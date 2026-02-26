Apex Critical Metals Aktie: Pentagon-Deal ( Finanztrends)

SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Apex Critical Metals Aktie: Pentagon-Deal

26.02.2026

Apex Critical Metals ist jetzt Teil des U.S. Defense Industrial Base Consortium (DIBC). Die Aufnahme in das vom US-Verteidigungsministerium unterstützte Netzwerk verbindet den kanadischen Rohstoffexplorer direkt mit amerikanischen Sicherheitsinteressen. Die Frage dahinter: Wie wertvoll sind kritische Mineralien für Washington wirklich?

Zugang zu strategischen Netzwerken

Das DIBC bringt Rüstungsunternehmen, Technologieentwickler und Bundesbehörden zusammen. Ziel ist der Aufbau robuster Lieferketten für Materialien, die als strategisch kritisch eingestuft werden. Dazu zählen Seltene Erden und Niob – Rohstoffe, die in Permanentmagneten, Speziallegierungen und Waffensystemen unverzichtbar sind.

Für Apex bedeutet die Mitgliedschaft den direkten Draht zu Entscheidern in der Verteidigungsindustrie. Das Unternehmen kann seine nordamerikanischen Projekte nun innerhalb eines Rahmens positionieren, der auf Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit von ausländischen Quellen ausgerichtet ist.

Projekte mit strategischer Relevanz

Im Fokus stehen zwei Vorhaben: das Rift Rare Earth Project in Nebraska und das Cap Project in British Columbia. Am Rift-Projekt laufen bereits Bohrungen. Die geografische Lage in Nordamerika passt zur politischen Agenda beider Regierungen, die heimische Rohstoffquellen bevorzugen.

Die Akzeptanz durch das DIBC könnte Apex Türen öffnen, die über klassische Explorationsprojekte hinausgehen. Ob sich daraus konkrete Abnahmeverträge oder Finanzierungsoptionen ergeben, bleibt abzuwarten. Fest steht: Die strategische Positionierung ist erfolgt.

(26.02.2026)

Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)




 

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund.

Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
UnitedHealth Aktie: Großinvestor steigt aus ( Finanztrends)
Almonty Industries Aktie: Rekordjagd hält an ( Finanztrends)
Ubisoft Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)
Wie SBO, Erste Group, Bawag, Verbund, EVN und CA Immo für Gesprächsstoff im ATX sorgten




    BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Matejka vor 10 Jahren zum ATX-25er

    Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...

    Anzeige

    Anzeige

    Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)




     

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund.

    Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
    UnitedHealth Aktie: Großinvestor steigt aus ( Finanztrends)
    Almonty Industries Aktie: Rekordjagd hält an ( Finanztrends)
    Ubisoft Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)
    Wie SBO, Erste Group, Bawag, Verbund, EVN und CA Immo für Gesprächsstoff im ATX sorgten




      BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Matejka vor 10 Jahren zum ATX-25er

      Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...

