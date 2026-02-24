Von der Radiomoderation zur Krisenkommunikation: Christian Hromatkas Weg zum Kommunikationsprofi (Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen)
In der aktuellen Episode von „Börsepeople im Podcast S23/13" zeichnet Host Christian Drastil von audio-cd.at den bemerkenswerten Karriereweg von Christian Hromatka nach – vom Radiomoderator bei Energy über 17 Jahre als Kommunikationschef der Erste Group bis hin zur Selbstständigkeit als Berater für Krisenkommunikation und Reputationsmanagement. Die Radiozeit als Fundament für alle Kommunikation Der Einstieg in die Medienbranche erfolgte während des Kommunikationsstudiums mit einem Praktikum bei Live Radio in Linz. Diese Jahre beim Radio, zunächst in Oberösterreich und später bei Radio Energy in Wien, bezeichnet Hromatka als „ganz großartige und wichtige Lehrjahre". Die zentrale Erkenntnis aus dieser Zeit: „Wenn du einmal beim Radio warst, weißt du, du hast eine ganz begrenzte Zeit, um eine Geschichte zu erzählen." Die klassische Struktur mit...
