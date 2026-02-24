SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Von der Radiomoderation zur Krisenkommunikation: Christian Hromatkas Weg zum Kommunikationsprofi (Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen)

24.02.2026, 1016 Zeichen

In der aktuellen Episode von „Börsepeople im Podcast S23/13" zeichnet Host Christian Drastil von audio-cd.at den bemerkenswerten Karriereweg von Christian Hromatka nach – vom Radiomoderator bei Energy über 17 Jahre als Kommunikationschef der Erste Group bis hin zur Selbstständigkeit als Berater für Krisenkommunikation und Reputationsmanagement. Die Radiozeit als Fundament für alle Kommunikation Der Einstieg in die Medienbranche erfolgte während des Kommunikationsstudiums mit einem Praktikum bei Live Radio in Linz. Diese Jahre beim Radio, zunächst in Oberösterreich und später bei Radio Energy in Wien, bezeichnet Hromatka als „ganz großartige und wichtige Lehrjahre". Die zentrale Erkenntnis aus dieser Zeit: „Wenn du einmal beim Radio warst, weißt du, du hast eine ganz begrenzte Zeit, um eine Geschichte zu erzählen." Die klassische Struktur mit...

Weiterlesen: https://www.boerse-express.com/news/articles/von-der-radiomoderation-zur-krisenkommunikation-christian-hromatkas-weg-zum-kommunikationsprofi-867671


(24.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Agrana, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Amag, Rosgix, CA Immo, Wienerberger, Lenzing, Mayr-Melnhof, AT&S, Rath AG, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Josef Manner & Comp. AG, Frequentis, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Fresenius Medical Care, IBM.

Random Partner

FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S (Börse Geschichte) (Börs...

» Nachlese: Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert (aud...

» Verbund-Aktie zurück über 60 Euro – doch der ATX-Five-Platz wackelt (Pod...

» PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu, Personalie bei Uniqa ...

» Song mit Porr-CFO Klemens Eiter heute released (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Addiko Bank, EVN und Verbund gesucht

» ATX-Trends: FACC, Agrana, Bajaj Mobility ...

» Vom Börsencrash 1987 zur ökosozialen Marktwirtschaft: Ein Banker plädier...

» Von der Radiomoderation zur Krisenkommunikation: Christian Hromatkas Weg...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
ATX-Trends: FACC, Agrana, Bajaj Mobility ...
Keine Marktbelebung - wienerberger stellt flache Ergebnis-Entwicklung in Aussicht
Wie Ahlers, Wirecard, FACC, Pinterest, AT&S und Evotec für Gesprächsstoff sorgten
Uniqa besetzt Generalsekretariat neu
Aixtron, Suess Microtec am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
wienerberger kauft Keramik-Hersteller Italcer




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Zumtobel 1.54%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -0.51%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Rosenbauer(1), AT&S(1)
    BSN MA-Event MTU Aero Engines
    Star der Stunde: AT&S 1.47%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -1.28%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Andritz(1), Bawag(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Addiko Bank 1.51%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -0.53%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: FACC(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.5%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.51%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Wienerberger(3), Strabag(2), Kontron(1)
    Featured Partner Video

    177. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published

    Helmar Lerski
    Köpfe des Alltags
    1931
    Hermann Reckendorf

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    24.02.2026, 1016 Zeichen

    In der aktuellen Episode von „Börsepeople im Podcast S23/13" zeichnet Host Christian Drastil von audio-cd.at den bemerkenswerten Karriereweg von Christian Hromatka nach – vom Radiomoderator bei Energy über 17 Jahre als Kommunikationschef der Erste Group bis hin zur Selbstständigkeit als Berater für Krisenkommunikation und Reputationsmanagement. Die Radiozeit als Fundament für alle Kommunikation Der Einstieg in die Medienbranche erfolgte während des Kommunikationsstudiums mit einem Praktikum bei Live Radio in Linz. Diese Jahre beim Radio, zunächst in Oberösterreich und später bei Radio Energy in Wien, bezeichnet Hromatka als „ganz großartige und wichtige Lehrjahre". Die zentrale Erkenntnis aus dieser Zeit: „Wenn du einmal beim Radio warst, weißt du, du hast eine ganz begrenzte Zeit, um eine Geschichte zu erzählen." Die klassische Struktur mit...

    Weiterlesen: https://www.boerse-express.com/news/articles/von-der-radiomoderation-zur-krisenkommunikation-christian-hromatkas-weg-zum-kommunikationsprofi-867671


    (24.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:FACC, Kapsch TrafficCom, Agrana, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Amag, Rosgix, CA Immo, Wienerberger, Lenzing, Mayr-Melnhof, AT&S, Rath AG, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Josef Manner & Comp. AG, Frequentis, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Fresenius Medical Care, IBM.

    Random Partner

    FACC
    Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S (Börse Geschichte) (Börs...

    » Nachlese: Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert (aud...

    » Verbund-Aktie zurück über 60 Euro – doch der ATX-Five-Platz wackelt (Pod...

    » PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu, Personalie bei Uniqa ...

    » Song mit Porr-CFO Klemens Eiter heute released (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60...

    » Wiener Börse zu Mittag stärker: Addiko Bank, EVN und Verbund gesucht

    » ATX-Trends: FACC, Agrana, Bajaj Mobility ...

    » Vom Börsencrash 1987 zur ökosozialen Marktwirtschaft: Ein Banker plädier...

    » Von der Radiomoderation zur Krisenkommunikation: Christian Hromatkas Weg...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    ATX-Trends: FACC, Agrana, Bajaj Mobility ...
    Keine Marktbelebung - wienerberger stellt flache Ergebnis-Entwicklung in Aussicht
    Wie Ahlers, Wirecard, FACC, Pinterest, AT&S und Evotec für Gesprächsstoff sorgten
    Uniqa besetzt Generalsekretariat neu
    Aixtron, Suess Microtec am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    wienerberger kauft Keramik-Hersteller Italcer




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Zumtobel 1.54%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -0.51%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Rosenbauer(1), AT&S(1)
      BSN MA-Event MTU Aero Engines
      Star der Stunde: AT&S 1.47%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -1.28%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Andritz(1), Bawag(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Addiko Bank 1.51%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -0.53%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: FACC(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.5%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.51%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Wienerberger(3), Strabag(2), Kontron(1)
      Featured Partner Video

      177. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de