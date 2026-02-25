Wiener Börse zu Mittag stärker: FACC, Bawag, RBI gesucht
25.02.2026, 1292 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:39 liegt der ATX mit +0.42 Prozent im Plus bei 5733 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.63% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +4.05% auf 13.61 Euro, dahinter Bawag mit +1.87% auf 133.35 Euro und RBI mit +1.74% auf 42.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25085 (+0.40%, Ultimo 2025: 24490, 2.03% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +2.35% auf 169.9 Euro, dahinter Commerzbank mit +2.10% auf 34.97 Euro und Siemens mit +2.07% auf 244.45 Euro.
- PIR-News: Zahlen von FACC, EVN, Deals bei Strabag und cyan, Aktienkäufe bei Kontron, Award für Flughafen Wien, Dividenden-Rekordniveau
- Unser Volumensrobot sagt: FACC, UBM, Strabag
- Nachlese: Daniel Hahn wikifolio
- Börsegeschichte 25.2.: Erich Hampel, CA Immo, Post, voestalpine
- Österreich-Depots: Rekord
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.09% vs. last #gabb, +6.35% ytd, +128.40% seit Start 2013
Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel
Aktien auf dem Radar:FACC, Amag, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, Rosgix, EuroTeleSites AG, Wienerberger, Telekom Austria, AT&S, Hutter & Schrantz Stahlbau, SBO, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, UBM, Verbund.
Aktien auf dem Radar:FACC, Amag, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, Rosgix, EuroTeleSites AG, Wienerberger, Telekom Austria, AT&S, Hutter & Schrantz Stahlbau, SBO, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, UBM, Verbund.
