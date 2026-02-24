Wiener Börse zu Mittag stärker: Addiko Bank, EVN und Verbund gesucht
24.02.2026, 1304 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:57 liegt der ATX mit -1.32 Prozent im Minus bei 5741 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.78% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Addiko Bank mit +1.70% auf 26.95 Euro, dahinter EVN mit +1.55% auf 29.55 Euro und Verbund mit +1.26% auf 60.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24993 (+0.00%, Ultimo 2025: 24490, 2.05% ytd). Topperformer DAX sind Vonovia SE mit +2.89% auf 28.345 Euro, dahinter E.ON mit +2.87% auf 19.005 Euro und Symrise mit +2.48% auf 77.68 Euro.
- PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu, Personalie bei Uniqa
- Song mit Porr-CFO Klemens Eiter heute released
- Unser Volumensrobot sagt: FACC, Agrana
- Nachlese: Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert
- Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S
- Österreich-Depots: Etwas fester
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.09% vs. last #gabb, +6.26% ytd, +128.20% seit Start 2013
Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter
Aktien auf dem Radar:FACC, UBM, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Palfinger, Amag, Rosgix, Bajaj Mobility AG, AT&S, Wienerberger, Lenzing, Telekom Austria, Addiko Bank, Bawag, Erste Group, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, EuroTeleSites AG, Frequentis, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund.
Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter
Aktien auf dem Radar:FACC, UBM, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Palfinger, Amag, Rosgix, Bajaj Mobility AG, AT&S, Wienerberger, Lenzing, Telekom Austria, Addiko Bank, Bawag, Erste Group, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, EuroTeleSites AG, Frequentis, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund.
