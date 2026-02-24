» Wiener Börse zu Mittag stärker: Addiko Bank, EVN und Verbund gesucht

24.02.2026, 1304 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:57 liegt der ATX mit -1.32 Prozent im Minus bei 5741 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.78% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Addiko Bank mit +1.70% auf 26.95 Euro, dahinter EVN mit +1.55% auf 29.55 Euro und Verbund mit +1.26% auf 60.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24993 (+0.00%, Ultimo 2025: 24490, 2.05% ytd). Topperformer DAX sind Vonovia SE mit +2.89% auf 28.345 Euro, dahinter E.ON mit +2.87% auf 19.005 Euro und Symrise mit +2.48% auf 77.68 Euro.

- PIR-News: Wienerberger gibt Ausblick und kauft zu, Personalie bei Uniqa

- Song mit Porr-CFO Klemens Eiter heute released

- Unser Volumensrobot sagt: FACC, Agrana

- Nachlese: Uhrzeiten für Best of Austro-IR beim 2. Aktientag fixiert

- Börsegeschichte 24.2.: Extremes zu RBI und AT&S

- Österreich-Depots: Etwas fester

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.09% vs. last #gabb, +6.26% ytd, +128.20% seit Start 2013

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Christine Catasta: https://audio-cd.at/page/podcast/8438

Ulrike Farnik: https://audio-cd.at/page/podcast/8432

Tobias Hermeling: https://audio-cd.at/page/podcast/8425

Rainhard Fuchs: https://audio-cd.at/page/podcast/8418

Philipp Vorndran: https://audio-cd.at/page/podcast/8409

(24.02.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter

