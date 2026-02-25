Börsegeschichte 25.2.: Erich Hampel, CA Immo, Post, voestalpine (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

25.02.2026, 715 Zeichen

Geburtstage:

25.02.1951: Erich Hampel (Ex-BA-CA)



Abs. High/Low:

25.02.2009: Low - CA Immo: 2.35 Euro zum Kalender



Positive Serie in Tagen:

25.02.2025: Österreichische Post: Längste positive Serie: 12 Tage (endete am 25.02.2025) zum Kalender

25.02.1997: voestalpine: Längste positive Serie: 14 Tage (endete am 25.02.1997)

Bisher gab es an einem 25. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 25.02. beträgt 0,45%. Der beste 25.02. fand im Jahr 2022 mit 4,05% statt, der schlechteste 25.02. im Jahr 2010 mit -2,31%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 25.02. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.02.)

(25.02.2026)

