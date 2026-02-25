» Wiener Börse zu Mittag stärker: FACC, Bawag, RBI gesucht

25.02.2026, 1292 Zeichen

Um 11:39 liegt der ATX mit +0.42 Prozent im Plus bei 5733 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.63% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +4.05% auf 13.61 Euro, dahinter Bawag mit +1.87% auf 133.35 Euro und RBI mit +1.74% auf 42.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25085 (+0.40%, Ultimo 2025: 24490, 2.03% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +2.35% auf 169.9 Euro, dahinter Commerzbank mit +2.10% auf 34.97 Euro und Siemens mit +2.07% auf 244.45 Euro.

- PIR-News: Zahlen von FACC, EVN, Deals bei Strabag und cyan, Aktienkäufe bei Kontron, Award für Flughafen Wien, Dividenden-Rekordniveau

- Unser Volumensrobot sagt: FACC, UBM, Strabag

- Nachlese: Daniel Hahn wikifolio

- Börsegeschichte 25.2.: Erich Hampel, CA Immo, Post, voestalpine

- Österreich-Depots: Rekord

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.09% vs. last #gabb, +6.35% ytd, +128.40% seit Start 2013

(25.02.2026)

