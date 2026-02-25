SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag stärker: FACC, Bawag, RBI gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

25.02.2026, 1292 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:39 liegt der ATX mit +0.42 Prozent im Plus bei 5733 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.63% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +4.05% auf 13.61 Euro, dahinter Bawag mit +1.87% auf 133.35 Euro und RBI mit +1.74% auf 42.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25085 (+0.40%, Ultimo 2025: 24490, 2.03% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +2.35% auf 169.9 Euro, dahinter Commerzbank mit +2.10% auf 34.97 Euro und Siemens mit +2.07% auf 244.45 Euro.

- PIR-News: Zahlen von FACC, EVN, Deals bei Strabag und cyan, Aktienkäufe bei Kontron, Award für Flughafen Wien, Dividenden-Rekordniveau
-  Unser Volumensrobot sagt: FACC, UBM, Strabag
- Nachlese: Daniel Hahn wikifolio
- Börsegeschichte 25.2.: Erich Hampel, CA Immo, Post, voestalpine
- Österreich-Depots: Rekord
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.09% vs. last #gabb, +6.35% ytd, +128.40% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Daniel Hahn: https://audio-cd.at/page/podcast/8445
Christine Catasta: https://audio-cd.at/page/podcast/8438
Ulrike Farnik: https://audio-cd.at/page/podcast/8432
Tobias Hermeling: https://audio-cd.at/page/podcast/8425
Rainhard Fuchs: https://audio-cd.at/page/podcast/8418


(25.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, Amag, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, Rosgix, EuroTeleSites AG, Wienerberger, Telekom Austria, AT&S, Hutter & Schrantz Stahlbau, SBO, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, UBM, Verbund.

Random Partner

DADAT Bank
Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


Neue Kursziele für Bawag und wienerberger
Vorstands-Änderungen bei der Wiener Privatbank
Dividenden erreichten 2025 neuen Jahresrekord
PIR-News: Zahlen von FACC, EVN, Deals bei Strabag und cyan, Aktienkäufe bei Kontron, Award für Flughafen Wien, Dividenden-Rekordniveau (Christine Petzwinkler)
Wiener Börse zu Mittag stärker: FACC, Bawag, RBI gesucht
Unser Volumensrobot sagt: FACC, UBM, Strabag (#gabb Radar)




    Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.05%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.41%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: OMV(1), Strabag(1), FACC(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: AT&S 0.76%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -0.79%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: FACC(1), AT&S(1)
    Star der Stunde: Amag 1.69%, Rutsch der Stunde: Agrana -0.86%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: SBO(2), FACC(1), Porr(1), Fabasoft(1)
    Star der Stunde: FACC 1.23%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -0.76%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: AT&S(4), VIG(2), Wienerberger(1), Strabag(1)
    BSN Vola-Event SBO
    Börsepeople im Podcast S23/19: Daniel Hahn

    Daniel Hahn ist Key-Account-Manager bei wikifolio. Wir sprechen zunächst über zwei spannende Stationen davor: Studytube (Amsterdam), die Schatzkammer und dann über ein wichtiges Prost Ende 2024 zum...

    Random Partner

      Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.05%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.41%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: OMV(1), Strabag(1), FACC(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: AT&S 0.76%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -0.79%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: FACC(1), AT&S(1)
      Star der Stunde: Amag 1.69%, Rutsch der Stunde: Agrana -0.86%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: SBO(2), FACC(1), Porr(1), Fabasoft(1)
      Star der Stunde: FACC 1.23%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -0.76%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: AT&S(4), VIG(2), Wienerberger(1), Strabag(1)
      BSN Vola-Event SBO
      Börsepeople im Podcast S23/19: Daniel Hahn

      Daniel Hahn ist Key-Account-Manager bei wikifolio. Wir sprechen zunächst über zwei spannende Stationen davor: Studytube (Amsterdam), die Schatzkammer und dann über ein wichtiges Prost Ende 2024 zum...

