monday als Karrierestart Johannes Linharts Einstieg in die Finanzwelt hätte dramatischer kaum sein können. Am 19. Oktober 1987, dem berüchtigten Black Monday, erhielt er seine Jobzusage bei Philips & Drew, einem Broker, der gerade von der UBS übernommen wurde. Sein zukünftiger Chef George Gray begrüßte ihn mit den Worten: „Don't worry sunshine, we don't know what's going on, but you've got the job." Als ausgebildeter Jurist kam Linhart nach eigener Aussage völlig unbedarft in die Börsenwelt. Die grundlegendsten Konzepte...

Weiterlesen: https://www.boerse-express.com/news/articles/vom-boersencrash-1987-zur-oekosozialen-marktwirtschaft-ein-banker-plaediert-fuer-oesterreichs-kapitalmarkt-868489


(24.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at

Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Agrana, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Amag, Rosgix, CA Immo, Wienerberger, Lenzing, Mayr-Melnhof, AT&S, Rath AG, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Josef Manner & Comp. AG, Frequentis, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Fresenius Medical Care, IBM.

Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Zumtobel 1.54%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -0.51%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Rosenbauer(1), AT&S(1)
    BSN MA-Event MTU Aero Engines
    Star der Stunde: AT&S 1.47%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -1.28%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Andritz(1), Bawag(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Addiko Bank 1.51%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -0.53%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: FACC(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.5%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.51%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Wienerberger(3), Strabag(2), Kontron(1)
    Books josefchladek.com

    Tenmei Kanoh
    New York 1969
    2014
    Ishi Inc.

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers



      Star der Stunde: Zumtobel 1.54%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -0.51%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Rosenbauer(1), AT&S(1)
      BSN MA-Event MTU Aero Engines
      Star der Stunde: AT&S 1.47%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -1.28%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Andritz(1), Bawag(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Addiko Bank 1.51%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -0.53%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: FACC(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.5%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.51%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Wienerberger(3), Strabag(2), Kontron(1)
