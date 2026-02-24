SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag stärker: Addiko Bank, EVN und Verbund gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

24.02.2026, 1304 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:57 liegt der ATX mit -1.32 Prozent im Minus bei 5741 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.78% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Addiko Bank mit +1.70% auf 26.95 Euro, dahinter EVN mit +1.55% auf 29.55 Euro und Verbund mit +1.26% auf 60.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24993 (+0.00%, Ultimo 2025: 24490, 2.05% ytd). Topperformer DAX sind Vonovia SE mit +2.89% auf 28.345 Euro, dahinter E.ON mit +2.87% auf 19.005 Euro und Symrise mit +2.48% auf 77.68 Euro.

- PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu, Personalie bei Uniqa
- Song mit Porr-CFO Klemens Eiter heute released
- Unser Volumensrobot sagt: FACC, Agrana
- Nachlese: Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert
- Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S
- Österreich-Depots: Etwas fester
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.09% vs. last #gabb, +6.26% ytd, +128.20% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Christine Catasta: https://audio-cd.at/page/podcast/8438
Ulrike Farnik: https://audio-cd.at/page/podcast/8432
Tobias Hermeling: https://audio-cd.at/page/podcast/8425
Rainhard Fuchs: https://audio-cd.at/page/podcast/8418
Philipp Vorndran: https://audio-cd.at/page/podcast/8409


(24.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, UBM, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Palfinger, Amag, Rosgix, Bajaj Mobility AG, AT&S, Wienerberger, Lenzing, Telekom Austria, Addiko Bank, Bawag, Erste Group, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, EuroTeleSites AG, Frequentis, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund.

Random Partner

IR-WORLD.com
Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.

>>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S (Börse Geschichte) (Börs...

» Nachlese: Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert (aud...

» Verbund-Aktie zurück über 60 Euro – doch der ATX-Five-Platz wackelt (Pod...

» PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu, Personalie bei Uniqa ...

» Song mit Porr-CFO Klemens Eiter heute released (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Addiko Bank, EVN und Verbund gesucht

» ATX-Trends: FACC, Agrana, Bajaj Mobility ...

» Vom Börsencrash 1987 zur ökosozialen Marktwirtschaft: Ein Banker plädier...


Keine Marktbelebung - wienerberger stellt flache Ergebnis-Entwicklung in Aussicht
PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu, Personalie bei Uniqa (Christine Petzwinkler)
Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
ATX-Trends: FACC, Agrana, Bajaj Mobility ...
Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
Wie Wienerberger, Erste Group, Bawag, AT&S, EVN und DO&CO für Gesprächsstoff im ATX sorgten




    Star der Stunde: Rosenbauer 1.23%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.47%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(1), Kontron(1), Frequentis(1), Wienerberger(1), FACC(1), Fabasoft(1)
    Star der Stunde: RHI Magnesita 1.36%, Rutsch der Stunde: Erste Group -0.68%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Frequentis(1), OMV(1), Kontron(1), voestalpine(1), Wienerberger(1)
    IhrDepot zu Wienerberger
    Star der Stunde: RBI 0.97%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.68%
    Star der Stunde: Zumtobel 1.54%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -0.51%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Rosenbauer(1), AT&S(1)
    BSN MA-Event MTU Aero Engines
    BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Anzengruber vor 10 Jahren zum ATX-25er

    Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...

      Star der Stunde: Rosenbauer 1.23%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.47%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(1), Kontron(1), Frequentis(1), Wienerberger(1), FACC(1), Fabasoft(1)
      Star der Stunde: RHI Magnesita 1.36%, Rutsch der Stunde: Erste Group -0.68%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Frequentis(1), OMV(1), Kontron(1), voestalpine(1), Wienerberger(1)
      IhrDepot zu Wienerberger
      Star der Stunde: RBI 0.97%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.68%
      Star der Stunde: Zumtobel 1.54%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -0.51%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Rosenbauer(1), AT&S(1)
      BSN MA-Event MTU Aero Engines
      BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Anzengruber vor 10 Jahren zum ATX-25er

      Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...

