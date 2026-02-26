PIR-News: Zahlen von Erste Group, News zu AT&S, BKS, Wiener Privatbank, Baader Bank, Kontron, wienerberger (Christine Petzwinkler)

26.02.2026, 5957 Zeichen

Die Erste Group hat Zahlen für das abgelaufene Jahr präsentiert. Der Nettogewinn ist um 12,3 Prozent auf 3,5 Mrd. Euro gestiegen (2024: 3,1 Mrd. Euro). Gut läuft es bei den CEE-Töchtern: Für zwei Drittel des Nettogewinns sind die Tochterbanken außerhalb Österreichs verantwortlich. Wie angekündigt, wird die Dividende aufgrund der jüngsten Akquisition in Polen temporär gekürzt - und zwar auf 0,75 Euro je Aktie für 2025 (2024: 3,0 Euro). Dass man wieder auf das Ausschüttungs-Niveau von vor der Akquisition zurückkommen wird, ist für CFO Stefan Dörfler klar, sagte er bei der Pressekonferenz. Auch weiteres anorganisches Wachstum ist für ihn nicht ausgeschlossen, hier konzentriert man sich in erster Linie auf die bestehenden Märkte. Derzeit fokussiere man sich aber vor allem auf die Integration der neuen Polen-Tochter. Es müssen u.a. 485 Fililalen, 1400 Bankomaten sowie 1500 Werbeträger umgebrandet werden. Die verbleibenden Kosten werden ca. 180 Mio. Euro betragen. Für CEO Peter Bosek erfreulich war im abgelaufenen Jahr das Kreditwachstum. Die Kundenkredite stiegen 2025 um 6,4 Prozent auf 232 Mrd. Euro. Das Ziel beim Kreditvolumen liegt bei 285 Mrd. Euro. Ein gutes Signal ist für Bosek auch der Rückgang der Sparquote. "Das heißt, dass es kein Angstsparen mehr gibt und die Zukunftsaussichten positiver wahrgenommen werden," argumentiert er. Hervorgehoben wurde bei der Pressekonferenz zudem, dass die Risikokosten im Großen und Ganzen stabil blieben und auch 2026 keine große Veränderung erwartet wird.

Zu den weiteren Kennzahlen: Die harte Kernkapitalquote (CET1) der Erste Group stieg 2025 auf 19,3 Prozent (2024: 15,3 Prozent). Es konnte ein Plus von 4,7 Prozent auf 253,0 Mrd. Euro bei den Einlagen verzeichnet werden. Der Provisionsüberschuss stieg um 8,6 Prozent auf 3,2 Mrd. (2024: 2,9 Mrd. Euro), getrieben durch Wachstum in den Bereichen Zahlungsverkehr sowie Wertpapier- und Versicherungsdienstleistungen. Einer der Treiber hinter dieser Entwicklung ist laut Erste Group der Launch von George Invest in Österreich und Tschechien – wo speziell jüngere Anlegersegmente angesprochen werden. Der Zinsüberschuss wird mit 7.788 Mio. Euro ausgewiesen (+3,5 Prozent). Für das laufende Jahr rechnet die Bank, ohne Berücksichtigung des Ergebnisbeitrags der Bank in Polen, mit einem Kreditwachstum von mehr als 5 Prozent. Auf dieser Basis wird ein Wachstum des Zinsüberschusses von etwa 5 Prozent und ein Wachstum des Provisionsüberschusses von mehr als 5 Prozent prognostiziert. Mit Berücksichtigung der Akquisition in Polen soll der ausgewiesene Nettogewinn der Erste Group etwas unter 4 Mrd. Euro liegen. Die konsolidierten Zahlen einschließlich der polnischen Bilanz werden zum ersten Quartal vorgelegt.

AT&S stärkt den Standort in Fehring mit einem Investitionsprogramm im Volumen von mehr als 30 Mio. Euro. Der Fokus in Fehring liegt auf Anwendungen in der E-Mobilität, bei Halbleitertestanlagen sowie in den Bereichen Medizin, Luft- und Raumfahrt und Defense. Es werden zudem 50 neue Jobs und eine Lehrlingswerkstatt für den Fachkräftenachwuchs entstehen. AT&S Fehring zählt – gemessen am Umsatz – zu den größten Leiterplattenwerken Europas und profitiert zunehmend von der steigenden Nachfrage nach in Europa produzierten, sicherheitsrelevanten Hightech-Lösungen, wie AT&S betont.

Dividendeninfo: Der Vorstand der BKS Bank hat beschlossen, der Hauptversammlung eine Dividende von 0,50 Euro (Vorjahr: 0,40 Euro) je Stammstückaktie für das Geschäftsjahr 2025 vorzuschlagen.

Aktienkäufe; Bei wienerberger gibt es eine Directors-Dealing-Meldung: Aufsichtsrat Peter Steiner hat am 25. Februar 2000 Aktien zu je 28,0 Euro erworben.

Kontron-Aufsichtsrat Fu-Chuan Chu hat weitere Aktien-Käufe gemeldet, und zwar jüngst 66.185 Stück, wie aus Meldungen hervorgeht. Die Käufe wurden am 24. Februar mit der ihm zuzurechnenden Ennoconn-Gesellschaften getätigt. In den vergangenen Wochen hat er mehrere Directors Dealings gemeldet.

Bei der börsenotierten Wiener Privatbank kommt es zu Änderungen im Vorstand. Michael Munterl wird mit Wirkung zum 01.03.2026 Mitglied des Vorstands. Er wird die Wiener Privatbank als Vorstand für den internationalen Vertrieb verstärken. Sein Vertrag ist bis zum 31.12.2028 befristet. Hingegen hat Stefan Selden in der außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats seinen vorzeitigen Rücktritt von seinem Vorstandsmandat per 31.05.2026 erklärt. Die Regelung der Nachfolge von Stefan Selden soll in den nächsten Wochen erfolgen, teilt die Bank mit. Eduard Berger verantwortet als Marktvorstand weiterhin die Ressorts Capital Markets, Treasury, Brokerage, Private Banking, Beteiligungen sowie Finanzierungen, "was die Stabilität im Management der Bank sicherstellt", wie die Bank betont.

Die Baader Bank steigerte das Ergebnis vor Steuern im Jahr 2025 auf insgesamt 72,9 Mio. Euro (2024: 40,2 Mio. Euro). Das Konzernergebnis nach Steuern liegt bei 50,7 Mio. Euro (2024: 23,5 Mio. Euro). Die Gesamterträge im abgelaufenen Geschäftsjahr belaufen sich auf 320,2 Mio. Euro ( +29 Prozent). Positiv auf das Handelsgeschäft wirkten sich die hohen Volumina an den globalen Börsen und die Steigerung der Orderzahlen insbesondere am Handelsplatz gettex, sowie die Gewinnung von Marktanteilen aus. Somit steigerte sich das Ergebnis aus dem Handelsgeschäft auf 131,3 Mio. Euro und hat sich damit nahezu verdoppelt (2024: 66,7 Mio. Euro). Das Ergebnis aus Provisionsgeschäft beläuft sich auf 113,3 Mio. Euro (Vorjahr: 102,3 Mio.). Das Ergebnis aus Zinsgeschäft ist mit 45,4 Mio. Euro im Jahresvergleich leicht rückläufig (2024: 48,5 Mio. Euro), was laut Baader Bank im Wesentlichen auf rückläufige Kundeneinlagen und ein leicht gesunkenes Zinsniveau zurückzuführen ist.

