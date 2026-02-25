Börsegeschichte 25.2.: Erich Hampel, CA Immo, Post, voestalpine (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
25.02.2026, 715 Zeichen
Geburtstage:
25.02.1951: Erich Hampel (Ex-BA-CA)
Abs. High/Low:
25.02.2009: Low - CA Immo: 2.35 Euro zum Kalender
Positive Serie in Tagen:
25.02.2025: Österreichische Post: Längste positive Serie: 12 Tage (endete am 25.02.2025) zum Kalender
25.02.1997: voestalpine: Längste positive Serie: 14 Tage (endete am 25.02.1997)
Bisher gab es an einem 25. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 25.02. beträgt 0,45%. Der beste 25.02. fand im Jahr 2022 mit 4,05% statt, der schlechteste 25.02. im Jahr 2010 mit -2,31%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 25.02. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.02.)
Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, Amag, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, Rosgix, EuroTeleSites AG, Wienerberger, Telekom Austria, AT&S, Hutter & Schrantz Stahlbau, SBO, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, UBM, Verbund.
Random Partner
Zertifikate Forum Austria
Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» FACC übertrifft eigene Prognosen und steuert auf Milliarden-Umsatz zu (P...
» Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wie...
» Österreich-Depots: Rekord (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 25.2.: Erich Hampel, CA Immo, Post, voestalpine (Börse G...
» Nachlese: Daniel Hahn wikifolio (audio cd.at)
» PIR-News: Zahlen von FACC, EVN, Deals bei Strabag und cyan, Aktienkäufe ...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: FACC, Bawag, RBI gesucht
» Börsepeople im Podcast S23/19: Daniel Hahn
» ATX-Trends: wienerberger, AT&S, Bawag, Erste Group ....
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie FACC, EuroTeleSites AG, Bajaj Mobility AG, Ro...
- Wie SBO, AT&S, RBI, Bawag, Wienerberger und CPI E...
- FACC übertrifft eigene Prognosen und steuert auf ...
- Vorstands-Änderungen bei der Wiener Privatbank
- Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, he...
- Österreich-Depots: Rekord (Depot Kommentar)
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
25.02.2026, 715 Zeichen
Geburtstage:
25.02.1951: Erich Hampel (Ex-BA-CA)
Abs. High/Low:
25.02.2009: Low - CA Immo: 2.35 Euro zum Kalender
Positive Serie in Tagen:
25.02.2025: Österreichische Post: Längste positive Serie: 12 Tage (endete am 25.02.2025) zum Kalender
25.02.1997: voestalpine: Längste positive Serie: 14 Tage (endete am 25.02.1997)
Bisher gab es an einem 25. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 25.02. beträgt 0,45%. Der beste 25.02. fand im Jahr 2022 mit 4,05% statt, der schlechteste 25.02. im Jahr 2010 mit -2,31%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 25.02. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.02.)
Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, Amag, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, Rosgix, EuroTeleSites AG, Wienerberger, Telekom Austria, AT&S, Hutter & Schrantz Stahlbau, SBO, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, UBM, Verbund.
Random Partner
Zertifikate Forum Austria
Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» FACC übertrifft eigene Prognosen und steuert auf Milliarden-Umsatz zu (P...
» Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wie...
» Österreich-Depots: Rekord (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 25.2.: Erich Hampel, CA Immo, Post, voestalpine (Börse G...
» Nachlese: Daniel Hahn wikifolio (audio cd.at)
» PIR-News: Zahlen von FACC, EVN, Deals bei Strabag und cyan, Aktienkäufe ...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: FACC, Bawag, RBI gesucht
» Börsepeople im Podcast S23/19: Daniel Hahn
» ATX-Trends: wienerberger, AT&S, Bawag, Erste Group ....
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie FACC, EuroTeleSites AG, Bajaj Mobility AG, Ro...
- Wie SBO, AT&S, RBI, Bawag, Wienerberger und CPI E...
- FACC übertrifft eigene Prognosen und steuert auf ...
- Vorstands-Änderungen bei der Wiener Privatbank
- Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, he...
- Österreich-Depots: Rekord (Depot Kommentar)
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void