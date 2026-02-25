SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 25.2.: Erich Hampel, CA Immo, Post, voestalpine (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

25.02.2026, 715 Zeichen

Geburtstage:
25.02.1951: Erich Hampel (Ex-BA-CA)

Abs. High/Low:
25.02.2009: Low - CA Immo: 2.35 Euro zum Kalender

Positive Serie in Tagen:
25.02.2025: Österreichische Post: Längste positive Serie: 12 Tage (endete am 25.02.2025) zum Kalender
25.02.1997: voestalpine: Längste positive Serie: 14 Tage (endete am 25.02.1997)

Bisher gab es an einem 25. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 25.02. beträgt 0,45%. Der beste 25.02. fand im Jahr 2022 mit 4,05% statt, der schlechteste 25.02. im Jahr 2010 mit -2,31%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 25.02. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.02.)


(25.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, Amag, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, Rosgix, EuroTeleSites AG, Wienerberger, Telekom Austria, AT&S, Hutter & Schrantz Stahlbau, SBO, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, UBM, Verbund.

Random Partner

Zertifikate Forum Austria
Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» FACC übertrifft eigene Prognosen und steuert auf Milliarden-Umsatz zu (P...

» Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wie...

» Österreich-Depots: Rekord (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 25.2.: Erich Hampel, CA Immo, Post, voestalpine (Börse G...

» Nachlese: Daniel Hahn wikifolio (audio cd.at)

» PIR-News: Zahlen von FACC, EVN, Deals bei Strabag und cyan, Aktienkäufe ...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag stärker: FACC, Bawag, RBI gesucht

» Börsepeople im Podcast S23/19: Daniel Hahn

» ATX-Trends: wienerberger, AT&S, Bawag, Erste Group ....


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Neue Kursziele für Bawag und wienerberger
Vorstands-Änderungen bei der Wiener Privatbank
Dividenden erreichten 2025 neuen Jahresrekord
PIR-News: Zahlen von FACC, EVN, Deals bei Strabag und cyan, Aktienkäufe bei Kontron, Award für Flughafen Wien, Dividenden-Rekordniveau (Christine Petzwinkler)
Wiener Börse zu Mittag stärker: FACC, Bawag, RBI gesucht
Unser Volumensrobot sagt: FACC, UBM, Strabag (#gabb Radar)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.05%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.41%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: OMV(1), Strabag(1), FACC(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: AT&S 0.76%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -0.79%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: FACC(1), AT&S(1)
    Star der Stunde: Amag 1.69%, Rutsch der Stunde: Agrana -0.86%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: SBO(2), FACC(1), Porr(1), Fabasoft(1)
    Star der Stunde: FACC 1.23%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -0.76%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: AT&S(4), VIG(2), Wienerberger(1), Strabag(1)
    BSN Vola-Event SBO
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void



    Autor: Börse Geschichte

    25.02.2026, 715 Zeichen

    Geburtstage:
    25.02.1951: Erich Hampel (Ex-BA-CA)

    Abs. High/Low:
    25.02.2009: Low - CA Immo: 2.35 Euro zum Kalender

    Positive Serie in Tagen:
    25.02.2025: Österreichische Post: Längste positive Serie: 12 Tage (endete am 25.02.2025) zum Kalender
    25.02.1997: voestalpine: Längste positive Serie: 14 Tage (endete am 25.02.1997)

    Bisher gab es an einem 25. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 25.02. beträgt 0,45%. Der beste 25.02. fand im Jahr 2022 mit 4,05% statt, der schlechteste 25.02. im Jahr 2010 mit -2,31%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 25.02. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.02.)


    (25.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:FACC, Amag, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, Rosgix, EuroTeleSites AG, Wienerberger, Telekom Austria, AT&S, Hutter & Schrantz Stahlbau, SBO, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, UBM, Verbund.

    Random Partner

    Zertifikate Forum Austria
    Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » FACC übertrifft eigene Prognosen und steuert auf Milliarden-Umsatz zu (P...

    » Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wie...

    » Österreich-Depots: Rekord (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 25.2.: Erich Hampel, CA Immo, Post, voestalpine (Börse G...

    » Nachlese: Daniel Hahn wikifolio (audio cd.at)

    » PIR-News: Zahlen von FACC, EVN, Deals bei Strabag und cyan, Aktienkäufe ...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag stärker: FACC, Bawag, RBI gesucht

    » Börsepeople im Podcast S23/19: Daniel Hahn

    » ATX-Trends: wienerberger, AT&S, Bawag, Erste Group ....


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Neue Kursziele für Bawag und wienerberger
    Vorstands-Änderungen bei der Wiener Privatbank
    Dividenden erreichten 2025 neuen Jahresrekord
    PIR-News: Zahlen von FACC, EVN, Deals bei Strabag und cyan, Aktienkäufe bei Kontron, Award für Flughafen Wien, Dividenden-Rekordniveau (Christine Petzwinkler)
    Wiener Börse zu Mittag stärker: FACC, Bawag, RBI gesucht
    Unser Volumensrobot sagt: FACC, UBM, Strabag (#gabb Radar)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.05%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.41%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: OMV(1), Strabag(1), FACC(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: AT&S 0.76%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -0.79%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: FACC(1), AT&S(1)
      Star der Stunde: Amag 1.69%, Rutsch der Stunde: Agrana -0.86%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: SBO(2), FACC(1), Porr(1), Fabasoft(1)
      Star der Stunde: FACC 1.23%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -0.76%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: AT&S(4), VIG(2), Wienerberger(1), Strabag(1)
      BSN Vola-Event SBO
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de