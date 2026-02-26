Apex Critical Metals Aktie: Pentagon-Deal ( Finanztrends)

26.02.2026, 2132 Zeichen

Apex Critical Metals ist jetzt Teil des U.S. Defense Industrial Base Consortium (DIBC). Die Aufnahme in das vom US-Verteidigungsministerium unterstützte Netzwerk verbindet den kanadischen Rohstoffexplorer direkt mit amerikanischen Sicherheitsinteressen. Die Frage dahinter: Wie wertvoll sind kritische Mineralien für Washington wirklich?

Zugang zu strategischen Netzwerken

Das DIBC bringt Rüstungsunternehmen, Technologieentwickler und Bundesbehörden zusammen. Ziel ist der Aufbau robuster Lieferketten für Materialien, die als strategisch kritisch eingestuft werden. Dazu zählen Seltene Erden und Niob – Rohstoffe, die in Permanentmagneten, Speziallegierungen und Waffensystemen unverzichtbar sind.

Für Apex bedeutet die Mitgliedschaft den direkten Draht zu Entscheidern in der Verteidigungsindustrie. Das Unternehmen kann seine nordamerikanischen Projekte nun innerhalb eines Rahmens positionieren, der auf Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit von ausländischen Quellen ausgerichtet ist.

Projekte mit strategischer Relevanz

Im Fokus stehen zwei Vorhaben: das Rift Rare Earth Project in Nebraska und das Cap Project in British Columbia. Am Rift-Projekt laufen bereits Bohrungen. Die geografische Lage in Nordamerika passt zur politischen Agenda beider Regierungen, die heimische Rohstoffquellen bevorzugen.